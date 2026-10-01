AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan 'Kızılay' açıklaması: Kanunla yetkilendireceğiz

TBMM'de yeni yasama yılı başladı. Açılış gününde Haberler.com'un Meclis'teki canlı yayınına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yeni dönemde Meclis gündemine gelecek düzenlemeleri değerlendirdi.

"16 YAŞ KISITLAMASI YETERLİ DEĞİL"

Bölünmez Çankırı, dijital bağımlılığın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. Bölünmez Çankırı, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına getirilen kısıtlamanın yeni adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti:

"Dijital bağımlılık en önemli konulardan biri ve Meclis'in gündeminde. Bu yalnızca çocuklar için değil. 16 yaş kısıtlaması getirildi. Ama bu kısıtlama yeterli mi? Değil. Bu kısıtlama çerçevesinde başka neler yapmamız gerekebilir, buna bakıyoruz."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE DİJİTAL PLATFORMLAR GÜNDEMİ

Bölünmez Çankırı, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler'de bulunduklarını hatırlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın BM'de düzenlediği etkinliğin Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştiğini söyledi:

"Etkinliğe katılan diğer ülkelerin first lady'leri, kendi ülkelerinde çocuklarla ilgili dijital platformlarda neler yaptıklarını anlattı. Dünyadaki örneklerin eğitime nasıl yansıdığını, okullardaki kısıtlamaların neler olduğunu BM'de konuştuk. Önümüzdeki günlerde bunu Meclis'te de konuşacağız."

Bölünmez Çankırı, AK Parti Genel Merkezi'nde de Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri başkanlığında dijital platformlarla toplantılar yapıldığını belirtti. Bu çalışmaların yakında uygulamaya geçmesini beklediklerini ekledi.

KIZILAY KANUN TEKLİFİ

Geçen yasama döneminde Meclis'e sunulan ama yasalaşamayan Kızılay kanun teklifi soruldu. Bölünmez Çankırı, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak Kızılay'ın önemine dikkat çekti:

"Kızılay dediğimizde akla ilk gelen afetler ve yardımlar. Türkiye olarak en son yaşadığımız 6 Şubat depremleri dünyadaki en büyük felaketlerden biriydi. 50 bin vatandaşımızı kaybettik, hepsine rahmet diliyorum. Depremler, çevresel etkenlerden kaynaklanan seller yaşıyoruz. Bu olaylarda her zaman ilk gördüğümüz sivil toplum kuruluşu Kızılay. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da birçok ülkeye ilk Kızılay ekipleri ulaşıyor."

Bölünmez Çankırı, düzenlemenin içeriğine ilişkin şunları söyledi:

"Çadırından yemeğine, kıyafetine kadar afetzedenin her türlü ihtiyacını ilk karşılayan Kızılay'ı, yani 150 yıllık Hilal-i Ahmer'i bir kanun çerçevesinde yetkilendireceğiz. Süreçleri daha net tanımlanmış ve yetki alanı belki daha da genişleyecek bir yapıya kavuşacak."

NAFAKA DÜZENLEMESİ

Bölünmez Çankırı'ya, yeni yargı paketinde yer alması beklenen nafaka düzenlemesi de soruldu. Bölünmez Çankırı, bu konuda uzun süredir talep olduğunu söyledi:

"Hem Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuza hem milletvekillerimize hem Aile Bakanlığımıza hem de Adalet Bakanlığımıza bununla ilgili çok ciddi talepler geliyordu. Burada ne kadını ne erkeği mağdur etmeden, mağdur hangi taraf olursa olsun onun maddi ve manevi mağduriyetini giderecek şekilde bunun kanunlaşması gerekiyordu. Bu süreç 'süreli-süresiz nafaka' diye adlandırıldı. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmayla, boşanmanın ardından hayatın nasıl devam ettirileceği konusunda iki tarafın da mağduriyetini ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılacak."

"KANUNLAR SAHADAN GELEN BEKLENTİLERLE YAPILIYOR"

Yeni yasama yılına ilişkin dileklerini de paylaşan Bölünmez Çankırı şöyle konuştu:

"Yeni yasama yılımız hepimize hayırlı olsun. Milletimizin beklentilerini karşılamak için TBMM'de seçilmiş milletvekilleri olarak hizmet ediyoruz. Kanunlar sahadan gelen beklentiler doğrultusunda yapılıyor. Çok iyi işleyen bir mekanizmamız var. Grup başkanımız, grup başkanvekillerimiz ve Meclis Başkanımızın yönetiminde kanunların hepsi sıralanacak ve milletin beklentilerine cevap verecek şekilde hayata geçecek."

Kaynak: Haberler.com