Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır transferindeki bonus maddesi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, milli kalecinin Şampiyonlar Ligi’nde forma giymesi halinde Trabzonspor’a ek ödeme yapacağı belirtildi.

3 MİLYON EURO BONUS MADDESİ

Sabah’ın haberine göre Uğurcan Çakır’ın sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi bonusu bulunuyor. Milli kalecinin gelecek sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkması halinde sarı-kırmızılıların Trabzonspor’a 3 milyon euro daha ödeme yapacağı aktarıldı.

TRABZONSPOR’A EK GELİR

Bu bonus maddesiyle birlikte Trabzonspor’un transferden elde edeceği toplam gelir daha da artacak. Bordo-mavili kulübün anlaşmaya çeşitli performans bonusları da eklettiği öğrenildi.

GALATASARAY’DA YENİ SEZON HAZIRLIĞI

Galatasaray, gelecek sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde güçlü kadroyla mücadele etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Uğurcan Çakır’ı takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtiliyor.