Kayahan ne zaman öldü? Şarkılarıyla bir döneme damga vurmuş ve birçok dizide duyduğumuz şarkıların bestecisi olan Kayahan son günlerde vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Kayahan ile ilgili internette en çok "Kayahan ne zaman öldü? Kayahan kaç yaşında, hangi yıl vefat etti? Kayahan kimdir? Kayahan neden öldü?" soruları araştırılmakta.

KAYAHAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kayahan, 3 Nisan 2015 yılında daha önce iki kez yendiği ancak sonradan tekrar nükseden yumuşak doku kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

KAYAHAN KİMDİR?

Kayahan Açar 29 Mart 1949 yılında, İzmir'de dünyaya gelmiş, 3 Nisan 2015, İstanbul'da vefat etmiştir. Türk pop şarkıcısı-şarkı yazarı, müzisyendir.

Ölümüne dek üç kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD, bir tekli yayımladı. İlk olarak Nilüfer'e verdiği şarkılarla ismini duyurmaya başladı. Nilüfer'in de yorumladığı "Geceler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" gibi şarkılar klasik hâline geldi.

Yaşamı

Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Daha sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir-Gömeç'teki İnta Sevgi Köyü'nde Geceler Caddesi ve Mavilim Caddesi'nin kesiştiği Hülyam Çıkmazı'nda yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar, Kayahan'ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.

Kariyeri

İlk yılları

Kayahan, 1971 yılında ilk 45'liği "Yosun Gözlü Sevgilim/ Bir Mektubun Var"ı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Norayr Demirci ve Süheyl Denizci ile çalıştığı bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerine bir süre ara verdi. 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için "İstanbul Hatırası" şarkısını besteledi ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmayarak elemelere kalan beş şarkı arasına giremedi. Buna rağmen bu şarkı ve "Neden Olmasın?" aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları oldu. 1980'de "Bekle Gülüm/ Ateş" 45'liği yayınlandı.

1981'de Kayahan, Türkiye Eurovision elemelerine "Dostluk" şarkısının vokalisti olarak katıldı. Aynı yıl Ümit Eroğlu ile çalıştığı ilk albümü Canım Sıkılıyor, Canım yayınlandı. Bu albümde daha sonraki albümlerinde de yorumlayacağı "Canım Sıkılıyor, Canım", "E Bebeğim E" ve "Nartanem" gibi şarkılar yer aldı. Ancak bu albüm büyük bir başarı elde edemedi. Kayahan, bu albüm sonrası şansını Eurovision'da denedi. 1984 yılında "Kaç Para?", 1987'de "Güneşli Bir Resim Çiz Bana" ile Türkiye elemelerine katıldı. 1986'da ise Ayşegül Aldinç ile 1986 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na katıldı.

1986'da TRT'de "Cumartesiden Cumartesiye" adlı bir çocuk programında şarkı söyleyen Kayahan, bir yıl sonra bu şarkılardan oluşan Merhaba Çocuklar albümünü yayınladı.

Bestecilik

Kayahan, asıl çıkışını gerçekleştirmeden önce Nilüfer, Bilgen Bengü, Sezen Aksu, Zerrin Özer gibi şarkıcıların albümlerinde besteci ve şarkı yazarı olarak adından söz ettirdi. 1983'te Bilgen Bengü, Kayahan'ın "Gücenme" şarkısını albümünde yorumladı. 1984'te ise uzun süre beraber çalışacağı Nilüfer'in Nilüfer 84 albümüne "Kar Taneleri" şarkısını verdi. Bu şarkı Kayahan'ın ilk ses getiren şarkılarından oldu. Kayahan ve Nilüfer, 1985'te çıkan Bir Selam Yeter ve 1987 tarihli Geceler'de de beraber çalıştı. Bu albüme adını veren Kayahan bestesi, 1986'da Akdeniz Akdeniz Müzik Festivali'nde birincilik ödülü kazandı. Kayahan, 1988 tarihli Sezen Aksu albümü Sezen Aksu 88'e ise "Bir Kuş Uçur" bestesini verdi.

