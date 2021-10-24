Haftanın tarihine bakış

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( Tbmm ) "Yaşasın" nidalarıyla kabul edildi.

İlk toplantısını 23 Nisan 1920'de yapan TBMM'nin kabul ettiği 1921 Anayasası'nın "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilk maddesi, açıkça belirtilmese de Cumhuriyet rejiminin haber cisiydi. Ancak Cumhuriyeti kabul etmek, 16 Nisan 1923'te görevini tamamlayan Birinci Meclise değil, 11 Ağustos 1923'te toplanan İkinci Meclise nasip oldu.

İkinci Meclis, Başkanlığa Mustafa Kemal Paşa'yı, ikinci başkanlığa Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'yı seçti. Başbakanlığa ise Ali Fethi (Okyar) getirildi. Mecliste oluşan muhalif grubun eleştirilerinin yoğunlaşması üzerine Mustafa Kemal başkanlığında 25 Ekim'de toplanan Bakanlar Kurulu, istifa etmeyi ve yeni hükümette hiçbir görev almamayı benimsedi.

Bakanların istifaları 27 Ekim'de Mecliste okundu. Meclis, yeni Bakanlar Kurulu için oluşturulan listeler üzerinde anlaşma sağlayamadı. Uzun süredir Cumhuriyet düşüncesini içinde barındıran Mustafa Kemal, bu siyasi bunalım üzerine zamanın geldiğine karar verdi. Yakın çalışma arkadaşlarını, 28 Ekim akşamı Çankaya'da yemeğe çağıran Mustafa Kemal, onlara "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." dedi.

Mustafa Kemal ve yemekten sonra kalmasını istediği İsmet (İnönü) Paşa, Cumhuriyet'in ilanına ilişkin anayasa değişikliği üzerinde çalıştı.

Halk Fırkası, 29 Ekim'de yaptığı toplantıda, Mustafa Kemal'i hükümet bunalımını çözmekle görevlendirdi. Mustafa Kemal de Cumhuriyet'in ilanına yönelik anayasa değişikliği önergesini açıkladı.

Meclis Grubunda ve sonra TBMM Genel Kurulunda Anayasa'nın 1, 2, 10, 11, ve 12'nci maddelerinin değiştirilmesinin kabul edilmesiyle Cumhuriyet resmen ilan edildi. "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları, TBMM Genel Kurulunun duvarlarında yankılandı.

İzmir depreminde 117 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Marmara bölgesinin tamamında hissedilen depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar oldu, çok sayıda bina hasar gördü.

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz suyunun yükselmesiyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli 85 yaşındaki Laika Erçetin, evinden çıkamayınca yükselen sulardan kaçamayarak boğuldu. Tsunami nedeniyle Sığacık'ta, limanda ve çarşıda maddi hasar meydana geldi.

Arama kurtarma çalışmalarının 6 Kasım'da sona erdiği İzmir'de, deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlardan 107'si kurtarıldı.

Belli başlı öteki olaylar:

25 Ekim

1917- Lenin önderliğindeki Bolşevikler gücü tamamen ele geçirdi.

1924- Sosyolog ve yazar Ziya Gökalp 49 yaşında öldü.

1937- Başbakan İsmet İnönü istifa etti. Aynı gün Celal Bayar'ın kurduğu hükümet açıklandı.

1946- Serbest Güreş Milli Takımı, İsveç'te Avrupa Şampiyonu oldu.

1947- Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletlerde Kars ve Ardahan'ı istedi.

1957- Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu İstanbul'da açıldı.

1960- Küba tüm Amerikan iş yerlerini devletleştirdi.

1962- ABD Büyükelçisi Adlai E. Stevenson, Küba'daki Sovyet üslerinin fotoğraflarını, kanıt olarak BM Güvenlik Konseyine sundu.

1971- Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletlere alındı.

1980- 13 Temmuz 1979'da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli ölüm cezasına çarptırıldı.

1981- Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde görevli ikinci katip Gökberk Ergenekon, ASALA teröristlerinin saldırısına uğradı, üç kurşun yarası aldı.

1984- Hepatit virüsü bulundu.

2011- Libya'nın öldürülen devrik lideri Kaddafi'nin Misrata'daki bir soğuk hava deposunda tutulan cenazesi, açıklanmayan bir yere defnedildi.

2012- Myanmar'da Rakhine Budistleri ile Rohingya Müslümanları arasındaki çatışmalarda 100'den fazla kişi öldü. Rakhine (Arakan) eyaleti sözcüsü Win Myaing, ülkenin batısındaki 4 kentte devam eden çatışmalarda 2 binden fazla evin ateşe verildiğini açıkladı.

