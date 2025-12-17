Haberler

Zemheri ne zaman başlıyor?
Zemheri kelimesi, Arapça kökenli olup "kışın en şiddetli zamanı" anlamına gelir. Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan bu kavram, sadece meteorolojik bir dönemi değil, aynı zamanda kültürel bir anlatımı da ifade eder. Peki, Zemheri ne zaman başlıyor?

Halk arasında kış mevsiminin en sert ve en soğuk dönemi olarak bilinen zemheri, her yıl 22 Aralık itibarıyla başlar. Zemheri dönemi, 30 Ocak tarihine kadar sürer. Bu zaman aralığı, Kuzey Yarımküre'de gecelerin en uzun olduğu ve güneş ışınlarının yeryüzüne en eğik açıyla geldiği döneme denk gelir. Bu nedenle hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşer ve özellikle iç ve doğu bölgelerde sert kış koşulları etkili olur.

ZEMHERİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Zemheri kelimesi, Arapça kökenli olup "kışın en şiddetli zamanı" anlamına gelir. Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan bu kavram, sadece meteorolojik bir dönemi değil, aynı zamanda kültürel bir anlatımı da ifade eder. Halk takviminde zemheri, doğanın durgunlaştığı, soğukların zirve yaptığı ve yaşam şartlarının zorlaştığı bir süreci temsil eder.

ZEMHERİ SOĞUKLARI NASIL OLUR?

Zemheri döneminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşebilir. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı artar, ayaz ve don olayları sıkça görülür. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve kırağı oluşumu yaygındır. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışları yaşanabilirken, şehir merkezlerinde keskin soğuklar günlük yaşamı etkileyebilir.

ZEMHERİ DÖNEMİNDE HANGİ HAVA OLAYLARI GÖRÜLÜR?

Bu dönemde:

• Don ve buzlanma olayları artar

• Ayazlı geceler sıklaşır

• Kar yağışı ve tipi görülebilir

• Sis ve pus sabah saatlerinde etkili olabilir

Zemheri, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için de dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Don riski nedeniyle ekili alanlar zarar görebilir, açık alanda bulunan hayvanlar için ek önlemler alınması gerekir.

ZEMHERİ İLE İLGİLİ HALK İNANIŞLARI

Anadolu'da zemheriyle ilgili pek çok söz ve inanış bulunur. "Zemheride yoğurt isteyen, cebinde odun taşır" gibi deyimler, bu dönemin ne kadar soğuk geçtiğini anlatır. Eskiden insanlar zemheri öncesinde yakacak ve erzak hazırlığını mutlaka tamamlar, kışın bu en çetin günlerine hazırlıklı girerdi.

ZEMHERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Zemheri dönemi 30 Ocak itibarıyla sona erer. Ardından halk takvimine göre Hamsin adı verilen ve 50 gün süren başka bir soğuk dönem başlar. Ancak zemheri, genellikle kışın en keskin ve sert soğuklarının yaşandığı zaman dilimi olarak kabul edilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
