Haberler

Rusya: Topraklarımızın bütünlüğüne teşebbüs edilirse nükleer silah kullanacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik bir teşebbüs halinde nükleer silah kullanabileceklerini belirterek, 'Rusya'yı bu konuda sınamayın' uyarısında bulundu. Ryabkov ayrıca İran, Ermenistan ve Zaporijya santraliyle ilgili açıklamalar yaptı.

ST. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda, buna karşı nükleer silah kullanacaklarını belirterek "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." dedi.

Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın nükleer silahı kullanma ihtimalini değerlendiren Ryabkov, buna dair durumların Rus askeri doktrininde tanımlandığını söyledi.

Ryabkov, "Bu tür silahlara sahip olmayanlar dahil saldırganların, Rusya'nın toprak bütünlüğüne teşebbüs etmesi durumunda, en kötü senaryoda bu, nükleer silahla karşılık vermemize yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Bunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." şeklinde konuştu.

"Zenginleştirilmiş uranyumla teklifimize ihtiyaç duyulmuyor"

Ryabkov, İran'la ilgili duruma da değinerek "Yine karşılıklı saldırılar söz konusu. Bu, tarafları anlaşmanın sağlanması ihtimalinden uzaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Ryabkov, "Şimdilik, bu teklifimize ihtiyaç duyulmuyor. Müzakere taraflarının bu konuya döneceklerini umuyoruz." dedi.

Ryabkov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasına ilişkin ise "Son olaylar, Ermenistan'ın bir tercih yapması gerektiğini gösteriyor. Bu tercihin Rusya ile geleneksel, derin, kardeş ilişkileri güçlendirme yönünde olacağını umuyorum. Bu tarih açısından doğru olacak. Ermenistan halkının bundan her zaman kazanç elde ettiğinden ve etmeye devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

"UAEA, çifte standart uyguluyor"

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik Ukrayna ordusunca saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Ryabkov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bu konuda "çifte standart" uygulamakla eleştirdi.

Sergey Ryabkov, Ukrayna ordusunun St. Petersburg'a yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Kiev yönetiminin Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini belirten Ryabkov, bunların, Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylemlerini sonlandırmak istemediğini söyledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti

Polatların kaldığı otelde silahlı saldırı! Engin'in kuzeni öldürüldü
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

Cinayetin ardından Dilan Polat'ın şarkısını paylaştılar
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor