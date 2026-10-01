Haberler

Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Yalova'da görülecek. Duruşmaya saatler kala açıklama yapan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sevenlerini adliyeye çağırırken kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki soruya, "Annemin kızının anneme zarar vermiş olma ihtimaline inanmak istemiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

  • Şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
  • Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.
  • Dosyanın diğer sanığı Sultan Nur Ulu hakkında 'yalan tanıklık' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma bugün Yalova'da görülecek. Duruşmaya saatler kala Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sevenlerine seslenirken kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki düşüncelerini de anlattı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA İLK DURUŞMA BUGÜN

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama süreci başlıyor.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Dosyanın diğer sanığı Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 

OĞLU TUĞBERK'TEN GÜLLÜ'NÜN SEVENLERİNE ÇAĞRI

İlk duruşma öncesinde bir video yayımlayan Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sevenlerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi. Duruşmada annesi adına bulunacağını belirten Gülter, kendisine destek verenlere teşekkür ederek herkesi adliyeye davet etti.

Gülter, çağrısında "Annemin adına adaleti birlikte arayalım" ifadelerini kullandı. 

KARDEŞİ TUĞYAN HAKKINDAKİ SORUYA YANIT VERDİ

Tuğberk Yağız Gülter, açıklamasında kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki düşüncelerine de değindi.

Kendi kanaatinin yargılama açısından bir anlam taşımadığını belirten Gülter, insanların kendilerini onun yerine koymasını istedi. Annesinin kızının annesine zarar vermiş olabileceği ihtimaliyle karşı karşıya kalmak istemediğini dile getiren Gülter, "İnanmak istemiyorum" dedi. Bugünkü duruşmaya kendi adına değil, annesi adına katılacağını da vurguladı. 

DAHA ÖNCE KARDEŞİYLE BAĞLARINI KOPARDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tuğberk Yağız Gülter, ilk duruşmadan haftalar önce yaptığı açıklamada da kardeşi Tuğyan'ı cezaevinde ziyaret etmediğini söylemişti. Gülter, davada kardeş sıfatıyla değil Güllü'nün oğlu olarak bulunacağını belirterek tek isteğinin annesinin ölümüne ilişkin gerçeğin ortaya çıkması olduğunu ifade etmişti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 109 sayıyla bozguna uğrattı

Beşiktaş, İsrail ekibini dinlene dinlene yendi
Hayko Cepkin, Aydın vergi rekortmenleri listesine girdi

Vergi rekortmenleri listesinde sürpriz: Ünlü rockçı ilk 100'de

Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok

Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik

Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödemişler
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj

Konya tribünlerinden tüm dünyaya mesaj!
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

AK Partili Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı