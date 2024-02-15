15 Şubat'ta ne oldu? 15 Şubat'ta doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 15 Şubat ne günü?

15 Şubat'ta doğan ünlüler! 15 Şubatta ne oldu? 15 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Şubat ne günü? 15 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

15 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

15 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

MÖ 399 - Socrates, ölüm cezasına çarptırıldı.

360 - Ayasofya'nın öncülü olan Büyük Kilise, aynı noktada inşa edildi. 5. yüzyılın ilk yıllarına kadar ayakta kaldı.

1637 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru oldu.

1898 - İspanya-Amerika Savaşı: Bir Amerikan gemisi, Havana (Küba) limanında infilak ederek battı; 260'tan fazla kişi öldü. Olaydan İspanya'yı sorumlu tutan ABD, iki hafta sonra İspanya'ya savaş açtı.

1924 - İzmir'de harp oyunları yapıldı.

1933 - Giuseppe Zangara isimli bir kişi, Miami'de ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e suikast yapmak istedi, ancak Chicago Belediye Başkanı Anton J. Cermak'ı yaraladı. Cermak, aldığı yaraların etkisiyle 6 Mart 1933'te öldü.

1947 - Rodos ve On İki Adalar Yunanistan'a verildi.

1949 - 1200 Musevi, Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu; göç edenlerin sayısı 10.000'i geçti.

1950 - SSCB ve Çin, ortak savunma antlaşması imzaladı.

1961 - Belçika'da Sabena Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü, 73 kişi öldü. Uçakta, ABD buz pateni takımı da bulunuyordu.

1965 - Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.

1969 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) tarafından düzenlenen "Büyük Eğitim Yürüyüşü" Ankara'da yapıldı ve binlerce öğretmen bozuk eğitim düzenini protesto etti. "Halkımızı sömürüden kurtaracağız" diye slogan attı.

1970 - Dominik Cumhuriyeti'ne ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı, Santo Domingo'dan kalktıktan bir süre sonra denize düştü: 102 kişi öldü.

1971 - ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı. Finley, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.

1971 - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sağ görüşlü bir grup öğrenci tarafından işgal edildi, İstanbul'daki Kadırga Yurdu'na patlayıcı madde atıldı, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki Kennedy Anıtı havaya uçuruldu.

1975 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (Töb-Der), 7 ilde "hayat pahalılığı ve faşizmi protesto" toplantıları düzenledi. Toplantılar saldırıya uğradı; 1 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

1979 - Türkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.

1982 - Bir petrol çıkarma platformu, Newfoundland açıklarında fırtına nedeniyle battı, 84 kişi öldü.

1989 - Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet Birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta, 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan, ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.

1995 - Hacker Kevin Mitnick, ABD'nin bazı en güvenli bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek suçundan FBI tarafından tutuklandı.

1996 - Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandolarını taşıyan bir helikopter, Ege Denizi'nde düştü; 5 asker öldü.

1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.

1999 - Ekşi sözlük kuruldu.

1999 - Eskişehir Cezaevi'nde "Karagümrük Çetesi" olarak tanınan bir grup Mustafa Duyar'ı öldürdü, Selçuk Parsadan'ı yaraladı. Mustafa Duyar Özdemir Sabancı'yı öldürmekten, Selçuk Parsadan ise örtülü ödenek davasından hüküm giymişti.

2002 - Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF), yer alacak olan Türk Kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

2005 - Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, AK Parti'den ve Bakanlık görevinden istifa etti.

2005 - Video paylaşım sitesi, YouTube kuruldu.

2006 - Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2009 - İstanbul Kadıköy Meydanında, birçok sol parti ve sendika işsizliğe ve krize karşı yaklaşık 50.000 kişinin katılımıyla bir eylem düzenledi.

2012 - Honduras'ın Comayagua kentindeki ceza evinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkûm ağır yaralandı.

