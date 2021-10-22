Başkan Soyer, 2,5 yılını anlattı

İZMİR (İHA) - İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki yılda 9,9 milyar liralık yatırımla Türkiye'de en yüksek oranda yatırım yapan belediye olduğunu söyledi. 6 ayrı güzergahta 26 milyar liralık raylı sistem yatırımının yapım, ihale ve proje süreçlerinin devam ettiğini dile getiren Başkan Soyer, İzmir trafiğine nefes aldıracak çalışmaları da sıraladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevrim içi düzenlenen İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun (İEKKK) 103'üncü toplantısına katıldı. Başkan Soyer, göreve gelmesinin üzerinden geçen 2,5 yılda hayata geçirilen çalışmalar ile devam eden projeler hakkında detaylı bir sunum yaptı. Soyer, 5 yıl aradan sonra 3 Mayıs 2022'de ilk kruvaziyer gemisinin İzmir'e geleceğini söyledi.

Bütçenin yüzde 42'si yatırımlara

Son iki yılda 9,9 milyar liralık yatırım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesinin yüzde 42'sini yatırımlara ayırdıklarının altını çizen Başkan Soyer, "Yaklaşık yüzde 14 civarında borç artışı görünmesine rağmen yatırım rakamımız çok yüksek. Türkiye'de en yüksek yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi olduğumuzu da söylemek isterim" dedi.

Toplantıda ulaşım, raylı sistem ve altyapı yatırımları konusunda da açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2,5 milyar liralık yatırımla devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu'na ilişkin de şu bilgileri verdi:

"İnşaatın yüzde 82'si tamamlandı; tünel kazıları bitti. İstasyon imalatları devam ediyor. Çin merkezli Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'ndan Narlıdere Metro inşaatı için hazine garantisiz sağladığımız 50 milyon avro kredi ise banka tarafından dünyada herhangi bir belediyeye verilen ilk altyapı kaynağı oldu"

Buca Metrosu yapımına en kısa sürede başlıyoruz

Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi-Tınaztepe Kampüsü- Çamlıkule arasında sürücüsüz hizmet verecek 13,5 kilometre uzunluğundaki Buca Metrosu'nun İzmir tarihinin en büyük yatırımlarından olacağını belirten Başkan Tunç Soyer, "Kendi kaynaklarımızla inşa edeceğimiz bu proje 1 milyar 70 milyon Euro değerinde. Bugünkü rakamlarla 11 milyar TL civarında. Kendi kaynaklarımızla yapacağımız Buca Metrosu için Büyükşehir'in hazine garantisi olmaksızın sağladığımız dış kredi toplamı 490 milyon avroyu buldu. Yapım ihalesine çıktık. İhale süreci devam ediyor. Temmuz ayında Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası ile imzaladığımız 125 milyon Euro tutarındaki dış finansman sözleşmesi hazine garantisiz, 4 yıl anapara geri ödemesiz olacak" dedi.

"Çiğli Tramvayı hızla ilerliyor"

Karabağlar-Gaziemir, Otogar-Kemalpaşa Metro hatları ve Çiğli Tramvayı yatırımlarıyla ilgili de İEKKK üyelerini bilgilendiren Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Karabağlar Gaziemir Metro hattının projesi yakında tamamlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayının ardından yapım ihalesine çıkacağız. Günlük 372 bin yolcu taşıyacak metro hattı Halkapınar ile Adnan Menderes Havalimanı arasında inşa edilecek. Menderes, Gaziemir, Havalimanı, Fuar İzmir, Eskiizmir, Karabağlar, Eşrefpaşa, Gürçeşme, Tepecik, Gıda Çarşısı ve Halkapınar güzergahını izleyecek. Metro hattı yoğun konut alanlarının yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de birbirine bağlayacak. İstasyon sayısı ise 24. yaklaşık 28 kilometrelik Otogar-Kemalpaşa Metrosu ise 19 istasyondan oluşuyor. Kemalpaşa ile Bornova arasındaki sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak. Burada da günlük 376 bin yolcu kapasitesine hizmet edeceğimizi öngörüyoruz. Çiğli Tramvayı'nın 3.5 kilometrelik ray imalatı tamamlandı. 11 kilometrelik hattın 4.5 kilometresinde kazı çalışmaları tamamlandı. 750 milyon liralık yatırımla 26 tramvay aracı için alım sözleşmesi imzaladık. Büyük bir yatırım. Çiğli Tramvayı için araçlarla birlikte toplam 1 milyar 250 milyon lira harcayacağız. Tramvay hattımız 2022 sonunda hizmet vermeye başlayacak."

"26 milyar liralık bir raylı sistem yatırımı yapıyoruz"

Örnekköy-Yeni Girne arasında 5 kilometrelik tramvay hattı yapacaklarını da söyleyen Başkan Soyer, 6 ayrı hatta inşaat, proje ve ihale süreçleri devam eden bugünün rakamları ile 26 milyar liralık raylı sistem yatırımı yaptıklarını açıkladı. Soyer, "İzmir'i demir ağlarla öreceğimizi söylemiştik. Bu iddiamızı sürdürüyoruz. Tek seferde 364 otobüs aldık. Daha önce aldığımız 83 otobüs ile birlikte 451 yeni otobüse sahip olduk. Bizim 500 otobüs alma sözümüz vardı. Bunun büyük bölümünü gerçekleştirdik. 100 tane elektrikli otobüs almak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"İzmir trafiği rahatlayacak"

Başkan Soyer, kent trafiğine nefes aldıracak; 7,1 kilometrelik güzergahta 35 metre genişliğinde 3 geliş 3 gidiş toplam 6 şerit bölünmüş yol ile 2,5 kilometrelik çift tüp derin tünelden oluşan Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu projesine de ilişkin açıklama yaptı. Yaklaşık 1 milyarlık bütçesi ile tamamlanacak dev yatırımın ilk etabında yer alan viyadük ve alt geçitlerin yüzde 90'ının tamamlandığını bildiren Başkan Soyer, tünel ve diğer etapların ihale sürecinin devam ettiğini, yatırım tamamlandığında Konak'tan Otogara ulaşımın 45 dakikadan 10 dakikaya ineceğini bildirdi.

