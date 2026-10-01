Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Melisa Şenolsun'un test sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede Şenolsun'un saç örneğinde kokain tespit edildiği bildirildi. Burak Doğan’ın özel haberine göre; oyuncunun saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında test yapılan Melis Sezen'in sonuçları ise negatif çıktı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında biyolojik örnekleri alınan Melisa Şenolsun'a ilişkin inceleme tamamlandı. Şenolsun'un saç örneğinde kokain tespit edildiği aktarıldı.

MELİS SEZEN'İN SONUCU NEGATİF

Aynı soruşturma kapsamında test yapılan oyuncu Melis Sezen'in kan, idrar ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi. Sezen, sonucunun negatif çıktığını kendisi de açıkladı.