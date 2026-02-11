Yeni kabine değişikliği SON DAKİKA! (YENİ KABİNE LİSTESİ) Hangi bakanlar değişti? Hangi bakanlıklara hangi isimler geldi?

Yeni kabine değişikliği, 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda iki bakanlıkta görev değişimi gerçekleştirildi. Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı bildirildi. Peki, hangi bakanlar değişti? Hangi bakanlıklara hangi isimler geldi? Yeni kabine değişikliği detayları haberimizde.

Yeni kabine değişikliği kapsamında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda görev değişimi yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden affını istedi, talebi kabul edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden affını istedi, talebi kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, boşalan iki bakanlığa yeni atamalar gerçekleştirildi. Söz konusu atamaların Anayasa'nın 104'üncü maddesi (Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri) ile 106'ncı maddesi (Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atanması) kapsamında yapıldığı belirtildi.

11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte yeni kabine değişikliği resmiyet kazanmış oldu.

Kabine revizyonu kapsamında iki bakanlıkta görev değişimi gerçekleşti.

Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre:

11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre iki kritik bakanlığa şu isimler getirildi:

Adalet Bakanlığı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

İçişleri Bakanlığı'na, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

