Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde, bir öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Dr. Öğretim Üyesi M.B., Yükseköğretim Kurulu tarafından meslekten çıkarıldı.

MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine geçen yıl eylül ayında başvuran bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Bunun üzerine M.B.'yi görevden uzaklaştıran üniversite yönetimi, durumu YÖK'e bildirdi.

YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, M.B.'nin meslekten çıkarılmasına karar verildi.

