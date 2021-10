2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Milli takımımız G grubunda yer alıyor. Gruplarda şuana kadar toplam 7 maç oynandı. Toplamda 10 maç oynanacaktır. Türkiye şuanda grupta 12 puanda 3. sırada yer alıyor. Grubu ilk sırada bitiren takım doğrudan dünya kupasına katılacak. 2. sıradaki ise play off oynayacak. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? Türkiye grupta 3. olursa elenecek mi? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKAR MI, NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmesi için kalan 3 maçını da kazanması gerekmekte. Norveç ile Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyecek olan A Milli Takımın Lider çıkabilmesi için Hollanda'nın 4 veya daha fazla puan kaybetmesi gerekmekte. Türk Milli Takımı'nın gruptan 2. çıkabilme olasılığı ise daha fazla. Türkiye ile Norveç arasında 2 puan bulunmakta. Türkiye'nin 3 maçını da kazanması halinde Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek. Norveç'in son maçında lider Hollanda ile karşılaşacak olması ise ümitlerimizi arttırıyor.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI!

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI!

13 Kasım 2021: Norveç - Letonya

16 Kasım 2021: Hollanda - Norveç

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1- Hollanda/ 16 puan

2- Norveç/ 14 puan

3- Türkiye/ 12 puan

4- Karadağ/ 11 puan

5- Letonya/ 5 puan

6- Cebelitarık/ 0 puan

Bu duruma göre Milli takımımız grupta 3. sırada yer alıyor. Kalan maç sayısı ise 3'tür.

Türkiye'nin kalan maçları şöyle:

- Türkiye-Cebelitarık (13 Kasım)

- Karadağ-Türkiye (16 Kasım)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? TÜM İHTİMALLER VE OLASILIKLAR

Türkiye G grubunda 12 puanla 3. sırada bulunuyor. Öncelikle grup 1. si doğruran dünya kupasına katılacak. Grup 2. si ise play off larda oynayacak. Biz her türlü ihtimali değerlendirerek milli takımımız gruptan nasıl çıkabilir onun analizini sizlere yazalım.

- Milli takımımızın toplamda 3 maçı kalmıştır. Kalan maçların ilkini bugün Letonya ile oynayacak. Aslında kalan 3 maça baktığımızda 3'te 3 yapmamız çok olası duruyor. Eğer bugün Norveç yenilirse veya berabere kalırsa, bizde Letonya'yı yenersek Norveç'e karşı avantaj sağlamış olacağız. Çünkü Norveç'in gruptaki son maçı Hollanda ile olacak. Haliyle bu maçta Hollanda favori gösteriliyor.

- Eğer bugün Norveç yenilirse ve biz Letonya'yı yenersek 2. sıraya çıkmış oluruz ve büyük ihtimalle grubu 2. sırada tamamlarız. Böylelikle play-off 'a kalabiliriz.

- Eğer bugün Norveç Karadağ ile berabere kalırsa ve biz Letonya'yı yenersek bu durumda Türkiye ve Norveç puanları 15 olacak ve eşitlenecek. Bu durumda eğer ikili averaja bakarsak Türkiye daha avantajlı tarafta olacaktır. Çünkü ilk maçı biz 3-0 almıştık diğer maç ise berabere kalmıştı. Haliyle ikili averaja bakılırsa Türkiye, Norveç'in önünde yer alacak.

- Eğer Norveç bugünkü maçı kazanırsa ve bizde kazanırsak bu durumda geriye kalan 2 maçta her şey belli olacaktır. Fakat en kötü son maça bile kalsa Hollanda eğer Norveç'i yenerse biz de geri kalan 3 maçı alırsak grubu 2. sırada tamamlamış oluruz. Yani her türlü eğer Norveç Hollanda'ya yenilirse biz daha avantajlı konumda oluyoruz.

- Grupta Letonya'nın şansı bulunmuyor. Karadağ'ın az da olsa şansı mevcuttur. Fakat son 3 maç onlar için zorlu geçecek. Bu bakımdan futbol yorumcularına göre gruptan çıkan 2 takım Hollanda, Norveç ve Türkiye'den birisi olacaktır.

Kısacası şimdilik Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimallerini konuşmak için henüz erken. Fakat inşallah tüm maçları kazanarak grubu en kötü 2. sırada bitireceğiz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz...

