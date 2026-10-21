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Kağıthane'de park halindeki otomobilde oturan Eser Aktaş silahlı saldırıda öldü! Şüpheli yaya olarak kaçtı

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Kağıthane'de park halindeki otomobilde oturan Eser Aktaş silahlı saldırıda öldü! Şüpheli yaya olarak kaçtı Haber Videosunu İzle
Kağıthane'de park halindeki otomobilde oturan Eser Aktaş silahlı saldırıda öldü! Şüpheli yaya olarak kaçtı
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İstanbul Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında park halindeki otomobilde oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve elinden 2 kurşunla vurulan Aktaş hayatını kaybetti. Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda araç içerisinde oturan Eser Aktaş (44) hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖĞSÜNDEN VE ELİNDEN VURULDU

Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilde oturan Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheli yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş'ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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