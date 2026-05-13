Haberler

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır basını, Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’nin yıllık 20 milyon euro maaş içeren 3 yıllık teklifine “evet” dediğini öne sürdü. Yıldız futbolcunun diğer teklifleri de değerlendireceği belirtildi.

  • Mısır basını, Fenerbahçe'nin Mohamed Salah'a yıllık 20 milyon euro maaş içeren 3 yıllık sözleşme teklifine oyuncunun olumlu yanıt verdiğini öne sürdü.
  • Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ancak Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek istediği bildirildi.
  • Salah'ın yeni takımını 2026 Dünya Kupası öncesinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken Mohamed Salah cephesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Mısır basını, dünyaca ünlü yıldızın sarı-lacivertlilerin teklifine “evet” dediğini yazdı.

FENERBAHÇE’DEN DEV TEKLİF

İddiaya göre Fenerbahçe, Mohamed Salah’a yıllık 20 milyon euro maaş içeren 3 yıllık sözleşme önerdi. Mısır basınından El Fagr’ın haberinde, yıldız futbolcunun bu teklife olumlu yanıt verdiği öne sürüldü.

BAŞKAN ADAYLARI GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Haberde, olağanüstü genel kurul kararı sonrası mevcut yönetimin transfer süreciyle ilgili bilgileri başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’ye aktardığı belirtildi. Her iki adayın da Mohamed Salah görüşmelerini devam ettirdiği ifade edildi.

KARAR İÇİN DİĞER TEKLİFLERİ BEKLEYECEK

33 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe’de forma giymeye sıcak baktığı ancak Avrupa’dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek istediği kaydedildi. Salah’ın 6-7 Haziran’daki seçim sürecine kadar tüm seçenekleri gözden geçireceği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ AÇIKLAYACAK

Haberde, Mohamed Salah’ın yeni takımını 2026 Dünya Kupası başlamadan önce açıklamasının beklendiği ifade edildi. Transfer iddiası kısa sürede futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Fenerbahçe'yi yaktılar! Kesilen ceza servet değerinde
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Torreira'ya saldırı anı

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek