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Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
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Fon krizinde gözler, sistem çökmeden hemen önce paralarını çekerek çıkan isimlere çevrildi. Kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz öncesi çıkış yapanların bir an önce tespit edilerek kendisine bildirilmesini istedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon krizinin patlak vermesinden hemen önce sistemden paralarını çekerek çıkanların kim olduğunun süratle araştırılmasını ve kendisine rapor edilmesini istedi.
  • Erdoğan, fonların çöküşünden önceki son bir ay içinde sistemden çıkış yapan kişi ve kurumlara yönelik derinlemesine inceleme başlatılması talimatını verdi.
  • Erdoğan, fon soruşturmasında hangi partiden olursa olsun siyasetçi ya da bürokrat için kanun ne diyorsa uygulanacağını ve kimseye tolerans gösterilmeyeceğini belirtti.

Sermaye piyasalarını sarsan fon krizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına çok sert bir talimat verdiği ortaya çıktı. Kulis bilgilerine göre; krizin patlak vermesinden hemen önce fonlardan çıkış yapan isimlerin tek tek tespit edilmesini isteyen Erdoğan, "Hangi partiden olursa olsun kanun ne diyorsa uygulanacak" diyerek sürecin sonuna kadar üzerine gidileceğinin mesajını verdi.

"KRİZ PATLAMADAN KAÇANLARI BANA BİLDİRİN"

Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon krizinin patlak verdiği ilk günden itibaren sürece dair rahatsızlığını ilgili kurumlara ileterek, bu durumun neden önceden tüm boyutlarıyla öngörülemediğini sorguladı. Beştepe'de gerçekleştirilen son ekonomi zirvesinde ise Erdoğan'ın oldukça kızgın olduğu ve çok net bir talimat verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı'nın, kriz patlamadan hemen önce sistemden paralarını çekerek çıkanların kim olduğunun süratle araştırılmasını ve bu isimlerin derhal kendisine rapor edilmesini istediği belirtildi.

SON BİR AY MERCEK ALTINDA: KİMSEYE AYRICALIK YOK

Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, özellikle fonların çöküşünden önceki 'son bir ay' içinde sistemden çıkış yapan kişi ve kurumlar için derinlemesine bir inceleme başlatılacak. Sürece dair büyük bir öfke ve kararlılık içinde olduğu ifade edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, olası siyasi veya bürokratik kayırmacılığa karşı da kapıları peşinen kapattığı öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Erdoğan kurmaylarına, "Hangi partiden olursa olsun siyasetçi ya da bürokrat için kanun ne diyorsa o uygulanacak" diyerek süreçte hiç kimseye tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

İKTİDAR KULİSLERİNDE 'FON' GERGİNLİĞİ

Öte yandan, genişleyen ve AK Partili eski bakanlar ile üst düzey siyasilerin de adının karıştığı fon soruşturması siyasetin başkentinde de hareketliliğe neden oldu. Bazı siyasilerin soruşturma sürecine dahil olmasının, iktidar partisi kulislerinde bir süredir "endişe ve gerginlik" yarattığı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu son talimatın, hem piyasalara hem de parti içine yönelik net bir kararlılık mesajı olduğu değerlendiriliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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