Solo albümleri

"Kar Taneleri", "Yağmur", "Acıkmışım Sevgine", "Alınma Ağlıyorsam", "Geceler", "Hep Karanlık", "Esmer Günler", "Seni Seviyorum", "Mor Menekşe", "Sokak Kedisi", "Yoksun Sen" gibi şarkıların bazılarını 1988 yılında yayınlanan Benim Şarkılarım ve 1990'da yayınlanan Benim Şarkılarım 2 albümlerinde tekrar yorumlamıştır.

Eurovision merakı devam eden Kayahan, 1988 Eurovision elemelerine genç müzisyenlerden oluşan "3. Nesil" adlı bir grupla katıldı. Bu grupta uzun yıllar beraber çalışacağı İskender Paydaş'ın yanı sıra Mirkelam da vardı. Bu deneme başarısız olsa da Kayahan ve 3. Nesil şansını 1989'da da denedi. Bu sefer grupta Paydaş ve Mirkelam'ın yanında Cenk Eroğlu ve Hakan Kurşun, geri vokalde ise Demet Sağıroğlu vardı. Elemelerde söyledikleri "Ve Melankoli" az farklı ikinci olup Eurovision'a katılamasa da büyük sükse yaptı. 1990'da ise Kayahan, İskender Paydaş, Demet ve Aydın Karabulut ile beraber "Gözlerinin Hapsindeyim" şarkısı ile elemelerde birinci oldu. Zagreb'de düzenlenen 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 puan alan Kayahan 17. oldu.

3 Haziran 1991 tarihinde çıkarttığı Yemin Ettim adlı albümüyle satış rekoru kıran Kayahan, "Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz" sloganıyla tanındı. Ardından 30 Nisan 1992'de Odalarda Işıksızım albümünü çıkardı.

Mart 1993'te Raks Müzik etiketli Son Şarkılarım adını verdiği albümünde yine kendisine ait on şarkı yer aldı. Düzenlemeleri Erdal Kızılçay'ın yaptığı albümde İskender Paydaş, Hakan Kurşun gibi genç ve yetenekli isimler çalıştı. "Sarı Şekerim", "Vazgeçmem", "Aman", "Kardeşiz Senle" gibi şarkıların öne çıktığı albüm yüksek bir satış grafiği yakaladı.

Kayahan, iki yıl sonra 1995 yılının Ocak ayının son günlerinde Benim Penceremden adlı albümüyle müzik yolculuğunu sürdürdü. Bu albümün sloganı "Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" oldu. Çıkış parçası "Ben Anadolu Çocuğuyum" da kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirdi. "Allah'ım Neydi Günahım" ise pek çok sanatçı tarafından icra edilerek büyük başarı sağladı. Bu albümle birlikte Demet Sağıroğlu'nun ardından müzik dünyasını yeni bir yetenekle tanıştırdı. Bu genç yetenek, 1999'da hayatını birleştireceği İpek Tüter'di.

Kayahan, 1996 yılının Temmuz ayında Canımın Yaprakları adlı çalışmasını da "Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın" sloganıyla piyasaya sundu. Bir insanın sevgiyi, aşkı yitirdiği anda her şeyini kaybetmiş olacağını belirten Kayahan, "Sevgisiz hiçbir şey yapılmaz. Her şeyin başı sevgidir" sözleriyle "sevgi" kavramına verdiği önemi dile getirdi. Erdal Kızılçay, İskender Paydaş ve Tamer Çıray üçlüsünün düzenlemelerini yaptığı albümde sekiz parçaya yer verildi. Bütün albüm kendi evinin stüdyosunda low-fi teknoloji kullanılarak hazırlandı. Sekiz parçasını da art arda konser atmosferinde kaydetti ve kliplerinde konserlerinden yapılan çekimler kullanıldı.

Kayahan, ertesi yıl Emrin Olur adlı çalışmasını çıkardı. Albümün mutfağında önceki çalışmalarındaki isimler yer almakla birlikte düzenlemeleri Tamer Çıray ve kendisi yaptı. Bu albümde yer alan "Şampiyon" şarkısı aynı yıl Kayahan'ın tuttuğı takım olan Galatasaray'ın şampiyonluğu için yeniden yorumlandı ve "Cimbom Şampiyon" adıyla single olarak yayınlandı.

