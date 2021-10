Okulların Sorunları Masaya Yatırıldı, İstişareler Yapıldı

"Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında okullarımızda alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Abdul Rauf Ulusoy, Aslan Avşarbey, Yusuf Cıbır, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, daire müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ile Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda toplantının hayırlı oması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; "Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın sonuçlarının geleceğimizin teminatı evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin bildiği gibi bu hafta kuruluşumuzu, kurtuluşumuzu hep birlikte kutlayacağız. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı ve Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Büyük Atatürk'ün kurduğu ve hedef olarak muasır medeniyet seviyesini gösterdiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün her alanda küresel iddiasını tekrarlayan, dünyayla yarışan, rekabet eden, hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir devlet haline gelmiştir. Bu vesileyle bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin elde etmiş olduğu kazanımlarda emeği olan devlet büyüklerimize ve özellikle öğretmenlerimize, bilim insanlarımıza kısacası Aziz Milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Eğitim Herhangi Bir Alan Olmayıp, Aslında Stratejik Bir Alandır

Dünyada mükemmel bir eğitim sisteminin olmadığını belirten Vali Yavuz; Eğitim; ulusların onurlu, haysiyetli, hür ve bağımsız yaşayabilmesinin ön koşuludur. Dolayısıyla eğitim herhangi bir alan olmayıp, aslında stratejik bir alandır. Bu nedenle dünya her zaman eğitim sistemlerini tartışıyor, çocuk ve gençlerini hayata nasıl hazırlayabileceğinin hazırlıklarını ve görüşmelerini yürütüyor. Bugüne kadar dünyada mükemmel bir eğitim sistemi de bulunmuş değildir. Çünkü dünya var olduğundan buyana bilgi hiçbir zaman bu kadar çabuk üretilmemiş, yayılmamış ve çabuk eskimemiştir. Böylesine dinamik değişim ve dönüşümün hızlı olduğu, vatandaş ve devlet ilişkilerinin yeniden tanımlandığı bu dünyada artık dün, bugün ve an her zaman değişiyor. Dolayısıyla çocuklarımızı bugüne göre değil, yarına göre yetiştirmek, hür ve bağımsız, müreffeh yaşamamızın temel koşuludur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Son 20 Yılda Cumhuriyet Tarihinin 2, 5 Katı Okul Yapmıştır

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında 21 okulda bina güçlendirilmesini tamamlamayı planladıklarını belirten Vali Yavuz; "İlimizde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında 1455 eğitim kurumunda 26 bin 795 öğretmenimiz, 416 bin 360 öğrencimize eğitim vermektedir. Okul türlerine göre baktığımızda ise okul öncesi eğitim kurumlarında 44 bin 969, ilkokullarda 129 bin 849, ortaokullarımızda 119 bin 149, liselerimizde ise 119 bin 178 öğrencimiz eğitim ve öğretim görmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 20 yılda biraz önce bahsettiğim stratejik hedeflere ulaşmak için özellikle eğitimin fiziki altyapısını geliştirmek, daha iyi donatmak için önemli çalışmalara imza atmış, neredeyse Cumhuriyet tarihinin 2, 5 katı okul yapmıştır. Nitekim ilimize baktığımızda 2021 yılında toplam 16 projede 314 yeni derslikten oluşan 13 okul, 2 ek bina ve 1 spor salonu eğitim ve öğretime hazır hale getirilmiştir. Yine toplam 171 derslikli 8 projemizin inşaatı ise halen devam etmektedir. Ayrıca toplam 486 derslikli 33 projemiz ise sözleşme, ihale ve proje aşamasında olup, en yakın zamanda ilimize kazandırılacaktır. 2021 yılında 12 ilçemizde toplam 232 eğitim kurumunun genel onarımı tamamlanmış, 14 eğitim kurumunun onarımı ise halen devam etmektedir. 2020 yılında 13 okulumuzun bina güçlendirmesi yapılmış, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında ise 21 okulumuzun bina güçlendirilmesini tamamlamayı planlamaktayız. İlimizde 12 bin 16 öğrencimizi 871 servis aracıyla her gün okullarına taşımaktayız.

Sosyal Vefa Destek Gruplarımız Şehrimizde Yaklaşık 1, 5 Milyon Talebi Karşılamıştır

Covid-19 salgını ile yoğun bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Vali Yavuz; Dünyayı kasıp kavuran ve bizi de etkileyen Covid-19 salgını ile de yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Sosyal Vefa Destek Gruplarımız şehrimizde yaklaşık 1, 5 milyon talebi karşılamıştır. Evde Bakım ve Evde Sağlık Hizmetleri bakımından 750 bin rakamını geçmiş bulunuyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşlılarını ölüme terk eden sözde medeniyet mensupları Türkiye'yi örnek almalıdır. Biz hiçbir yaşlımızı evinde çaresiz bırakmadık. Özellikle son 20 yılda sağlık alt yapısının güçlendirilmesi için Hükümetimizin yapmış olduğu yatırımların ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha test ettik. Çünkü salgınlar, büyük savaşlar ve afetler siyasal sistemlerin meydan okumalara karşı ne kadar dirençli olduğunu ölçen en önemli kriterlerdir. İşte bu kritere baktığımız zaman Allah'a çok şükür ki hiç kimse tedavi olamadım, ilaca erişemedim, aşı olamadım diye bir serzenişte bulunacak durumda değildir. Her bir vatandaşımızın kapısına gittik ve aşılama çalışmalarını evlere kadar götürdük.