Atık su arıtma tesisleri hakkında bilgi verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, arıtma tesisleri konusunda da yapılan çalışmaları anlattı. Soyer, "Körfez temizliğinin iki önemli kolu, yağmur suyu ayrıştırma hatları ve arıtma tesisleri. Bugüne kadar yapılmış olan ve yıllık 275 milyon metreküp atık su arıtan 23'i ileri biyolojik arıtma tesisi, toplam 67 adet atık su arıtma tesisine ilave olarak 3 tane arıtma tesisin yapımı sürüyor. 2 tesisin proje çalışması, 7'sinin de yapım ihalesi sürüyor. Küçük Menderes'in daha temiz akması için 122 milyon liralık bir yatırımla Torbalı Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesini artırıyoruz. Üstelik bu tesis havzanın en büyük kirlilik kaynağı olan sanayiden gelen atık suları da arıtacak. Küçük Menderes Nehri'ne etkisi olduğunu bildiğimiz Torbalı Ayrancılar Yazıbaşı Atık Su arıtma tesisinin de kapasitesini artırıyoruz. Karaburun Mordoğan İleri Biyolojik Arıtma tesisi yüzde 85-90 seviyesinde bitti. Yatırım bedeli 34 milyon lira. Kemalpaşa Ulucak Atık Su Arıtma Tesisinin imalatı da devam ediyor. Bu da 35 milyon lira civarında" diye konuştu.

"Körfez temizliğinde önemli rolü bulunuyor"

Yağmur suyu ayrıştırma hatlarının önemine de dikkat çeken Başkan Soyer, şunları söyledi: "İzmir'de yağmur suyu ile atık su kanallarının ayrıştırılması yapılmamış. Bu da Körfez'in temizliğini olumsuz etkileyen bir sonuç doğuruyor. Şu ana kadar 75 kilometreyi ayrıştırdık. Yapımına başlana 108 kilometre var. 2022 yılı başında 324 kilometrelik bir hat ayrıştırması yapılacak. Toplam 503 kilometrelik kanal ayrıştırmasıyla Körfez'e yağan yağmur suyu hem atık su ile karışmadan temiz olarak Körfez'e akacak. Hem de arıtma tesislerinin kapasitesini zorlamayacak."

"İzmir'de rekor asfalt ve parke taş döşendiği bir dönem"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesinin şu ana kadar 940 milyon liralık yatırımla 3 milyon 830 bin ton sıcak asfalt serimi yaptığını vurguladı. Yine 345 milyon lira yatırımla 6 milyon 320 bin metrekare sathi kaplama yapıldığını ifade eden Soyer, bunun da 5 metre genişliğinde bin 264 kilometrelik yola eşdeğer olduğunu söyledi. Soyer, "207 milyon liralık yatırımla, 3 milyon 520 bin metrekare kilit parke taş imalatı yapıldı. İzmir'de rekor asfalt ve parke taş döşendiği bir dönem geçirmiş olduk. Buna rağmen üretim yollarında ya da mahalle aralarındaki yollarda sıkıntılar var. Bunları biliyoruz ama biz bütçemizde önemli bir yatırım miktarını bu alana ayırmaya devam ediyoruz" dedi.

"Alsancak Garı önünde alt geçit yapılacak"

Seçim vaatlerinden olan Alsancak Garı önündeki alt geçit projesinden vazgeçmediklerini belirten Başkan Tunç Soyer şöyle konuştu: "Yer altında karşılaştığımız bir takım jeolojik engellerden dolayı proje yapımında bir kaç kez revizyon yapıldı. Ama proje sonunda ortaya çıktı. Asıl sorun orada imalata başladığınız anda kent içerisindeki trafik yükünü çözmek. O da yeni bir güzergahın açılması zorunluluğu getirdi. Alternatif güzergahın projelendirmesinden dolayı gecikme yaşandı ama bunu yapacağız. O projeyle paralel şekilde başka bir projeyi yapma mecburiyetini gördük. Şu anda iki proje de tamamlanma aşamasında. Her ikisi için de yapım ihalesine çıkacak noktadayız. O projeyi yapacağız."

Başkan Tunç Soyer, kent trafiğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Pandemi öncesinde kent içerisinde günde 1 milyon 900 bin yolcunun taşındığını, pandemiden sonra bu rakamın günlük 200 binlere kadar düştüğünü anımsatan Soyer, "Yavaş yavaş bir artış yaşandı. 500-600-800 binlere doğru geldi. Daha yeni 1 milyon 600 binlere çıktık. Hala insanlar toplu ulaşıma yönelmiyor. Bu insanlar bu şehri terk etmedi. Bu şehirde yaşamaya devam ediyorlar. Yeni insanlar gelmeye devam ediyor ama herkes kendi özel aracıyla ulaşımı sağlıyor. Şehrin altyapısındaki ulaşım ağlarıyla ilgili var olan sıkıntılar, böylece çok daha fazla büyümüş oldu. Birçok çözüm üretiyoruz; ama emniyet kuvvetlerinin de kent içerisinde trafik akışını rahatlatmakla ilgili sorumluluğu bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın da çözüm üretme gibi bir sorumluluğu olsa gerek. Bu sorumluluk tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediyelerinin üzerinde olan bir sorumluluk değil" diye konuştu. - İZMİR

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