15 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

15 Şubatta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1564 - Galileo Galilei, İtalyan bilim adamı (ö. 1642)

1710 - XV. Louis, Fransa Kralı (ö. 1774)

1724 - Peter von Biron, Kurlandiya Dükalığı'nın son dükü (ö. 1800)

1725 - Abraham Clark, Amerikalı politikacı (ö. 1794)

1739 - Alexandre Théodore Brongniart, Fransız mimar (ö. 1813)

1748 - Jeremy Bentham, İngiliz filozof ve hukukçu (Pragmatizm'in kurucusu olarak kabul edilen) (ö. 1832)

1751 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Alman ressam (ö. 1828)

1780 - Alfred Edward Chalon, İsviçreli ressam (ö. 1860)

1782 - William Miller, Amerikalı Baptist vaiz (ö. 1849)

1811 - Domingo Faustino Sarmiento, Arjantinli aktivist, entelektüel, yazar, devlet adamı ve Arjantin'in altıncı devlet başkanı (ö. 1888)

1817 - Charles-François Daubigny, Fransız ressam (ö. 1878)

1820 - Susan B. Anthony, Amerikalı kadın hakları savunucusu (ö. 1906)

1826 - Johnstone Stoney, İngiliz-İrlandalı fizikçi (ö. 1911)

1836 - Matsudaira Katamori, Japon daimyo (ö. 1893)

1840 - Titu Maiorescu, Rumen akademisyen, avukat, edebiyat eleştirmeni, estetik akımcısı, felsefeci, çocuk eğitmeni, politikacı ve yazar (ö. 1917)

1841 - Campos Sales, Brezilyalı avukat, kahve çiftçisi ve siyasetçi (ö. 1913)

1845 - Elihu Root, Amerikalı hukukçu ve devlet adamı (ö. 1937)

1856 - Emil Kraepelin, Alman psikiyatrist (ö. 1926)

1861 - Charles Edouard Guillaume, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1938)

1861 - Alfred North Whitehead, İngiliz matematikçi ve filozof (ö. 1947)

1873 - Hans von Euler-Chelpin, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1964)

1874 - Ernest Shackleton, İrlandalı-İngiliz kâşif (ö. 1922)

1880 - Ali Sami Boyar, Türk ressam (ö. 1967)

1883 - Fritz Gerlich, Alman gazeteci ve arşivci (ö. 1934)

1885 - Rupen Sevag, Osmanlı Ermenisi hekim (ö. 1915)

1886 - Mustafa Sabri Öney, Türk bürokrat (ö. ?)

1890 - Robert Ley, Nazi Almanyası'nda politikacı (ö. 1945)

1891 - Georg von Bismarck, Alman asker (ö. 1942)

1895 - Wilhelm Burgdorf, Nazi Almanyası'nda piyade orgeneral (ö. 1945)

1897 - Bronislovas Paukštys, Litvanyalı Katolik rahip (ö. 1966)

1898 - Toto, İtalyan komedi ustası ve oyuncu (ö. 1967)

1899 - Georges Auric, Fransız besteci (ö. 1983)

1907 - Cesar Romero, Amerikalı aktör (ö. 1994)

1909 - Miep Gies, Hollanda vatandaşı (II. Dünya Savaşı sırasında Anne Frank ve ailesine yardım eden) (ö. 2010)

1923 - Kemal Karpat, Türk tarihçi ve akademisyen (ö. 2019)

1926 - Doğan Güreş, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı (ö. 2014)

1928 - Pietro Bottaccioli, İtalyan piskopos ve din adamı (ö. 2017)

1932 - Seyyid Ahmet Arvâsî, Türk toplum bilimci, pedagog ve yazar (ö. 1988)

1938 - Vasıf Öngören, Türk oyun yazarı (ö. 1984)

1940 - İsmail Cem İpekçi, Türk siyasetçi (ö. 2007)

1944 - Cahar Dudayev, Çeçen asker ve siyasetçi (ö. 1996)

1944 - Zeynel Abidin Erdem, Türk iş adamı

1945 - Douglas Hofstadter, Amerikalı bilim adamı

1946 - Yves Cochet, Fransız yazar ve politikacı

1946 - Zeynep Oral, Türk yazar ve gazeteci

1946 - Matthieu Ricard, Nepal'deki Shechen Tennyi Dargyeling Manastırı'nda yaşayan bir Budist rahiptir

1947 - John Adams, Amerikalı günümüz klasik Batı müziği bestecisi, opera bestecisi ve orkestra şefidir

1947 - Rusty Hamer, Amerikalı oyuncudur (ö. 1990)

1947 - Wenche Myhre, Norveçli şarkıcıdır.