Okullarımızda Pandemi Tedbirlerini Aldık, Titizlikle Uygulamaya Devam Ediyoruz

Bugüne kadar 7, 5 milyon maske, 51 ton el dezenfektanı okullarımıza teslim edilmiş, özellikle 'Salgın Döneminde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' kapsamında tüm tedbirler planlanmış, titizlikle uygulanmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda okullarımıza 1280 temizlik görevlisi TYP kapsamında görevlendirilmiş ve görevlerinin başındadır. Öğretmenlerimizdeki aşılama oranı bugün itibariyle %92, 4'dür. Aşısını yaptırmayan ve aşı dozlarını tamamlatmayan arkadaşlarımıza çağrımız biran önce aşılarını olmaları yönündedir. Aşılama oranlarımız ile en geç yarın itibariyle maviye geçebileceğimizi değerlendirmekteyiz. İkinci doz aşılamada da %75'i yakalayarak, aşılama çalışmalarında önemli bir merhale alacağımızı düşünüyorum. Bu kapsamda özellikle benim talimatımla Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ekipleri öğrencilerimizle buluşup, konunun uzmanları tarafından el yıkama ve aşılamanın neden gerekli olduğu hususlarında gerekli bilgilendirmeleri yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. 4

Okul Çevrelerinde Gerekli Tedbirleri Aldık

Emniyet ve jandarmadan 126 gezici ekibin okulların etrafında devriye faaliyeti yürüttüklerini belirten Vali Yavuz; Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın başta bağımlılık olmak üzere korunmaları, duygusal ve fiziksel anlamda herhangi bir tehditle karşılaşmamaları için özellikle eğitim kurumları etrafında emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından gerekli güvenlik tedbirleri süratle alınmaktadır. Devlet okullarımızdan 15'inde özel güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Bunun dışında Jandarma ve emniyet teşkilatımız biraz önce bahsettiğim kriterler kapsamında 495 okulumuzda gerekli tedbirleri almış bulunuyor. Diğer taraftan görev yaptığımız her ilde olduğu gibi Kocaeli'de de eğitim kurumları etrafında amaçsız dolaşan, çocuklarımıza musallat olan birtakım insanların buradan uzaklaştırılması konusunda aldığımız idari tedbir kapsamında da işlemlere devam ediyoruz. Ayrıca emniyet ve jandarmadan 126 gezici ekibimiz okulların etrafında devriye faaliyeti yürütmek suretiyle biraz önce bahsettiğim uygulamaları gerçekleştiriyor. Diğer bir önemli konuda özellikle sigara satışı kapsamında 7 bin 097 işletme bu çerçevede denetlenmiş ve bunlardan 6'sına da idari işlem yapılmıştır. İlgisiz kişi ya da gruplar ile seyyar satıcılara yönelik 9 bin 519 kişi sorgulanmış, bunlardan 9'una idari işlem gerçekleştirilmiş, bunun dışında 752 internet kafe denetlenmiş ve 10 tanesine de yine idari işlem uygulanmıştır. Servis denetimlerine ağırlık vermek suretiyle 4 bin 886 denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimlerde 170 servise de idari işlem gerçekleştirilmiştir. 960 okulumuzun tamamına kamera sistemi kurulmuş olup bunlardan 27'si Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre edilmiş, 1 okulumuzun entegre işlemi tamamlanmak üzeredir.

Biz Sadece Yapar, Gerisini Halkımızın Takdirine Bırakırız

Mülki İdare mesleğinde devlet geleneği gereği yapılan güzel işlerden çok fazla bahsedilmediğini belirten Vali Yavuz; Bugün sizlere farklı konularda bilgilendirme yapacağız. Bu bilgilendirmelerde doğru bilinen birtakım yanlışları düzeltme fırsatı da bulacağız. Aslında kamunun en önemli görevi; ne yapıp ne yapmadığı, neyin eksik neyin fazla yapıldığı ile ilgili konuları kamuoyu ile paylaşması ve hatta nasıl yaptığını da ifade etmesidir. Elbette devlet adabı gereği biz genelde yaptığımız güzel işleri çok fazla anlatmaya ihtiyaç duymayız. Bu bir devlet geleneğidir. Onu bunu şunu yaptık deme kültürü bizim mülki idare amirleri mesleğinde gelişmiş bir anlayış değildir. Biz sadece yapar, gerisini çoğunlukla halkımızın takdirine bırakırız. Ancak iletişim araçlarının bu denli geliştiği ve neredeyse akşam yemeğinin, sabah kahvaltısının sosyal medyada paylaşıldığı bir dünyada iletişimin de etkili kullanılmasının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu takdir ediyor, anlıyoruz. Bu bakımdan bizim de bu değişime bir ölçüde ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantıların devamı ilçelerimizde Kaymakam arkadaşlarımızın başkanlığında gerçekleştirilecek ve başta eğitim sorunları olmak üzere diğer sorunları geniş olarak ele alacaksınız. Bugün istedim ki her ilçeden farklı okullarımızı, farklı okul aile birliklerimizi buraya alalım, öğretmelerimiz bizi dinlesin, sormak istediklerini açık yüreklilikle ifade etsinler ve sorunlarımızı çözelim. Bu sunumlar bittikten sonra yerimizi almak suretiyle sorusu olan, sıkıntısı olan veya merak ettiğiniz hususlar konusunda bilgi isteyen bütün katılımcıların sorunlarını samimiyetle cevaplamaya devam edeceğiz.

Aşısız ve Aşılamayı Tamamlamayanların Yoğun Bakıma Alınma Oranı Çok Yüksek

Aşılama konusunda destek olunması gerektiğini vurgulayan Vali Yavuz; İlimizde ne kadar pozitif vaka olduğunu bunların ne kadarının yoğun bakım süreci yaşadığını ve entübe olduğunu, ne kadarının hastanede yattığını ya da hastanede süreci tamamladığını her gün Sağlık Müdürümüzle birlikte 7/24 takip ediyoruz. Gördüğümüz tablo şudur; eğer aşısızsanız yoğun bakıma alınma ve entübe edilme oranını inanılmaz yüksek. Ama, keşke dememek için, yakınlarımızı kaybetmemek için mutlaka aşılama faaliyetlerine destek olmanızı, bireysel olarak aşı yaptırmak istemiyorsanız da karşı propaganda yamamanızı özellikle rica ediyorum. Bir kişinin kendi bedeni üzerinde hakkı olduğunu ben de kabul ediyorum. Ancak başkalarının üzerinde hak iddia etmesini de doğru bulmuyorum. Bu yüzden aklımıza gelen her şeyi söylemek ve başka birtakım propagandalar yapmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hepimizin devletle bir sözleşmesi var. Bu sözleşmeye riayet etmek başta benim sonra hepimizin görevidir.

Okul Aile Birliklerinin Eğitim Süreçlerinde Aktif Olması, Velilerimizin Eğitim Süreçlerine Katılması Bizim Arzu Ettiğimiz En Önemli Şeydir

Herkesin bir başkanısın yerine karar almasının kabul edilebilir bir şey olmadığını belirten Vali Yavuz; Karşılıklı iletişim, güvenlik görevlileriyle okul irtibat görevlisinin sıkı iş birliği, okul aile birliği, okul yönetimi, ilçe milli eğitim, kaymakamlık, veli, öğrenci ve öğretmen kısacası tüm eğitim paydaşlarının aslında birlikte hareket ettiği düzeni çok arzuluyoruz. Bu yüzden okul aile birliklerinin eğitim süreçlerinde aktif olması, velilerimizin eğitim süreçlerine katılması bizim arzu ettiğimiz en önemli şeydir. Ama burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu ki; biz hiç kimsenin yerine geçip karar almayacağız. Bu anlaşılabilir ya da kabul edilebilir bir durum da değildir. İstişare kültürüne önem vermeli, birbirimize saygılı bir şekilde davranmalıyız. " diyen Vali Yavuz, toplantının yararlı geçmesi temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı sunumların ardından Vali Seddar Yavuz, toplantıya katılanların önerileri ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu. Toplantının ardından değerlendirme konuşması yapan Vali Seddar Yavuz; "Geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve onları milletimize, ailesine faydalı birer birey olarak kazandırmak için yoğun bir çaba içinde olduğunuzu biliyor ve sizleri takdirle karşılıyorum. Özellikle öğretmen kardeşlerimize yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bu ülkede en fazla saygı duyulacak meslek gruplarından bir tanesi öğretmenler ve öğretmenlik mesleğidir. Sağlıkta yürütülen çalışmalar takdire şayan, bu vesileyle fedakar sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Bizim her zaman emir ve talimatlarımızla görev yapan, sahada gerçekten çok fedakarca çalışan polis ve jandarma kardeşlerimize, salgın döneminde asli görevleri olmamasına rağmen neredeyse bir banka görevlisi gibi gidip evinde vatandaşımızın maaşını ödeyen çok kıymetli Vefa Sosyal Destek Grupları'nda görev alan kardeşlerimize, İl, İlçe Vakıf çalışanlarımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzde görev yapan kardeşlerimize, her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanı ile İlçe Belediye Başkan ve çalışanlarına, Vali Yardımcılarımız, Kaymakam arkadaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımıza, maddi ve manevi her zaman yanımızda olan Odalarımız, OSB'lerimiz, STK'larımız ve bütün kurum, kuruluşlarımıza, saymayı unuttuğumuz herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizlerle, Aziz Milletimizin her bir ferdiyle gurur duyduğumu ifade ediyorum. Bugüne kadar ilimiz eğitimine yapmış olduğunuz katkılar vesilesiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylıklar diliyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" diyen Vali Yavuz, toplantıya katılan, görüş ve önerileriyle katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

