Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken Mohamed Salah cephesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Mısır basını, dünyaca ünlü yıldızın sarı-lacivertlilerin teklifine “evet” dediğini yazdı.

FENERBAHÇE’DEN DEV TEKLİF

İddiaya göre Fenerbahçe, Mohamed Salah’a yıllık 20 milyon euro maaş içeren 3 yıllık sözleşme önerdi. Mısır basınından El Fagr’ın haberinde, yıldız futbolcunun bu teklife olumlu yanıt verdiği öne sürüldü.

BAŞKAN ADAYLARI GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Haberde, olağanüstü genel kurul kararı sonrası mevcut yönetimin transfer süreciyle ilgili bilgileri başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’ye aktardığı belirtildi. Her iki adayın da Mohamed Salah görüşmelerini devam ettirdiği ifade edildi.

KARAR İÇİN DİĞER TEKLİFLERİ BEKLEYECEK

33 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe’de forma giymeye sıcak baktığı ancak Avrupa’dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek istediği kaydedildi. Salah’ın 6-7 Haziran’daki seçim sürecine kadar tüm seçenekleri gözden geçireceği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ AÇIKLAYACAK

Haberde, Mohamed Salah’ın yeni takımını 2026 Dünya Kupası başlamadan önce açıklamasının beklendiği ifade edildi. Transfer iddiası kısa sürede futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.