1949 - Anneli Saaristo, Fin şarkıcıdır.

1949 - Esat Oktay Yıldıran, Türk asker (ö. 1988)

1950 - Tsui Hark, Çinli senarist ve film yönetmeni

1951 - Jadwiga Jankowska-Cieslak, Polonyalı oyuncu

1951 - Jane Seymour, İngiliz sinema oyuncusu

1952 - Sezai Aydın, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1953 - Miloslav Ransdorf, Çek politikacı (ö. 2016)

1954 - Matt Groening, Amerikalı karikatürist ve Simpsonlar'ın yaratıcısı

1960 - Armen Mazmanyan, Ermeni yönetmen (ö. 2014)

1962 - Milo Dukanovic, Karadağlı siyasetçidir

1963 - İsa Gök, Türk siyasetçi

1963 - Oğuz Çetin, Türk futbolcu ve teknik direktör

1964 - Chris Farley, Amerikalı oyuncu, komedyen, senarist ve yapımcı (d. 1997)

1965 - Metin Üstündağ, Türk karikatürist

1969 - Birdman, Amerikalı rapçi ve yapımcı

1971 - Alex Borstein, Amerikalı oyuncu, şarkıcı, ses sanatçısı, yazar ve komedyen

1971 - Renée O'Connor, Amerikalı oyuncudur

1974 - Miranda July, Amerikalı yazar, film yönetmeni, oyuncu, şarkıcı ve senaristtir

1974 - Alexander Wurz, Avusturyalı Formula 1'de Williams'ın yarış pilotu

1975 - Natik Ahund, Azeri sinema yönetmeni, yapımcısı ve senaristi

1984 - Francesca Ferretti, İtalyan voleybolcu

1986 - Valeri Bojinov, Bulgar futbolcu

1986 - Ami Koshimizu, Japon seslendirme sanatçısı

1988 - Rui Patrício, Portekizli millî futbolcudur

1990 - Callum Turner, İngiliz aktör ve model

1991 - Ángel Sepúlveda, Meksikalı futbolcudur

1992 - İdo Tatlıses, Türk şarkıcı

1993 - Ravi, Güney Koreli rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör

1995 - Megan Thee Stallion, Amerikalı bir rapçi, ve söz yazarı

15 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

15 Şubat'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

705 - Leontios, 695 ile 698 döneminde Bizans imparatorluğu imparatoru olmuştur

706 - III. Tiberios, 698 ile 705 döneminde Bizans imparatoru. Hanedansız imparator olarak Leontios'a karşı bir isyanla ile imparator olmuştur

1634 - Wilhelm Fabry, Alman cerrah (d. 1560)

1637 - II. Ferdinand, Kutsal Roma imparatoru (d. 1578)

1731 - María de León Bello y Delgado, Katolik rahibe ve mistik (d. 1643)

1740 - III. Abbas, Safevi hükümdarı (d. 1732)

1781 - Gotthold Ephraim Lessing, Alman yazar (d. 1729)

1844 - Henry Addington, İngiliz devlet adamı (d. 1757)

1857 - Mihail Glinka, Rus asıllı klasik müzik bestecisi (d. 1804)

1864 - Adam Wilhelm Moltke, Danimarka Başbakanı (d. 1785)

1869 - Mirza Esedullah Han Galib, Babür Dönemi şairi (d. 1797)

1871 - Jean-Marie Chopin, Fransız-Rus gezgin (d. 1796)

1905 - Lewis Wallace, Amerikalı asker siyasetçi ve yazar (Amerikan İç Savaşı Birlik Kuvvetleri Generali) (d. 1827)

1928 - Herbert Henry Asquith, İngiliz siyasetçi ve Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1852)

1936 - Alf Victor Guldberg, Norveçli matematikçi (d. 1866)

1946 - Malik Buşati, Arnavutluk Başbakanı (d. 1880)

1958 - Numan Menemencioğlu, Türk diplomat, siyasetçi ve eski Dış İşleri Bakanlarından (d. 1893)

1965 - Nat King Cole, Amerikalı müzisyen (d. 1919)

1967 - Toto, İtalyan komedi ustası ve oyuncu (d. 1898)

1979 - Zbigniew Seifert, Polonyalı müzisyen (d. 1946)

1987 - Malik Aksel, Türk ressam ve yazar (d. 1901)

1988 - Richard Feynman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1918)

1999 - Big L, Amerikalı rapçi (d. 1974)

1999 - Henry Way Kendall, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1926)

2001 - Orhan Asena, Türk oyun yazarı (d. 1922)

2002 - Sabih Şendil, Türk şair ve yazar (d. 1926)

2003 - Faik Türün, Türk asker, siyasetçi ve 12 Mart dönemi komutanlarından emekli orgeneral (d. 1913)

2010 - Fuat Seyrekoğlu, Türk futbolcu (d. 1949)

2011 - İsmail Gülgeç, Türk karikatürist (d. 1947)

2013 - Todor Kolev, Bulgaristanlı oyuncu, komedyen (d. 1939)

2014 - Christopher Malcolm, İskoç oyuncu (d. 1946)

2015 - Sergio y Estíbaliz, İspanyol ikili (d. 1948)

2015 - Eileen Essell, İngiliz oyuncu (d. 1922)

2015 - Steve Montador, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1979)

2016 - George Gaynes, Fin asıllı Amerikalı şarkıcı, tiyatro, sinema, televizyon ve ses sanatçısı aktör (d. 1917)

2016 - Salman Natour, Filistin doğumlu İsrailli yazar, şair ve gazeteci (d. 1949)

2016 - Vanity, Kanadalı şarkıcı, model, söz yazarı ve aktris (d. 1959)

2017 - Manfred Kaiser, Doğu Alman eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1929)

2018 - Abdilaqim Ademi, Makedon siyasetçidir (d. 1969)

2018 - Lassie Lou Ahern, Amerikalı oyuncu (d. 1920)

2018 - Pier Paolo Capponi, İtalyan oyuncu ve senaristtir (d. 1938)

2019 - Ellis Avery, Amerikalı yazar ve romancıdır (d. 1972)

2019 - Kofi Burbridge, Amerikalı müzisyen (d. 1961)

2019 - Gene Littler, Amerikalı golfçü (d. 1930)

2019 - Al Mahmud, Bangladeşli şair, romancı, kısa hikâye yazarı ve gazetecidir (d. 1936)

2019 - Lee Radziwill, Amerikalı oyuncu, soylu, halkla ilişkiler yöneticisi ve iç mimardır (d. 1933)

2020 - Caroline Louise Flack, İngiliz oyuncu, televizyon ve radyo sunucusu (d. 1979)

2020 - Hilmi Ok, eski Türk futbol hakemi (d. 1932)

2020 - Duan Zhengcheng, Çinli mucit ve endüstri mühendisi (d. 1934)

2021 - Doris Bunte, Amerikalı siyasetçi (d. 1933)

2021 - Alberto Canapino, Arjantinli yarış arabası mühendisi (d. 1963)

2021 - Sandro Dori, İtalyan oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1938)

2021 - Lucía Guilmáin, Meksikalı aktris (d. 1938)

2021 - Andréa Guiot, Fransız opera sanatçısı (d. 1928)

2021 - Vincent Jackson, Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1983)

2021 - Leopoldo Luque, Arjantinli bir futbolcuydu (d. 1949)

2021 - Rowsch Shaways, Iraklı Kürt siyasetçi (d. 1947)

15 ŞUBAT NE GÜNÜ?