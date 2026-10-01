Haberler

Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baba Vanga'ya atfedilen 2027 kehaneti yeniden gündeme geldi. İddiaya göre 2027'de küresel ekonomiyi etkileyebilecek “büyük bir finansal sarsıntı” yaşanacak ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına yönelmesi fiyatlarda sert yükselişe yol açabilecek.

  • Baba Vanga'ya atfedilen iddiaya göre 2027 yılında küresel ekonomiyi etkileyebilecek büyük bir finansal sarsıntı yaşanabileceği öne sürülüyor.
  • İddiaya göre olası finansal krizde bankacılık sistemine güvenin azalması ve nakit sıkışıklığı yaşanabileceği, yatırımcıların altına yönelebileceği ileri sürülüyor.
  • Baba Vanga'nın 2027'ye ilişkin bu ekonomik tahminini doğrulayan güvenilir bir yazılı kayıt bulunmuyor; Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiştir.

Geleceğe ilişkin kehanetleriyle yıllardır adından söz ettiren Baba Vanga'ya atfedilen yeni bir iddia gündeme geldi. İnternette yeniden dolaşıma giren iddialara göre 2027 yılında küresel ekonomiyi etkileyebilecek büyük bir finansal sarsıntı yaşanabileceği öne sürülüyor. Ancak söz konusu öngörünün Baba Vanga tarafından gerçekten dile getirildiğini kanıtlayan doğrulanmış bir kayıt bulunmuyor.

2027 İÇİN "BÜYÜK SARSINTI" İDDİASI

Baba Vanga'nın adıyla paylaşılan iddiaların merkezinde bu kez 2027 yılı bulunuyor. Buna göre dünya ekonomisinde ciddi bir finansal kriz yaşanabileceği, geleneksel bankacılık sistemlerine duyulan güvenin zayıflayabileceği ve küresel ölçekte nakit sıkışıklığının ortaya çıkabileceği ileri sürülüyor.

İddialardaki "büyük sarsıntı" ifadesi bir deprem ya da doğal afet için değil, küresel ölçekte yaşanabilecek finansal bir sarsıntı için kullanılıyor.

GÖZLER ALTINA ÇEVRİLEBİLİR

İnternette dolaşan senaryoya göre olası bir finansal kriz, yatırımcıların paralarını daha somut varlıklarda değerlendirme arayışını artırabilir. Bu noktada öne çıkan yatırım araçlarından birinin de altın olacağı iddia ediliyor.

Bankacılık sistemine yönelik güvenin azalması ve piyasaların ciddi şekilde sarsılması halinde yatırımcıların "güvenli liman" olarak görülen altına yönelebileceği ileri sürülüyor.

Bazı internet kaynaklarında söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde altının dünya genelinde yüzde 25 ila yüzde 40 arasında değer kazanabileceği yönünde tahminler de yer alıyor. Ancak bu oranların Baba Vanga'nın doğrulanmış bir öngörüsü olmadığı gibi herhangi bir resmi finansal tahmin niteliği de bulunmuyor.

KEHANETTEKİ EN BÜYÜK SORU İŞARETİ

2027 iddiasının dikkat çekmesinin ardından "Baba Vanga gerçekten böyle bir şey söyledi mi?" sorusu da gündeme geldi. Baba Vanga'ya atfedilen bu spesifik ekonomik tahmini doğrulayabilecek güvenilir bir yazılı kayıt bulunmuyor. Vanga'ya yıllar içerisinde atfedilen çok sayıda kehanetin doğrudan kendisinin kaleme aldığı belgeler yerine ikinci el anlatımlara ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkan listelere dayandığı belirtiliyor.

Bu nedenle 2027 yılında büyük bir finansal sarsıntı yaşanacağı veya altının belirli bir oranda yükseleceği yönündeki anlatının doğrulanmış bir kehanet olarak değil, Baba Vanga'ya atfedilen ve internette dolaşan bir iddia olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SENARYOSU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İddianın temelinde, büyük ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak altın gibi varlıklara yönelebileceği düşüncesi bulunuyor.

Küresel ekonomide yaşanabilecek nakit sıkışıklığı, bankacılık sistemine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve jeopolitik gerilimlerin yatırımcı davranışlarını değiştirebileceği belirtiliyor.

Ancak bu koşulların oluşması halinde bile altının kesin olarak yükseleceğini söylemek mümkün değil. Altın fiyatları; faiz kararlarından doların seyrine, merkez bankalarının politikalarından jeopolitik gelişmelere kadar çok sayıda faktörden etkileniyor.

"BÜYÜK SARSINTI" İDDİASI 2027'Yİ İŞARET EDİYOR

Baba Vanga'nın adıyla yayılan iddialar böylece bir kez daha tartışma konusu oldu. Bu kez ortaya atılan senaryonun merkezinde 2027 yılında küresel finans sisteminde yaşanabileceği öne sürülen "büyük sarsıntı" ve bunun ardından yatırımcıların altına yönelebileceği iddiası bulunuyor.

Ancak Vanga'nın 1996 yılında hayatını kaybettiği ve kendisine atfedilen yıllara göre düzenlenmiş kehanetlerin önemli bölümünün doğrulanmış birincil kaynaklara dayanmadığı biliniyor. Bu nedenle 2027'ye ilişkin "büyük sarsıntı" iddiasının gerçekleşeceğine dair herhangi bir doğrulanmış bilgi veya bilimsel kanıt bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEkSeS YAV:

@Editör.. çok altının var ve bekliyorsun anlaşılan. yakında uzaylıların kehaneti : "altın çıkacak" diye yazarsın.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

Yav rus kadın öleli yıllar oldu milletle alay etmeyin bu bir yatırım tavsiyesi mi şimdi.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

ÖNCE FON, ŞİMDİ ALTIN, ACABA HANGİ KUYUMCU YAPTIRIYOR BU HABERLERİ...????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiscovery 777:

öyle ise hemen altın alalım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

sen al

yanıt0
yanıt0

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

Raporlar geldi, başkan olaya el attı: Artık yasak
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı

TSK'nın gücüne güç katacak! Dev anlaşma için imzalar atıldı
Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

Fon iddialarına Musti'den yanıt: 33 yıldır tek gelir kaynağım müzik
Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı