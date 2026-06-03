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Kargadan kaçarken taklalar attı, o anlar kamerada

Kargadan kaçarken taklalar attı, o anlar kamerada
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Elazığ'da bir vatandaş, karganın saldırısına uğrayınca panikle kaçarken üst üste taklalar attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir karganın saldırısına uğrayan vatandaşın panikle kaçarken üst üste taklalar attığı ilginç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenle bir karganın hedefi oldu. Karganın aniden üzerine doğru uçarak saldırmasıyla neye uğradığını şaşıran şahıs, panikle koşarak kaçmaya başladı. Peşini bırakmayan kargadan korunmak için hızla koşan vatandaş, kaçış esnasında dengesini kaybederek sert bir takla attı. Kameraya yansıyan görüntülerde, karganın havadan saldırmaya devam etmesi üzerine paniği daha da artan şahıs, koşmayı sürdürdüğü sırada koşar adımlarla işletmeye girerek kendisini korumaya çalıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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