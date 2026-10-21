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Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi

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Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi
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Sigorta sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Faaliyet yetkileri iptal edilen AcnTurk Sigorta hakkında Bilnet Eğitim Hizmetleri tarafından iflas davası açıldı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, duruşma tarihini 19 Kasım 2026 olarak belirlerken, alacaklılara itiraz ve davaya katılım için 15 gün süre tanındı.

  • Bilnet Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi, AcnTurk Sigorta'nın iflası talebiyle dava açtı.
  • AcnTurk Sigorta'nın faaliyet yetkileri 10 Nisan 2025 tarihinde iptal edildi.
  • İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas talepli davanın duruşmasını 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.05 olarak belirledi.

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren AcnTurk Sigorta, iflas talebiyle yargıya taşındı. Bilnet Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından açılan davada, sigorta şirketinin iflasına karar verilmesi talep edildi.

AcnTurk Sigorta'nın faaliyet yetkileri, 10 Nisan 2025 tarihinde iptal edilmişti. Şirket hakkındaki son hukuki gelişme, sigorta sektöründe yeniden gündem oldu.

MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, AcnTurk Sigorta hakkında açılan iflas talepli davanın duruşma tarihini açıkladı. Mahkeme tarafından yapılan duyuruya göre dava, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.05'te görülecek. Duruşmada şirket hakkındaki iflas talebi değerlendirilecek. Ancak dava açılması, şirketin iflasına karar verildiği anlamına gelmiyor.

ALACAKLILARA 15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme ilanında, İcra ve İflas Kanunu'nun 173'üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında alacaklılara yönelik önemli bir hatırlatma yapıldı. Buna göre davaya itiraz etmek veya sürece katılmak isteyen alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mahkemeye başvurması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde yapılacak başvuruların, yargılama sürecinde değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

GÖZLER 19 KASIM'DAKİ DURUŞMADA

Faaliyet yetkileri daha önce iptal edilen AcnTurk Sigorta'nın hukuki geleceği, açılan iflas davasıyla yeniden gündeme geldi.

Bilnet Eğitim Hizmetleri'nin iflas talebine ilişkin yargılama 19 Kasım'da başlayacak. Şirket hakkında iflas kararı verilip verilmeyeceği ise mahkemenin yapacağı değerlendirme sonucunda netleşecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

iflas edenlerin hepsi DEV ŞİRKET diye lanse ediliyor ama ne hikmetse adını ilk kez duymuş oluyorum ben:))) bu arada bu konuda en fikir verici veri, aylık açılan ve kapanan şirket sayısıdır. eğer açılan kapanandan fazla ise ya da eşit ise sorun yoktur

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