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Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"

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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, uzun süren sessizliğini Bodrum'dan yaptığı paylaşımla bozdu. "Hava harika, yaz uzatmalarda" notuyla yeni pozunu paylaşan usta oyuncunun fotoğrafında kullandığı filtre de dikkatlerden kaçmadı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamından yeni bir kare paylaştı. Bodrum'da sıcak havanın keyfini çıkaran usta oyuncu, "Hava harika, yaz uzatmalarda" notuyla yayımladığı pozuyla dikkat çekti.

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdürse de zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

BODRUM'DAN YENİ POZUNU PAYLAŞTI

Bubikoğlu bu kez Bodrum'dan bir karesini yayımladı. Ekim ayına girilmesine rağmen sıcak havanın devam etmesinin keyfini çıkaran usta oyuncu, fotoğrafına "Hava harika, yaz uzatmalarda" notunu düştü.

FİLTRE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncunun yeni karesi kadar fotoğrafta kullandığı filtre de dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar Bubikoğlu'nun görünümüne ve fotoğraftaki filtre kullanımına ilişkin yorumlarda bulundu.

EŞİ TÜRKER İNANOĞLU'NU 2024'TE KAYBETTİ

Gülşen Bubikoğlu'nun 1974 yılında evlendiği yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Nisan 2024'te hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünün ardından daha gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Bubikoğlu, son dönemde zaman zaman kendisine ve günlük yaşamına ait kareleri paylaşıyor.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN

"Ah Nerede", "Gırgıriye", "Alev Alev", "Yaz Bekarı" ve "Canikom" gibi çok sayıda yapımda kamera karşısına geçen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran kadın oyuncuları arasında yer aldı.

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