2015- Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, 2003'te ABD öncülüğünde gerçekleştirilen, Irak'ın işgali sırasında yapılan hatalar ile rejimin devrilmesiyle yaşanacakları yanlış kavradıkları için özür diledi.

2017- İYİ Parti kuruldu.

2018- Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

26 Ekim

1461- Trabzon Rum İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu ordularına teslim oldu.

1730- Osmanlı'da ayaklanma başlatan Patrona Halil ve arkadaşları idam edildi.

1863- Uluslararası Kızıl Haç organizasyonu İtalya'nın Cenova kentinde kuruldu.

1905- Kuzey Avrupa ülkeleri Norveç ve İsveç ayrıldı.

1922- İsmet İnönü, Lozan Konferansı öncesinde dışişleri bakanlığı görevine getirildi.

1923- Türk Milli Futbol Takımı, ilk maçında Romanya ile 2-2 berabere kaldı.

1924- Kazım Karabekir Paşa, Birinci Ordu Müfettişliğinden ayrılarak milletvekili olarak çalışacağını bildirdi.

1933- Cumhuriyet'in 10. yılı dolayısıyla Genel Af Kanunu çıkarıldı.

1936- 16 yaşındaki ressam Turgut Cansever ilk resim sergisini açtı.

1938- Du Pont, ilk sentetik naylon fibere adını verdi.

1961- Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçildi.

1966- Kuzey Atlantik Konseyi, NATO karargahını Brüksel'e taşımayı kararlaştırdı.

1967- Şair ve yazar Ali Cenap Yöntem, 80 yaşında vefat etti.

1974- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Fahrettin Altay, 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1975- Enver Sedat ABD'ye resmi ziyarette bulunan ilk Mısır Devlet Başkanı oldu.

1984- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir bakan azledildi. Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, istifa etmeyince Başbakan'ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı.

1994- İsrail ile Ürdün arasındaki 46 yıllık savaşa son veren tarihi barış anlaşması, iki ülke arasındaki sınırda 5 bin kişinin katıldığı gösterişli bir törenle imzalandı.

2008- Türk Hava Yolları, 1991 Körfez Savaşı'nda durdurduğu Bağdat seferlerine 17 yıl aradan sonra tekrar başladı ve THY uçağı, uluslararası Bağdat Havalimanına indi.

2013- Pakistan-İran sınırında çıkan çatışmada 14 İran askeri öldürüldü.

2015- Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.

2016- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) eski başkanlarından Basın Şeref Kartı sahibi Nail Güreli hayatını kaybetti.

2017- Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı rapora göre, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de kolera nedeniyle 2 bin 180 kişi hayatını kaybetti.

2018- Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletildi.

2020 - Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, Ankara'da, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

2020 - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay'ın güneş gören yüzeyinde su bulduklarını açıkladı.

27 Ekim

1492- Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.

1913- Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği görevine atandı.

1922- Müttefikler, Ankara ve İstanbul hükümetlerine Lozan'da konferans toplanması çağrısı yaptı.

1960- Milli Birlik Komitesi, 147 profesör, doçent ve asistanı görevden aldı.

1978- Nobel Barış Ödülü'nü Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin paylaştı.

1982- Çin, nüfusunun 1 milyarı aştığını açıkladı.

1996- Yeni Trafik Kanunu yürürlüğe girdi.

1999- Parlamento oturumu sırasında otomatik silahlı kişilerce yapılan saldırıda Ermenistan Başbakanı Vazgen Sarkisyan ve 8 üst düzey yetkili öldü.

2005- Tiyatro sanatçısı Şefik Kıran, 48 yaşında Bakırköy'de oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu.

2006- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa'yı onayladı. Milletvekili seçilme yaşı 30'dan 25'e indirildi.

2006- Karikatürist Semih Balcıoğlu 78 yaşında vefat etti.

2010- Eski Arjantin Devlet Başkanı Nestor Kirchner 60 yaşında öldü.

2013- Formula-1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Hindistan Grand Prix'sinde bu yılki 10. galibiyetini kazanan Red Bull-Renault'nun Alman pilotu Sebastian Vettel, sezonun bitimine 3 yarış kala üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.

2016- BM, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonunun onuncu gününde 10 bin 500'den fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

2017- İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

2017- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı.

28 Ekim

1886- Özgürlük Anıtı, Fransızların armağanı olarak New York'ta dikildi.

