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Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler

Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
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İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, Japonya ve Tunus'la F Grubu'nda yer alacak. Avrupa elemelerinde galibiyet alamadan grubunu son sırada tamamlayan İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirerek play-off bileti aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, Japonya ve Tunus'un bulunduğu F Grubu'nda yer alan İsveç, turnuvadaki eski günlerini Amerika kıtasında tekrarlamaya çalışacak.

13. KEZ KATILIYORLAR

Ev sahibi olduğu 1958 Dünya Kupası'nda finale yükselen İsveç, 13. kez organizasyonda yer alacak. 2022'de Katar'da oynanan turnuvayı uzaktan izlemek zorunda kalan İsveç'in kupaya katılma serüveni, öne çıkan futbolcuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

ELEMEDE KAZANAMADAN DÜNYA KUPASI'NDALAR

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı hiçbir maçı kazanamayarak grubunu son sırada tamamlayan İsveç, turnuva biletini UEFA Uluslar Ligi sayesinde aldı.

Uluslar Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayarak play-off yarı finalinde mücadele etmeye hak kazandı. Yarı final etabında Ukrayna'yı 3-1 yenerek finale yükselen İsveç Milli Takımı, Polonya'yı da 3-2'yle geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na adını yazdırdı.

İsveç'in eleme müsabakaları ve play-off'larda aldığı sonuçlar şöyle:

  • Slovenya-İsveç: 2-2
  • Kosova-İsveç: 2-0
  • İsveç-İsviçre: 0-2
  • İsveç-Kosova: 0-1
  • İsviçre-İsveç: 4-1
  • İsveç-Slovenya: 1-1

Play-off:

  • Ukrayna-İsveç: 1-3
  • İsveç-Polonya: 3-2
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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