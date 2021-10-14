Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret ve Züleyha arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı meyvelerini veriyor

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

Hakan ve Züleyha, Demir'in geçmişiyle yüzleşiyor

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

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