1923- Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." dedi.

1927- Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapıldı. Nüfusun 13 milyon 648 bin 270 kişi olduğu açıklandı.

1937- Başbakan İsmet İnönü, Ankara'da paraşüt kulesinin açılışını yaptı.

1938- Ankara Radyosu hizmete girdi.

1962- Küba Füze Krizi: Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Küba'daki füze üslerini kaldıracaklarını açıkladı.

1977- Karikatürcü ve çizgi roman çizeri Ratip Tahir Burak, 73 yaşında İstanbul'da öldü.

1993- Hakkari Üzümlü Jandarma Sınır Bölüğü'ne saldıran teröristlerden 57'si öldürüldü. Çatışmada 10 er şehit oldu.

1998- Esenboğa Havalimanı, tarihinde ilk kez aynı gün 13 cumhurbaşkanı ağırladı. Yabancı ülke cumhurbaşkanları, Cumhuriyet'in 75'inci Yılı törenleri için başkente geldi.

2012- Myanmar yönetimi, Birleşmiş Milletlere, ülkenin batısında Bangladeş sınırındaki Arakan (Rakhine) eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle çoğu Müslüman 22 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini verdi.

2013- Tiyatro ve sinema sanatçısı Tomris Oğuzalp 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2013- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü müzik alanında Ahmet Kaya'ya verildi.

2015- İçişleri Bakanlığı, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik kapsamında aranan teröristlerin isimlerinin yer aldığı bir internet sitesi hazırladı.

"www.terorarananlar.pol.tr" adresinde "Aranan Terörist" başlığıyla yayımlanan listede teröristlerin isimleri, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri kategorilere ayrıldı. Fetullah Gülen, Cemil Bayık, Murat Karayılan, İlhami Balı ve Duran Kalkan kırmızı kategoride yer aldı.

2016- Milli Savunma Bakanlığı kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 195 personelin orduyla ilişiği kesildi.

2020- VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2020- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun kapak resminde kendisine yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da yayın dolayısıyla Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

29 Ekim

1863- İsviçreli Henri Dumant Kızılhaçı kurdu.

1911- Ünlü Amerikalı gazeteci Joseph Pulitzer Güney Carolina'da öldü.

1923- Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Paşa cumhurbaşkanı seçildi.

1924- Milletler Cemiyeti Konseyinde Türk-Irak sınırı, Musul'u Irak'ta bırakacak biçimde saptandı.

1927- Irak'ta yapılan kazılarda, Ur kenti yakınlarında 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen bir molekül takımı bulundu.

1930- Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı törenlerine Yunanistan Başbakanı Venizelos da katıldı.

1933- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 10'uncu yılında ünlü Nutuk'u okudu.

1954- Dr. Hikmet Kıvılcımlı Vatan Partisini kurdu.

1961- İlk Türk yapımı otomobil "Devrim", Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e armağan edildi. Devrim'in deneme sürüşü, yetersiz benzin konulması yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı.

1987- Cumhuriyet'in 64'üncü yılında yerli yapım F-16 uçağı uçtu.

1992- Türkiye ile Irak'ın kuzeyi arasında stratejik öneme sahip Sinhat Boğazı, TSK'nın eline geçti. Çatışmalarda 90 terörist öldürüldü.

1992- Kazakistan ve Türkmenistan ilk büyükelçiliklerini Ankara'da açtı.

1998- ABD'li astronot John Gleen 36 yıl aradan sonra 77 yaşında, Discovery mekiğiyle yeniden uzaya gitti.

2006- Brezilya'da solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçimlerin ikinci turunda yeniden başkan seçildi.

2007- Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A-380, İstanbul Atatürk Havalimanına indi.

2008- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne edebiyat dalında yazar Yaşar Kemal, mimari dalında Turgut Cansever ve müzik dalında da Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça layık görüldü.

2013- Asya ile Avrupa arasında denizin altından kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayacak, dünyanın alanındaki önemli projelerinden Marmaray törenle açıldı.

2013- Suudi Arabistan, hacca gelen Kürt hacılar için ilk defa Kürtçe Kur'an-ı Kerim meali hazırladı.

2013- Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, 29 Ekim'den önce askeri hizmet kanunu çerçevesinde işlenen suçları kapsayan genel af ilan etti.

2015- Tüberküloz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık AIDS hastalığının yanı sıra dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri ilan edildi.

2018- İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

30 Ekim

1757- Sultan III. Mustafa tahta çıktı.

