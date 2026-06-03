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Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı. Gürlek söz konusu mahkemelerin, 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi, 16 Tüketici Mahkemesi olduğunu belirtti.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkeme kurulduğunu açıkladı.
  • Yeni mahkemeler arasında 46 Asliye Ceza, 36 Asliye Hukuk, 24 İş ve 16 Tüketici Mahkemesi bulunuyor.
  • Yeni mahkemelerle yargılamaların daha makul sürede tamamlanması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı.

İŞTE KURULAN YENİ MAHKEMELER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı. Gürlek, paylaşımında şunları söyledi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla; 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi, 16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

"YARGILAMALARIN DAHA MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASINI HEDEFLİYORUZ"

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGokay Ergul:

Suçu ve suçluyu azaltacakları yerde yazık çok büyük icraat yapmışlar mahkeme sayısını artırarak Bunun yerine üretimi artırın üretime insanları çalışma alanı sağlayın da suça yönelmesinler para bulmak için İnsanları derdi ekmek parası herkes daha rahat hareket yaşamak için bazen suç bile işleyebiliyor buna fırsat vermemek için üretimime yönlendirmeniz gerekiyor

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Haber YorumlarıMengele:

Aynen öyle tam yerinde cok haklisin

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Haber YorumlarıDüşünür:

Sucu onleyemediklerinin kanıtıdır

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Haber YorumlarıDoğukan Kibrit:

Düne kadar sizi ne durduruyordu?

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

Bir kac hafta önce 16 yilda 126 yeni cezaevi acilmis 12 tane daha yapilackmis diye bir haber okumustum gercekse o kadar cezaevi yetersiz kalmis olmaliki kismi af cikarildi ve hala 20 kisilik koguslarda kapasite 2 mislinin cok üzerinde koridorlarda yerde yatanlar var deniyor, istatiklere göre son 10 yilda suc isleme orani %600 artmis bunun nedenini arastirma iyilestirme yerine yeni mahkemeler ve cezaevleri acmak ne kadar mantikli halka hizmet etmedigine göre neye kime hizmet eder.

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