1998 yılında düzenlenen 4. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Nilüfer'e verdiği bestesi "Mavilim" ile "En İyi Beste" ödülü kazandı.

1999 yılının Nisan ayında dokuzuncu albümü Beni Azad Et müzik marketlerde yerini aldı. Dokuz şarkının yer aldığı çalışma, "Beni Azad Et", "Yine Şişe Bitecek", "Her Yerde Aynı" gibi hit parçalardan oluştu. Yılın büyük bölümünü geçirdiği Gömeç'e olan bağını ise "Gömeç" adlı şarkısında notalara döktü.

26 Kasım 2000 tarihinde Gönül Sayfam'ı piyasaya çıkaran Kayahan, albümünde "Sevdaya Mahsus", "Kağıttan Kayıklarla", "Söz Güzelim" gibi duygusal parçaların yanı sıra "Ölmem mi Lazım", "Aman Beni Unutma", "Tek Delikli Kaval", 17 Ağustos deprem felaketi için yazdığı "17 Ağustos", kızı Aslı Gönül için bestelediği "Ninni" gibi şarkılar yer aldı. Kayahan 17 Aralık 2002 tarihinde ise Ne Oldu Can albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümde "Ne Oldu Can", "Bir Aşk Hikayesi", "Onsuz Olmuyor" parçaları uzun bir süre dillerden düşmeyen parçalar oldu. Satış rekorları kıran Kayahan'ın bu albümünde ise meslektaşı Barış Manço için yazdığı "Bugün Aslında Bayram" parçası ile müziğe, sanatçılara sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurgulamış oldu. 2003 yılında Altın Kelebek Onur ödülü ve "Ne Oldu Can" albümün satış başarısı için MÜ-YAP ödülü aldı. 2005 yılında Kelebeğin Şansı ve 15 Mart 2007 tarihinde ise son albümü Biriciğim'e yayınlandı. 2011 yılında "365 Gün" ve en son olarak da 2013'te "Mevsim Hala Sen" single'ları yayınlandı.

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser veren Kayahan, 1992 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara Kızılay Meydanı'nda yüz altmış bini aşkın izleyiciye verdiği konserle tarihe geçti. Doğa-çevre konusundaki duyarlılığı ile de tanınan Kayahan, insanların bu konulara olan ilgisini arttırmak amacıyla pek çok yardım konseri vermekte, gönüllü olarak çalışmalara katılmaktaydı.

Hastalığı

İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, 2005 yılında 2. kez aynı kansere yakalandı, 2014 yılında 3. kez rahatsızlığı tekrar eden Kayahan, kanser tedavisi görmekteydi. Kanser teşhisiyle 1990 yılında karşılaştığında "Yemin Ettim" şarkısını yazmıştır.

Ölümü

Hastalığı 1990 yılında ilk belirtisini göstermiştir. Bir süredir hastanede tedavi gören Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve bununla beraber gelişen 2 kere yendiği fakat tekrar nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 tarihinde sabah 08.00 sıralarında yenik düşerek 66 yaşında öldü.[3] Cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak vasiyetince Kanlıca, Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

Hakkındaki görüşler

"Bugün kara bir gün... Ben ikinci babamı kaybettim, Türkiye de Büyük Usta'sını... Rahat uyu Kayahan abi. Unutulmayacaksın..." Suat Suna

Evlilikleri

1. evliliği: 8 Mart 1973'te Nur Hanım'la evlendi, 18 yıl süren evlilikten sonra 15 Kasım 1991'de boşandı. Birinci evliliğinden Beste adında bir kızı var.

2. evliliği: 15 Ekim 1992'de Lale Yılmaz ile Turgut Özal ve Semra Özal şahitliğinde evlendi, Temmuz 1993'te boşandı.

3. evliliği: 1999 yılında İpek Açar ile evlendi. Ağustos 2000 doğumlu Aslı Gönül adında bir kızı var.

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