1873- Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi "Hayal" yayımlanmaya başlandı.

1905- Aspirin ilk kez satışa sunuldu.

1918-Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.

1918- Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi.

1923- Mustafa Kemal Paşa başbakanlığa İsmet (İnönü) Paşa'yı atadı.

1937- Ankara Gar binası törenle açıldı.

1956- İngiltere ve Fransa, İsrail ve Mısır'a Süveyş Kanalı'nı 12 saat içinde terk etmelerini bildirdi.

1973- Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı.

1974- Boksör Muhammed Ali yeniden ağır sıklet şampiyonu oldu.

1980- Bülent Ecevit CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

1983- Erzurum ve Kars'ta meydana gelen depremde 1330 kişi öldü, 534 kişi yaralandı.

1984- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mürted'de uçak fabrikasının (TAI) temelini attı.

1993- Eski Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Ömer Asım Aksoy 95 yaşında öldü.

2011- Kırgızistan'da Almazbek Atambayev cumhurbaşkanı seçildi.

2013- Nevşehir Üniversitesinin adını "Nevşehir Hacı Bektaş Veli", Siirt'in Aydınlar ilçesinin adını "Tillo" olarak değiştiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

2015- Karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gören eski dünya kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam yaşamını yitirdi.

2016- Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı tutuklandı.

2016- Saadet Partisi 6'ncı Olağan Kongresi'nde 891 delegenin 871'inin oyunu alan Temel Karamollaoğlu genel başkan seçildi.

2020 - İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde binalar yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarının 6 Kasım'da sona erdiği İzmir'de, deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlardan 107'si kurtarıldı.

2020 - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 73 yaşında hayatını kaybetti.

31 Ekim

1517- Martin Luther Protestanlığı ilan etti.

1661- Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa öldü.

1831- Takvim-i Vekayi yayına başladı.

1919- Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.

1922- Mussolini İtalya Başbakanı oldu.

1952- ABD ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adaları'nda yaptı.

1963- Askeri Yargıtay; Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı.

1963- 50'nci kez milli formayı giyen Fenerbahçeli futbolcu Lefter Küçükandonyadis'e şeref madalyası verildi.

1967- Kıbrıs Türklerinin, Rum çetelerinin saldırılarına maruz kaldığı günlerde, Rauf Denktaş gizlice adaya girdi.

1984- Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, Sih muhafız tarafından öldürüldü.

1989- Turgut Özal TBMM'de yapılan oylamada Türkiye'nin Sekizinci Cumhurbaşkanı seçildi.

1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör üssü Haftanin kampını ele geçirdi.

1992- Vatikan, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo'nun haklılığını teslim etti.

1993- İtalyan yönetmen Federico Fellini öldü.

1993- Türkiye'de modern edebiyat eleştirisinin öncülerinden olarak anılan yazar Berna Moran 72 yaşında hayatını kaybetti.

1997- Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 18 Kasım 1992 tarihli belge yerine kaim olmak üzere, yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi uygun bulundu.

2007- YSK, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 21 Ekim'de yapılan halk oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 28 milyon 819 bin 319 kişi oy kullandı ve bu oylardan 28 milyon 167 bin 661'i geçerli sayıldı. Halk oylamasında 19 milyon 422 bin 714 seçmen "evet" (yüzde 68,95), 8 milyon 744 bin 947 seçmen ise "hayır" oyu (yüzde 31,05) kullandı.

2007- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Erdal İnönü ABD'de tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etti.

2011- UNESCO Genel Konferansı'nda Filistin'in üyelik başvurusu kabul edildi. ABD, bu karar üzerine UNESCO'ya verdiği mali desteği kesti.

2013- AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başörtülü olarak katıldı.

2013- Kamerun'un kuzeyinde patlak veren sıtma salgınında yaklaşık 800 kişi öldü, 12 binden fazla kişi ağır hastalandı.

2015- Romanya'nın başkenti Bükreş'te gece kulübünde çıkan yangında 61 kişi hayatını kaybetti.

2015- Sina Yarımadası'nda Rusya'ya ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 224 kişi öldü. Şarm El Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren uçakta 17'si çocuk 217 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunuyordu. DEAŞ'a biat ettiğini duyuran Sina Vilayeti uçağın kendilerince düşürüldüğünü ileri sürdü.

2016- 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına bastırılan hatıra para Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a takdim edildi.

2016- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İyad Medeni görevinden istifa etti.

2018- İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı tarifeli seferi KKTC'ye gerçekleştirildi.

2019- Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.