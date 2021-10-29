Cumhuriyet Bayramı coşkusu! 29 Ekim tüm yurtta gece de kutlanıyor

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti. Bu kutlamalar gece yurdun çeşitli illerinde de devam etti.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı saat 19.30'da başladı. Yürüyüşe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, 'İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı.

Yürüyüş, Truva atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda sona erdi.

ORDU'DA ATLI VE BİSİKLETLİ FENER ALAYI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde olduğu Ordu'da da etkinliklerle kutlanıyor. Altınordu ilçesinde atlı ve bisikletli kortej yürüyüşü düzenlendi. Durugöl Mahallesi Soya Caddesi'nden başlayan fener alayına protokol mensupları, asker erkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kalabalık grup ellerindeki meşaleler ve Türk Bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Vatandaşlarda balkonlarından alkışlarla yürüyüşe destek verdi. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından fener alayına katılanlar İlkadım Anıtı'nda gökyüzüne dilek feneri ve balon bıraktı.

İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği tarafından fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe kent protokolünün yanı sıra, binlerce kişi katıldı. Anıtpark Meydanı'nda başlayan yürüyüşte kentin işlek caddelerinde ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar güzel görüntüler oluşmasına neden oldu. Yol boyunca yürüyen İzmitliler, pankart ve bayrak açarak marşlar ve şarkılar söyledi.

PORSUK ÇAYI'NDA FENER ALAYI COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkiinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösterisi yaparken, gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı.

SİVAS

Sivas 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir araya gelen aralarında klasik otomobil kullanıcılarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup kortej geçişi yaptı. Kent meydanında toplanan grup İnönü Bulvarı üzerinden Hamidiye Kültür Bahçesi'ne hareket eti. Çok sayıda motosiklet tutkununun dahil olduğu etkinlikte, katılımcılar araçlarını Türk bayrağı ile donattı. Sivas Valisi Salih Ayhan da korteje katılan bir klasik otomobilin şoför koltuğuna geçerek konvoya öncülük etti.