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Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

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Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam Haber Videosunu İzle
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
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A Milli Takım'da alınan sonuçların ardından geleceği tartışılan Vincenzo Montella'nın sözleşmesindeki tazminat detayı dikkat çekti. İtalyan teknik adamla 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi bulunan TFF'nin, mukaveleyi feshetmesi halinde kalan süre ve maaş hesabına göre 5 milyon Euro'yu aşan bir ödeme yapması gerektiği öne sürüldü.

  • Vincenzo Montella'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi 31 Temmuz 2028'e kadar devam ediyor.
  • Montella'nın yıllık ücreti 2025'te yapılan yeni anlaşmayla 1,8 milyon Euro'dan 2,2 milyon Euro'ya yükseltildi.
  • TFF'nin Montella ile sözleşmesi dolmadan yollarını ayırması halinde ödenecek tazminatın 5 milyon Euro'yu aşabileceği belirtiliyor.

A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Tribünlerden yükselen tepkilere rağmen görevine devam eden İtalyan teknik adamın sözleşmesindeki dikkat çeken detay da ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Montella'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesinin 31 Temmuz 2028'e kadar devam ettiği belirtildi. İtalyan teknik adamın mukavelesinin EURO 2028'in sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi. Montella'nın yıllık ücretinin daha önce 1,8 milyon Euro olduğu, 2025'te yapılan yeni anlaşmayla bu rakamın 2,2 milyon Euro'ya yükseltildiği aktarıldı.

5 MİLYON EUROYU AŞIYOR

TFF'nin Montella ile yollarını sözleşme süresi dolmadan ayırması halinde önemli bir mali yükle karşılaşacağı öne sürüldü. Kalan sözleşme süresi ve yıllık ücret üzerinden yapılan hesaba göre, İtalyan teknik adamın görevine son verilmesi durumunda ödenecek tazminatın 5 milyon Euro'yu aşabileceği belirtildi.

İSTİFA EDERSE TAZMİNAT YOK

Haberde yer alan bilgilere göre Montella'nın kendi isteğiyle görevinden ayrılması halinde ise tazminat ödenmeyecek. İtalyan teknik adamın sözleşmesinin uzunluğu ve olası tazminat miktarı, alınan sonuçların ardından geleceğine yönelik tartışmalar sürerken dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkerem can:

Beslemeye devam, bir daha ki sefere az yapmasınlar 2050 kadar anlaşma yapsınlar

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Haber Yorumlarımustafa.tukat:

verin gitsin o parayı. Zaten iki maç kazansak o para girecek tekrar kasaya. Montella bir maç kazanamadı, hep zarar

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