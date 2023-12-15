Adana, son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Ceyhan merkezli bu sarsıntı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesine eklenmiştir. Bazı bölgelerde oldukça şiddetli şekilde hissedilen deprem, vatandaşlarda panik yaratmıştır.. Peki, Adana'da deprem mi oldu? Adana Ceyhan SON DAKİKA depremi! Adana'da şu anda deprem oldu mu, saat kaçta oldu? 2023 Adana depremi kaç şiddetinde oldu?

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? Adana Ceyhan SON DAKİKA depremi! Adana'da şu anda deprem oldu mu, saat kaçta oldu? 2023 Adana depremi kaç şiddetinde oldu?

Adana depreminin şiddeti ve diğer önemli bilgiler, halk arasında büyük ilgiyle takip edilmektedir. Merkez üssü Ceyhan olarak belirlenen depremin etkisiyle endişe duyan vatandaşlar, olayın detaylarını öğrenmek amacıyla arama motorlarına başvurmuşlardır. Peki, Adana'da deprem mi oldu? Adana Ceyhan SON DAKİKA depremi! Adana'da şu anda deprem oldu mu, saat kaçta oldu? 2023 Adana depremi kaç şiddetinde oldu?

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin az önce açıkladığı veriye göre merkez üssü Adana / Ceyhan olan bir deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedilirken, derinliği 6.9 km olarak açıklandı.

ADANA CEYHAN SON DAKİKA DEPREMİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi verilerine göre, Adana iline bağlı Ceyhan ilçesinde bir deprem meydana geldi. 15 Aralık Cuma günü saat 13:28'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 6.9 km olarak açıklandı.

ADANA'DA ŞU ANDA DEPREM OLDU MU, SAAT KAÇTA OLDU?

Kandilli'nin X hesabında yaptığı son paylaşıma göre deprem saat 13.28'de Adana/Ceyhan/Soysallı mevkiinde gerçekleşti.

2023 ADANA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Az önce Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde merkez üssü olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedilirken, derinliği 6.9 km olarak belirlendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi verilerine göre, Adana iline bağlı Ceyhan ilçesinde bu deprem yaşandı. Olay, 15 Aralık Cuma günü saat 13:28'de gerçekleşti ve depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü, derinliği ise 6.9 km olarak rapor edildi.