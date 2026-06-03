Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Elche'ye 68 metreden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü oldu.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 68 metreden attığı gol, İspanya LaLiga'da sezonun en iyi golü seçildi.
LA LIGA'DA YILIN GOLÜ ARDA GÜLER'DEN
LaLiga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golünün videosu paylaşılarak, "Orta sahadan. Arda Güler, 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor." ifadeleri kullanıldı.
AĞLARI 68 METREDEN SARSMIŞTI
Milli futbolcu, LaLiga'da sezonun golünü, 28. haftada Elche'yi 4-1 yendikleri maçın 89. dakikasında kalecinin öne çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye 68 metre uzaklıktan atmıştı.