Haberler

Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak

Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uğurcan Çakır’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde forma giymesi halinde Galatasaray’ın, sözleşmedeki bonus maddesi nedeniyle Trabzonspor’a 3 milyon euro daha ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır transferindeki bonus maddesi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, milli kalecinin Şampiyonlar Ligi’nde forma giymesi halinde Trabzonspor’a ek ödeme yapacağı belirtildi.

3 MİLYON EURO BONUS MADDESİ

Sabah’ın haberine göre Uğurcan Çakır’ın sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi bonusu bulunuyor. Milli kalecinin gelecek sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkması halinde sarı-kırmızılıların Trabzonspor’a 3 milyon euro daha ödeme yapacağı aktarıldı.

TRABZONSPOR’A EK GELİR

Bu bonus maddesiyle birlikte Trabzonspor’un transferden elde edeceği toplam gelir daha da artacak. Bordo-mavili kulübün anlaşmaya çeşitli performans bonusları da eklettiği öğrenildi.

GALATASARAY’DA YENİ SEZON HAZIRLIĞI

Galatasaray, gelecek sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde güçlü kadroyla mücadele etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Uğurcan Çakır’ı takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDavut Topal:

Sırf Trabzonspor bu sene ugurcana yaptıklarından dolayı ugurcani paf ligte bir takıma 10 bine satar geri alırım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demirhan:

abi 10 numara fikir??????

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAli Yurt:

Daha ugurcana sallıyorlar ayıp ediyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Artık kimsenin canını yakamayacaklar

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu
Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Torreira'ya saldırı anı

Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek