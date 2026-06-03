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Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

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Adana'da emekli polis F.K.'nin, kendisine döner bıçağıyla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda babanın şarjöründeki mermiler bitene kadar peş peşe ateş ettiği görüldü. Cinayetten sonra polis gelene kadar oğlunun başında bekleyen emekli polis gözaltına alındı.

Adana'da emekli polisin kendisine döner bıçağı ile saldıran oğlunu öldürdüğü anlara ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

BABASINA DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı A.K.K. (23), emekli polis babası F.K.'den (52) para istedi. Baba F.K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine A.K.K., yanında bulunan döner bıçağıyla babasına saldırdı.

ŞARJÖRÜNDEKİ MERMİLER BİTENE KADAR ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine F.K., tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen F.K.'nin silahından çıkan kurşunlarla A.K.K. çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı.

CESEDİN BAŞINDA POLİSİ BEKLEDİ

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, A.K.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen F.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olay anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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