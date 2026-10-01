Haberler

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melisa Şenolsun'un test sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Şenolsun'un saç örneğinde kokain tespit edildiği bildirildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Melisa Şenolsun'un test sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede Şenolsun'un saç örneğinde kokain tespit edildiği bildirildi. Burak Doğan’ın özel haberine göre; oyuncunun saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında test yapılan Melis Sezen'in sonuçları ise negatif çıktı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında biyolojik örnekleri alınan Melisa Şenolsun'a ilişkin inceleme tamamlandı. Şenolsun'un saç örneğinde kokain tespit edildiği aktarıldı. 

MELİS SEZEN'İN SONUCU NEGATİF

Aynı soruşturma kapsamında test yapılan oyuncu Melis Sezen'in kan, idrar ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi. Sezen, sonucunun negatif çıktığını kendisi de açıkladı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!

Fon soruşturmasında çok konuşulacak iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar

Fon krizinde ses getirecek iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Yazık! iki dizide rol alıp yaz sezonu iki bikini ile poz verip ünlü olan aslında öyle zanneden bu türü figüranlar önlerine bu tür maddeler gelince çok ünlüler yaaaaa ne oldum delisi oluyorlar bunlar sadece Türkiye’de böyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

İlk fotoyu Nevşin sandım :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOZYOLDAS 23:

Pompada kullanmıştır. Ünlü olmuş ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Tepki çeken o sözleri DEM Partili Gergerlioğlu'na sorduk: Hissi çıkışlar

Tepki çeken o sözleri sorduk! Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken yorum
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı

Ünlü spiker İstanbul'u birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yaptı
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş

Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF bildiğini okumuş