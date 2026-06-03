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Göztepe'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı

Göztepe'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı
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Süper Lig ekibi Göztepe, 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong'u transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 22 yaşındaki İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattı.

GÖZTEPE'DE 4+1 YILLIK İMZA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

''NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Armstrong'un kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giydiği belirtilerek, "İrlanda Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da görev alan Armstrong, kariyerini artık sarı-kırmızı renklerimiz altında sürdürecek. Sinclair Armstrong'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." denildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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