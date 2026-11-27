Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sibirya soğukları 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye'ye giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tahminlerine göre pazardan itibaren sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek, kar yağışı Trakya'dan başlayıp yeni haftada İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine yayılacak.

Cuma ve cumartesi günleri yurdun büyük bölümünde hava güneşli ve mevsim normallerinde geçecek. Soğuk hava dalgasının en sert hissedileceği gün ise 2 Aralık Çarşamba olarak görünüyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI NE ZAMAN GELECEK?

MGM'nin 27 Kasım tarihli değerlendirmesine göre soğuk hava 29 Kasım Pazar günü etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarının bir bölümünde yağmur ve sağanak bekleniyor. Trakya'nın batısıyla Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağış karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

AKOM da İstanbul için aynı tarihi verdi: Sibirya kökenli soğuk hava pazar günü kente giriş yapacak.

SICAKLIK KAÇ DERECE DÜŞECEK?

Pazardan itibaren sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Edirne'de 13 derece olan sıcaklığın 4 dereceye inmesi tahmin ediliyor. AKOM'un haftalık raporuna göre İstanbul'da günlük sıcaklıklar şöyle:

Gün En düşük En yüksek Hava 27 Kasım Cuma 10 16 Parçalı bulutlu 28 Kasım Cumartesi 10 15 Parçalı ve çok bulutlu 29 Kasım Pazar 6 11 Aralıklı yağmur 30 Kasım Pazartesi 4 7 Hafif yağmur 1 Aralık Salı 3 7 Aralıklı yağmur 2 Aralık Çarşamba 2 5 Aralıklı yağış

Tabloya göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık cumartesiden çarşambaya 10 derece geriliyor.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Kar ilk olarak pazar günü Trakya'da görülecek. Edirne'de karla karışık yağmur, pazartesi günü Kırklareli'nde kar bekleniyor. MGM'nin tahminine göre yeni haftada İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri de kar alacak.

2 Aralık Çarşamba için kar beklenen bölgeler şunlar:

Trakya'nın kuzeyi

İç Anadolu'nun doğu ve güney kesimleri

Karadeniz'in iç kesimleri

Doğu Anadolu'nun tamamı

Aynı gün Marmara'nın güney ve doğusunda, Ege'nin iç kesimlerinde, Karadeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Bu hafta için İstanbul'da kar beklenmiyor; AKOM'un raporunda yeni hafta için aralıklı ve hafif yağmur yer alıyor. AKOM'un kış değerlendirmesine göre kentte sıcaklıklar aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine inecek. Kar ihtimalinin en yüksek olduğu dönem ise ocak başından şubat ortasına kadar olan süre. AKOM, kış boyunca 1-3 gün süren ani soğukların da kar örtüsü oluşturabileceğini belirtti.

SİBİRYA SOĞUKLARI NEREDEN GELİR?

Sibirya soğukları, kışın Sibirya ve Rusya üzerinde oluşan çok soğuk ve kuru hava kütlesinin Karadeniz ya da Balkanlar üzerinden Türkiye'ye ulaşması demek. Bu hava kütlesi geldiğinde sıcaklıklar kısa sürede birkaç derece düşüyor, nemli havayla karşılaştığı yerlerde kar yağışı görülüyor. Bu yüzden soğuk dalgalar genelde önce Trakya'yı ve Karadeniz'i etkiliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin 27 Kasım tahminine göre bugün yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın batısında öğleden sonra sağanak, Edirne ve Kırklareli'de yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları sıfırın altında 7 dereceye kadar inecek. Cumartesi günü İstanbul'da en yüksek sıcaklık 15 derece olacak; soğuk hava pazar sabahından itibaren hissedilmeye başlayacak.