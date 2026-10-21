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Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar

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Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar Haber Videosunu İzle
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar
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Orta Doğu'da gerilim yükselirken Suudi Arabistan'ın doğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, ülkeyi hedef alan 2 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. İran'da ise güneydeki Sirik kentinden peş peşe patlama sesleri yükseldi. Patlamaların nedeni henüz belirlenemedi.

  • Suudi Arabistan'ın doğusundaki Şarkiyye bölgesinde bulunan Şeybe Petrol Sahası'na düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
  • Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, ülkenin doğu ve güney bölgelerine yönelen 2 insansız hava aracını düşürdü.
  • İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kerpan bölgesinde birden fazla patlama sesi duyuldu; patlamaların nedeni, sayısı ve can ya da mal kaybı bilinmiyor.

Yemen'deki hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların sürdüğü Orta Doğu'da, Suudi Arabistan ve İran'dan dikkat çeken haberler geldi. Suudi Arabistan'da petrol tesisleri saldırıların hedefi olurken İran'ın Hürmüzgan eyaletinde duyulan patlamalar bölgede endişeye neden oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA PETROL SAHASINA SALDIRI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Şarkiyye bölgesinde bulunan Şeybe Petrol Sahası'na saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık, saldırı sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

2 İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

Yemen'deki hükümet güçlerini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, ülkenin doğu ve güney bölgelerine yönelen 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, saldırı girişimlerinin Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliki, "Terörist Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine doğru uçurulan bir İHA düşürüldü" ifadelerini kullanırken ülkenin doğusunda da bir İHA'nın engellendiğini açıkladı.

İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ

Suudi Arabistan'daki gelişmelerin yanı sıra İran'ın güneyinden de patlama haberleri geldi. İran basınında yer alan bilgilere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kerpan bölgesinde art arda patlama sesleri duyuldu.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Fars Haber Ajansı, Kerpan bölgesinde birden fazla patlama sesi işitildiğini aktarırken olayın kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Patlamaların hangi nedenle meydana geldiği, kaç noktada gerçekleştiği ve herhangi bir can kaybına ya da maddi hasara yol açıp açmadığı henüz netlik kazanmadı. 

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Kaynak: Haberler.com
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