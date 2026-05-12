Yasa dışı bahis oynayan futbolcular var mı, illegal bahis oynanırsa şampiyonluk el değiştirir mi?

“İllegal bahis oynanırsa şampiyonluk el değiştirir mi?” sorusu, son dönemde ortaya atılan iddiaların ardından spor kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Yasa dışı bahis iddialarının futbolculara ve kulüplere uzanması halinde, lig sonuçlarının ve şampiyonluk yarışının nasıl etkileneceği futbol çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU, BAHİS SORUŞTURMASI SÜRECİNİN DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini ve kulüp yöneticilerine ilişkin çalışmanın gelecek hafta kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk hakemlerinin 5 büyük ligdeki (İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya) hakemlere göre çok daha az hata yaptığını belirten Hacıosmanoğlu, "Bu üzerinde çok konuşulacak bir konu. Önce insanlar ne istiyor, ona karar vermeleri lazım. Herkesin kendine istediği ortamda kaos kelimeleri kullanılmak zorunda kalıyor. Burada adil olan hak edileni istemek. Bizim hakemler futbolun en sıcak karnı. Bir taraftan bakıyorsunuz, ben hep söylüyorum sadece sporla ilgili söylemiyorum, yıllardır varlıklarını oturdukları makamlara borçlu olanlar o makamlardan kalkınca bir hiç oldukları için o makamlar çok önemli. Devletin hangi birimine, hangi makama bakarsanız bakın o makama bir şey katanlar kendileri alıp gidiyorlar. Kendileri 100 hata yapabiliyorlar ancak hakem kardeşlerimiz sahada 2 hata yapınca kendi kamuoyunu konsolide etmek, taraftarı arkasına almak için hakemlere, federasyona faturayı kesiyorlar." diye konuştu.

Futbolun marka değerinin korunması gerektiğini aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Fatura hakemlere ve federasyona kesilince oyuncu 'başkanım birilerine kesiyor' diyor. Kendini sorgulamıyor. Kendi hatalarını telafi etmek için gayret sarf etmiyor. Biz bunu çok konuşuyoruz. Avrupa'nın 5 büyük ligi var, istatistiklere baksınlar UEFA'da da konuştuk bunu hatalarda en sondayız biz 5 büyük ligde. Futbolumuzun marka değerini korumak istiyorsak bu şekil gitmez. Yayıncı geliri az, hak ettiği değerde mi değil ama biz baltalıyoruz. 6,5 milyar pound İngiltere'nin yayın geliri. Düşen takıma 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'deki hatalara bakın burada olsa sizin söylediğiniz kelimeler değil yer yerinden oynar. 5 büyük ligden daha iyi durumdayız biz, birde Türk hakemliği travmaya uğramış. Biz bahis konusuna girdik, hakemlerin 3'te biri gitti. Hakemlerin yetişmesi lazım bu sadece federasyonun sorunu değil. Herkesin buna yardımcı olması lazım. Düzelteceğiz endişemiz yok ama futbol ailesi bu yapılanmaya sahip çıkmalı. O zaman daha çabuk mesafe alırsın. 5 büyük ligden daha az hata yapan hakem arkadaşlarımız var. Elbette bunun minimuma inmesini istiyoruz. Herkesin önce şapkayı önüne koyup kendini değerlendirmesi lazım."

Medyanın da hakem kararlarını fazla konuşarak hata yaptığını dile getiren Hacıosmanoğlu, "İngiltere'de maçtan sonra maç yorumlarını nasıl yapıyorlar 5-10 dakika. Bizde saatlerce sürüyor. O yorumları yapanların yüzde 80'i rica ediyorum Türk futboluna hizmet etmek istiyorlarsa karnelerini bir çıkarsınlar. Ben talimatla 5-0, 6-0 maç bitirenler biliyorum. Bu devletin bakanlıklarının sorunu. Biz futbolun kalitesini artırmak istiyorsak liglerin daha değerli hale gelmesini istiyorsak, millilerin erkekte kadında Avrupa ve dünya kupalarında yer almasını istiyorsak bu yapılanmada medya ayağı da çok önemli. Talk show yapar gibi futbola bir şey katamazsın. Bizim çalıştIğımız yerde art niyetli olduğuna inandığımız insanın bizle yürüme şansı yok. Kulüpler memnun kalsın zorunluluğum yok. Doğruları yapıyorum kim memnun olursa olsun. Herkesi memnun edersen işini doğru yapmıyorsun demektir. Adil ve şeffaflıktan taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı hakem düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, şunları aktardı:

“Yabancı hakem bir kereye mahsustu. O günün atmosferine özeldi. Kendi hakemlerimizi korumak içindi. Biz hakemlerimize her türlü desteği veriyoruz. Yabancı hakeme neden ihtiyacımız olsun. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü var, 'benzin vardı da biz mi içtik?' Bizim yönetim süremizin sorunu değil bu. Hakemlik travmaya uğradı dedik, 3'te 1'i gitti dedik. Sizin bir tane elit hakeminiz var Dünya Kupası'na gidecek o da Halil (Umut Meler) hoca. Tasvip etmediğimiz nahoş bir olaydan dengesi yeni toparlandı. Olaylardan performansı düştü, kupaya gidemedi. Avrupa bölgesinden 13 tane hakem gitti. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek Alman hakem Dünya Kupası'nda yok. Almanya'dan bir tane gitti. Bu benim sorunum değil, faturasını kimse bana kesemez. Genç ve kadın hakemlerimize baksınlar Avrupa'da nasıl maçlar aldıklarını görsünler. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası sonrası Dünya Kupası'na üretmeye çalıştığımız genç, kimseye aidiyet duygusu olmayanlardan kaç tanesi gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım. Gençleştirme operasyonu yaptığımız için genç gönderiyoruz. Gönderdik rica ettik, 'devrim yapmaya geldik' dedim. Süresini doldurmayan ilk sefer UEFA'da hakemleri FIFA hakemleri yaptılar. Bu çocuklara maç veriyorlar. Bunlar yetişip elit kategoriye gelecek. Bunun da süresini kısaltmaya çalışacağız. Normalde 4 senede çıkıyor ama dostluk ilişkilerimizle olabilecek en maksimum seviyeye çekeriz ama meyvelerini sonra alacağız. Bir sonraki şampiyonlara yetişirse sonra gitmezlerse faturasını bana kesebilirsiniz.”

“Futbolun temiz olması gerekiyor”

Hakemler, sporcular ve kulüp çalışanlarına yönelik bahis soruşturmasına değinen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bahis konusu farklı bir konu. Yapılması gerekiyordu. Futbolun temiz olması gerekiyor. Çocuklarımıza borcumuz var. Bu tip makamlarda fazla uzun süre oturmayabilirsiniz, ömrünüz kısa olabilir. Ama ben hep şuna dikkat ettim, yarınla ilgili hesabı biz yapamıyoruz. Adam gibi görevinizi yapabiliyor muyuz, biz onun peşindeyiz. Biliyorsunuz Ankara'da Nazilli maçı olmuştu. Beraberlik iki takımın da işine yarıyordu. Futbolcu gol atmaya gitmemiş, orta sahada kalmış buna bir şey diyemeyebilirsiniz. Ama sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynayınca biz de bir bakalım dedik. Bakanlığa yazdık ve operasyona başladık. Bu işi sulandırmak isteyenler farklı yerlere çekebiliyor." ifadelerini kullandı.

Operasyonu kendi başlarına isim belirleyip yapmadıklarının altını çizen Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığa başvuruyoruz, onlar Spor Toto üzerinden datayı bize gönderiyor. Yine bu işi sulandırmak isteyenler var. Biz öyle bir sistem yaptık ki 3 kişiye zimmetledim bu işi. Hukuktan sorumlu yönetici bile PFDK'ye sevk edilmeden 1 gün önce öğrenebiliyor. Herhalde önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Kriterlerimiz belli zaten. Eyüpspor başkanı konusunda farklı bir durum var. Akın Gürlek Bakanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Başsavcısı olduğu dönemde yoğun çalışıyordu. İlk geldiğinde ben kendisine 'Bizi kontrol edin.' demiştim. Biz sportif alana bakıyoruz, elimizde olan verileri kendilerine veriyoruz. Bir de onlar işin illegal kısmına bakıyor. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. İllegal yönden baktıklarında sportif yargının dışında TCK'ye göre suç teşkil edenlere operasyon yapıyorlar."

Bahis operasyonunda sırada kulüp yöneticilerinin olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Son 5 yılda görev yapan 7 binin üzerinde yönetici var. Liste bize geldikten sonra açıklanması 1,5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta 'Üzerine gidemiyor.' diye yorum yapanlar da var. Ama bu bir süreç. Ben çağrı yaptım, 'Biz kendi kapımızın önünü temizleyeceğiz, kulüplerimiz de kendi kapısının önünü temizlesin.' demiştim. En geç 1 hafta 10 güne kadar listelerimiz gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız çalışmaya başlayacak." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin TFF Tahkim Kurulunun adil olmadığıyla ilgili aldığı karara ilişkin görüşünü bildiren İbrahim Hacıosmanoğlu, kurulun daha önce seçimle geldiğini ancak bu uygulamanın şu anda olmadığını hatırlattı.

Bu konuyla ilgili hazırlık yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, "Tahkim Kurulunun seçimle gelmesi, mali genel kurulda gündeme gelecek. Mali genel kurul, 7-8 Haziran'da yapılacak. Anayasa Mahkemesinin değerli başkanıyla görüştüm. Raporda çok atıf var. UEFA'nın ve FIFA'nın bunlardan haberi olursa, bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlıyız. Burada kamu kuruluşu gibi gösterilen ifadeler de var. Bu kelimeler çok tehlikeli. Federasyon özerktir ve UEFA ile FIFA'ya bağlı. Diğer federasyonlar gibi kamu tüzel kişiliği gibi gösterirseniz olmaz." şeklinde görüş belirtti.

Henüz resmi makamlardan illegal bahis oynayan futbolcunun cezasına dair açıklama gelmedi.