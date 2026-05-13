Manisa GDZ elektrik kesintisi! 13-14 Mayıs Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3699802’dir. Kesintiden Sarnıçköy, Durasıl, Hasköy, Kabaağaçkıran, Efendi, Ulu Camii, Çamönü, Seğirdim, Ulupınar, Yenidoğan ve Çoruk mahalleleri ile bu bölgelerde bulunan sokak ve köy iç yolları etkilenecektir.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3701582’dir. Kesintiden Medar Mahallesi’nde bulunan Fantasya Sitesi Küme Evleri, Ak-Yar Konut Yapı Kooperatifi İçi Yolu ve Akyar Sitesi Küme Evleri etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3701584’tür. Kesintiden Süleymanlı Mahallesi’nde bulunan Hürriyet Caddesi, Habıl Hafız Sokak, Fatih Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Akhisar Bergama Yolu, 5 Eylül Caddesi, Bahri Yazgan Sokak, Burhanettin Aydur Sokak, Bağlar Sokak, Şerifağa Sokak, Yunus Emre Sokak, Yavuz Selim Sokak, Sakarya Caddesi, Rasim Sargın Sokak ve Petrol Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 06.00 ile 08.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703657’dir. Kesintiden Yeğenoba Mahallesi’nde bulunan Dağyaka Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703816’dır. Kesintiden Yenice, Dingiller, Doğankaya, Gökçeahmet, Karaköy, Musaca, Selçikli ve Zeytinlibağ mahalleleri ile bu bölgelerde bulunan sokaklar, köy yolları ve bağlantı yolları etkilenecektir.

SALİHLİ

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703708’dir. Kesintiden Gaffar Okkan, Barış, Karaağaç, Bahçecik, Allahdiyen, Yılmaz, Zafer, Keli, Özyurt, Şehitler, Yeşilyurt ve Seyrantepe mahallelerinde bulunan çok sayıda sokak, cadde ve küme evi etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703722’dir. Kesintiden Durasıllı Mahallesi’nde bulunan 15. Sokak, 14. Sokak, 23. Sokak, 24. Sokak, 37. Sokak, 136. Sokak, 60. Sokak, 27. Sokak, 59. Sokak, 5 Eylül Sokak, Dumanlar Sokak, Uygur Sokak, Ece Sokak, Barış Caddesi, Barbaros Sokak, Alaşehir Sokak, Kibar Sokak, İskan Sokak, Güneş Sokak, Mithat Paşa Caddesi, Coşkun Sokak, Tavas Sokak ve İnönü Caddesi etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703724’tür. Kesintiden Durasıllı Mahallesi’nde bulunan 146. Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703725’tir. Kesintiden Durasıllı Mahallesi’nde bulunan çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir. Kesinti kapsamında Barış Caddesi, Kartal Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Panayır Caddesi, Atatürk Caddesi, Fatih Caddesi, İnönü Caddesi, Meltem Caddesi, Evren Caddesi ve çevredeki birçok sokak yer almaktadır.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703726’dır. Kesintiden Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Barış Caddesi, Atatürk Caddesi, Durasıllı Yolu, Enis Sokak, 146. Sokak, 58. Sokak ve Ece Sokak etkilenecektir.

SARUHANLI

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703692’dir. Kesintiden Tirkeş, Pınarbaşı, Nuriye, Koyuncu, İshakçelebi, Hacımusa, Gözlet, Azimli, Apak ve Taşdibi mahalleleri ile bu bölgelerde bulunan köy iç yolları etkilenecektir.

TURGUTLU

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3701556’dır. Kesintiden Ergenekon Mahallesi’nde bulunan Çelebi Sultan Mehmet Sokak, Yıldırım Beyazıt Sokak, Vatan Caddesi, Hilmi Ziya Apak Sokak, Ethem Kaya Sokak, Ahmet Hamdi Sokak, Fatih Caddesi ve İsmailcik Deresi Sokak etkilenecektir.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3701561’dir. Kesintiden Yedi Eylül Mahallesi’nde bulunan Tunca Sokak, Çam Sokak, Altın Irmak Sokak, Dicle Sokak, Gürleyen Sokak, Kutluk Sokak ve Seyhan Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3701562’dir. Kesintiden Yedi Eylül Mahallesi’nde bulunan Altın Irmak Sokak, Seyhan Sokak, Tunca Sokak, Çam Sokak, Dicle Sokak, Gürleyen Sokak ve Kutluk Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703578’dir. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Demirel Sokak, Savaş Sokak, Samanyolu Sokak, Lale Sokak, Gardalya Sokak, Hanımeli Sokak, Kervan Yolu Caddesi, Şehit Ahmet Yağız Sokak ve Anafartalar Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3703584’tür. Kesintiden Subaşı Mahallesi’nde bulunan Şirince Sokak, Kervan Yolu Caddesi, Bahadır Sokak, Doğuş Sokak, Güz Sokak, Kasım Sokak, Çay Sokak, İlbey Sokak ve Şirin Sokak etkilenecektir.