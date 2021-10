En iyi ücretsiz PC oyunları: Oynaması ücretsiz 15 oyun

En iyi ücretsiz PC oyunları neler? Ücretsiz bilgisayar oyunları neler? Oynaması ücretsiz bilgisayar oyunları neler? İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz 15 adet ücretsiz PC oyununu sizler için listeledik. İşte en iyi ücretsiz PC oyunları…

1- APEX LEGENDS

Apex Legends, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts. tarafından yayınlanan, ücretsiz bir Battle Royale oyunudur. Titanfall ile aynı evrende geçen oyun, Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için 4 Şubat 2019'da piyasaya sürüldü.

2- CALL OF DUTY: WARZONE

Call of Duty: Warzone, Xbox One, PlayStation 4 ve PC için 10 Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz bir battle royale video oyunudur. Oyun 2019 daki Call of Duty: Modern Warfare'in bir parçasıdır, ancak satın alınmasını gerektirmez.

3- COUNTER STRIKE: GLOBEL OFFENSIVE (CSGO)

Counter-Strike: Global Offensive ya da bilinen kısa adıyla CS:GO, Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunudur. Counter-Strike serisinin dördüncü oyunudur.

4- DAUNTLESS

Dauntless, Phoenix Labs tarafından geliştirilen ve Epic Games tarafından yayınlanan ve dağıtılan, oynaması ücretsiz bir aksiyon rol yapma video oyunudur. Oyun ilk olarak Mayıs 2018'de Microsoft Windows için beta olarak piyasaya sürüldü.

5- DESTINY 2

Destiny 2, Bungie tarafından geliştirilen, çevrimiçi oynaması ücretsiz, çok oyunculu bir birinci şahıs nişancı video oyunudur. İlk olarak 2017'de PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için oyun oynamak için ödeme olarak piyasaya sürüldü.

6- DOTA 2

Dota 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve dağıtımı yapılan oynaması ücretsiz bir çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası oyunudur.

7- FORTNITE

Fortnite, Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, Epic Games tarafından 25 Temmuz 2017'de yayınlanan nişancı oyunudur. Oyun, 4 kişiye kadar eşli oynanışa sahip bir görev yapma oyunudur. Oyun, aynı oyun motoruna sahip Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir.

8- GENSHIN IMPACT

Genshin Impact, miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunudur. Microsoft Windows, PlayStation 4, Android ve iOS için Eylül 2020'de, PlayStation 5 için Nisan 2021'de piyasaya sürüldü ve gelecekte Nintendo Switch'te yayınlanması planlanıyor.

9- HEARTHSTONE: HEROES OF WARCRAFT

Hearthstone, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz dijital kart tahsil oyunudur. Mart 2013'te Heroes of Warcraft alt başlığıyla Penny Arcade Expo'da açıklanan oyun, Ocak 2014'te açık beta sürümüyle çıktı. Mart 2014'te Microsoft Windows ve macOS işletim sistemlerinde piyasaya sürüldü.

10- HEROES OF THE STORM

Heroes of the Storm, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan ve 2 Haziran 2015'te Microsoft Windows ve macOSiçin piyasaya sürülen çok oyunculu bir çevrimiçi savaş arenası video oyunudur.

11- LEAGUE OF LEGENDS

League of Legends, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır.

12- POKEMON TCG ONLINE

Pokémon TCG Online, Dire Wolf Digital tarafından geliştirilen Pokémon Trading Card Game'e dayanan 2012 video oyunudur ve Microsoft Windows, macOS, iOS ve Android için kullanılabilir. İlk olarak Mart 2011'de tarayıcı tabanlı bir oyun olarak Pokémon Trainer Challenge adı altında piyasaya sürüldü.

13- SMITE

Smite Hi-Rez Studios tarafından geliştirilen Üçüncü Gözden oynanan Moba oyunudur. Oyun mitolojiyi konu alır ve oyuncular da tanrıları kontrol etmektedirler.

14- TEAM FORTRESS 2

Team Fortress 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen takım tabanlı birçok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunudur. Orijinal Quake modu Team Fortress'ın ve modun GoldSrc motoru yeniden yapımının devam oyunudur.

15- WARFRAME

Warframe, Digital Extremes'in Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirdiği oynaması ücretsiz, üçüncü şahıs nişancı, kooperatif oynayışlı oyundur. Warframe'de oyuncular, dondurularak yüzyıllar süren uykusundan uyanmış, eski bir ırk olan Tennoları kontrol eder. Uyanan Tennolar kendilerini içinde başka ırkların da bulunduğu bir savaşta bulur.

