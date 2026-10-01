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Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş

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Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği gıda denetim listesinde 5 farklı sucuk ürünü yer aldı. Bursa'da üretilen bir dana sucukta tek tırnaklı eti tespit edilirken, 4 farklı sucuk ürünü de taklit-tağşiş listesine eklendi.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği listeye göre Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki İmren Kasap tarafından üretilen ısıl işlem görmüş dana sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi.
  • Aynı listede Bursa Nilüfer'deki Namlı Et Tanzim ve Bursa Osmangazi'deki Örnek Kasap Cemiloğulları'nın dana sucukları ile Konya Akşehir'deki Kısmetoğlu Beyti ve Kütahya merkezdeki Karacahisar'ın piliç sucukları taklit-tağşiş yapılan ürünler arasında yer aldı.
  • Bakanlık, tek tırnaklı hayvanlar kapsamında at, eşek ve katırı sayıyor; denetim sonuçları 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kamuoyuna açıklanıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünlere ilişkin listesini güncelledi. 30 Eylül 2026 tarihli açıklamada beş farklı sucuk ürünü yer alırken, bir dana sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi.

DANA SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI

Bakanlığın “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren İmren Kasap tarafından üretilen ısıl işlem görmüş dana sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi.

Söz konusu ürün, yapılan denetimin ardından sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının bilgilendirmelerinde tek tırnaklı hayvanlar kapsamında at, eşek ve katır yer alıyor.

DÖRT SUCUK DAHA LİSTEYE GİRDİ

Bakanlığın aynı tarihte yayımladığı “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde ise dört farklı sucuk ürünü daha yer aldı.

Buna göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Namlı Et Tanzim ile Bursa Osmangazi'deki Örnek Kasap Cemiloğulları tarafından üretilen ısıl işlem görmüş dana sucuklarda uygunsuzluk tespit edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Kısmetoğlu Beyti ile Kütahya merkezde faaliyet gösteren Karacahisar tarafından üretilen ısıl işlem görmüş piliç sucuklar da taklit-tağşiş tespiti yapılan ürünler arasına girdi.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER KAMUOYUNA AÇIKLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen ürün ve firmaları kamuoyuna açıklıyor. Denetim sonuçları, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yayımlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNizamettin Altunyay:

alooo sizin göreviniz vatandasa sikayet etmek degil geregini yaqpmak

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Haber Yorumlarıömer ellialtı:

sosyal medyada 5g sucuğu 1500 tl ye satıyorlar , etin kilosu ne kadar buna neden izin veriliyor, birde yalandan bir sürü beğeni yorumları var

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Haber Yorumlarıkerem can:

Alışmışlara yedirmeye devam

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