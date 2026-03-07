İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MART / 8-9 MART

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYRAKLI

Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi'nde, Turan Metro İstasyonu çevresinde bulunan 1654 Sokak, 1653 Sokak ve 1649 Sokak'ta 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3651550'dir.

BORNOVA

Bornova ilçesinde Gökdere Mahallesi'nde İnci Sokak, Çiğdem Sokak, Nehir Sokak, Kale Sokak, Güvercin Sokak, Gökdere Caddesi, Erdem Sokak, Ceylan Sokak ve Akgül Sokak'ta 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3651578'dir.

Bornova ilçesinde Egemenlik Mahallesi'nde 6131 Sokak, 6108/1 Sokak ve 6119 Sokak'ta 7 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3651791'dir.

Bornova ilçesinde Gökdere Mahallesi'nde İnci Sokak, Nehir Sokak, Kale Sokak, Güvercin Sokak, Gökdere Caddesi, Erdem Sokak, Ceylan Sokak ve Akgül Sokak'ta 8 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3652269'dur.

Bornova ilçesinde Gökdere Mahallesi'nde Kale Sokak, Ceylan Sokak ve Çiğdem Sokak'ta 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3651643'tür.

Bornova ilçesinde Evka 3 Mahallesi'nde çok sayıda sokakta ve Şehitler Caddesi ile Şehit Taha Carım Caddesi çevresinde, ayrıca park içi yollarında 9 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı kesinti kapsamında Erzene Mahallesi'nde 113/13 Sokak ve 124/1 Sokak da yer almaktadır. Kesinti kimliği 3652289'dur.

Bornova ilçesinde Evka 3 Mahallesi'nde 101 Sokak, 101/1 Sokak, 101/2 Sokak, 106 Sokak, 107 Sokak, 108 Sokak, 108/2 Sokak, 108/5 Sokak, 112 Sokak, 112/4 Sokak, 113 Sokak ve çok sayıda 125, 126 ve 127 numaralı sokakta; ayrıca Şehitler Caddesi, Şehit Taha Carım Caddesi ve park içi yollarında 9 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 14.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Erzene Mahallesi'nde 113/13 Sokak ve 124/1 Sokak da kesintiden etkilenecektir. Kesinti kimliği 3652292'dir.

Bornova ilçesinde Erzene Mahallesi'nde 113 Sokak, 124/1 Sokak ve 113/13 Sokak'ta; Evka 3 Mahallesi'nde 124 Sokak, Şehit Taha Carım Caddesi ve 127/1 Sokak'ta 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3652294'tür.

Bornova ilçesinde Mevlana Mahallesi'nde 1751/2 Sokak, 1776 Sokak, 1751/5 Sokak, 1754 Sokak, 1751/1 Sokak, 1751 Sokak, 1755 Sokak, 1756 Sokak, 1757 Sokak, 1758 Sokak, 1759/3 Sokak ve 1760 Sokak'ta 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3652493'tür.

ÇİĞLİ

Çiğli ilçesinde Evka 5 Mahallesi'nde 8929 Sokak'ta ve Atatürk Mahallesi'nde Ahmet Yesevi Bulvarı ile 8809/22 Sokak, 8809/2 Sokak ve 8809/10 Sokak'ta 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3650988'dir.

Çiğli ilçesinde Küçük Çiğli Mahallesi'nde 8780/2 Sokak, 8780/27 Sokak, 8780/23 Sokak, 8780/24 Sokak, 8780/3 Sokak ve 8780/22 Sokak'ta 8 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3652264'tür.

Çiğli ilçesinde Küçük Çiğli Mahallesi'nde 8780 Sokak, Murat Karayalçın Bulvarı, 8780/27 Sokak, 8780/30 Sokak ve 8780/35 Sokak'ta 8 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3652268'dir.

Çiğli ilçesinde Şirintepe Mahallesi'nde çok sayıda 8120 ve 8130 numaralı sokak ile Maltepe Mahallesi'nde Anadolu Caddesi, 8108 Sokak ve Maltepe Caddesi çevresinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3651010'dur.

Çiğli ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde 8930/4 Sokak'ta 9 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3651014'tür.

Çiğli ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde 8838/1 Sokak, 8836 Sokak, Ahmet Yesevi Bulvarı, 8838/8 Sokak, 8838/7 Sokak ve 8838/3 Sokak'ta 9 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3651016'dır.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Atatürk Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve çok sayıda 2200 ile 2300 numaralı sokakta; Yelki Mahallesi'nde ise 2245 Sokak, 2272 Sokak, 2274 Sokak, Şehit İlhami Yılmaz Caddesi ve 2336 Sokak'ta 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3648061'dir.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinde Demirköprü ve Şemikler mahallelerinde Ordu Bulvarı, Demirköprü Parkı çevresi ve 6178, 6180, 6181, 6182, 6200 ve 6205 numaralı sokakların bulunduğu bölgede 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3650993'tür.

Karşıyaka ilçesinde Şemikler Mahallesi'nde Şehit Adem Aydoğan Parkı içi yolu ve 6192 Sokak ile Demirköprü Mahallesi'nde 6181/1 Sokak'ta 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3650997'dir.

Karşıyaka ilçesinde Demirköprü Mahallesi'nde Caher Dudayev Bulvarı, Şehit Piyade Er Turabi Karagöz Sokak ve 6179, 6180, 6181, 6182 ve 6190 numaralı sokakların bulunduğu bölgede 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3651001'dir.

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere İmbatlı Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ve Örnekköy çevresinde çok sayıda 6600 numaralı sokakta 8 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3652406'dır.

Karşıyaka ilçesinde Bahriye Üçok Mahallesi'nde Girne Bulvarı, Latife Hanım Sokak, Rüştü Sardağ Caddesi ve çevresindeki 1760 ve 1800 numaralı sokaklarda 9 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesinti kimlikleri 3650007, 3650012 ve 3650013'tür.

Karşıyaka ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde Doçent Doktor Bahriye Üçok Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Cevdet Bilsay Caddesi ve çevresindeki 1841 numaralı sokaklarda 9 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3650020'dir.

Karşıyaka ilçesinde Örnekköy ve Cumhuriyet mahallelerinde 7532, 7535, 7539, 7548 ve 7550 numaralı sokakların bulunduğu bölgede 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3652341'dir.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde Cevizalan Mahallesi'nde 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3651549'dur.

Ödemiş ilçesinde İlkkurşun ve Kayaköy mahalleleri başta olmak üzere Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Yusufdere, Yeniköy, Veliler, Üzümlü, Tosunlar, Süleymanlar, Suçıktı, Şirinköy, Seyrekli, Sekiköy, Ortaköy, Türkmen ve birçok kırsal mahallede 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3651609'dur.

Ödemiş ilçesinde İnönü Mahallesi'nde Saraçoğlu Caddesi ile Anafartalar Mahallesi'nde Sağlık Caddesi, Anadolu Caddesi ve çevresindeki sokaklarda 8 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3652257'dir.

Ödemiş ilçesinde Hacıhasan ve Birgi mahalleleri başta olmak üzere Bucak, Cevizalan, Kemer, Kutlubeyler, Üçkonak, Beyazıtlar, Büyükavulcuk, Gerçekli, Küçükavulcuk, Zafer ve Ocaklı mahallelerinde çok sayıda sokak ve kırsal yerleşimde 9 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3652460'tır.

TORBALI

Torbalı ilçesinde Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar, Yedi Eylül, Karşıyaka ve Taşkesik mahallelerinde çeşitli sokaklarda 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3651596'dır.

Torbalı ilçesinde Yazıbaşı Mahallesi'nde 339 Sokak'ta 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3651600'dür.

Torbalı ilçesinde Muratbey Mahallesi'nde 3500 ve 3600 numaralı sokakların bulunduğu bölgede ve Cumhuriyet Mahallesi'nde Doğan Bursalıoğlu Caddesi çevresinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3651601'dir.

Torbalı ilçesinde Arslanlar, Yeni, Şehitler, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Eğerci ve Çaybaşı mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokakta 8 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3652364'tür.

Torbalı ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Mahallesi ile Karakuyu Mahallesi'nde çeşitli sokaklarda 8 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3652369'dur.

Torbalı ilçesinde Çaybaşı Mahallesi'nde Aydın Caddesi, Menderes Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve çevresindeki sokaklarda 8 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3652374'tür.

Torbalı ilçesinde Arslanlar Mahallesi'nde 6131 ve 6131/1 Sokak ile Bayındır Asfaltı Caddesi çevresinde 8 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3652376'dır.

Torbalı ilçesinde Arslanlar Mahallesi'nde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3652360'dır.

Torbalı ilçesinde Özbey, Ahmetli, Kaplancık, Çaybaşı, Cumhuriyet, Kuşçuburun, Muratbey, Torbalı, Yemişlik, Yeni ve Yeniköy mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokakta 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimliği 3652383'tür.

Torbalı ilçesinde Ertuğrul ve Cumhuriyet mahallelerinde Sadık İleri Bulvarı ve çevresindeki 3000 numaralı sokaklarda 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3652386'dır.