Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede yaşayan iki İsraillinin Mossad’a hassas istihbarat sızdırdığı gerekçesiyle idam edilmesini emretti. Casusluk suçlamasıyla alınan karar uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Olay, Kuzey Kore’nin sert güvenlik politikalarını bir kez daha gündeme getirirken, gelişme dünya basınında geniş yer buldu.

  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki İsraillinin casusluk suçlamasıyla idam edilmesi talimatını verdiği bildirildi.
  • İki İsraillinin İsrail istihbarat servisi Mossad'a Kuzey Kore'deki stratejik ve askeri bilgileri ilettiği iddia edildi.
  • Olayla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ülkede yaşayan iki İsraillinin casusluk suçlamasıyla idam edilmesi talimatını verdiği bildirildi. Söz konusu kişilerin İsrail istihbarat servisi Mossad’a hassas bilgiler sızdırdığı gerekçesiyle hedef alındığı öne sürüldü.

MOSSAD’A BİLGİ AKTARDIKLARI GEREKÇESİ

İddiaya göre, iki İsrailli, Kuzey Kore’deki stratejik ve askeri bilgilere erişim sağlayarak bu verileri Mossad’a iletti. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda söz konusu faaliyetlerin tespit edildiği belirtildi.

KARAR DOĞRUDAN LİDERDEN

Kim Jong-un’un, devlet güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı sert bir tutum sergileyerek idam kararını doğrudan verdiği ifade edildi. Kuzey Kore’de casusluk suçları en ağır şekilde cezalandırılıyor.

ULUSLARARASI YANKI UYANDIRDI

Söz konusu gelişme uluslararası kamuoyunda dikkat çekerken, olayla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

İDAM KARARINI OLASI ETKİLERİ

Öncelikle diplomatik gerilim artar. İsrail ile Kuzey Kore arasında zaten sınırlı olan ilişkiler daha da sertleşir, dolaylı olarak ABD ve müttefikleri de sürece dahil olabilir. İkinci olarak istihbarat savaşları tırmanır. Mossad ve diğer servislerin bölgede daha agresif hamleler yapması, karşı operasyonların artması mümkün. Üçüncüsü uluslararası tepki ve insan hakları tartışmaları gündeme gelir. İdam kararı Batı’da sert eleştirilere neden olabilir. Son olarak bu tür bir hamle, Kuzey Kore’nin “sert güç” mesajı olarak görülür. Yani iç kamuoyuna ve dış dünyaya “devlet güvenliğinde taviz yok” mesajı verir.

İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Futbolcu cinayetinde 'konum' gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf

Türkiye'nin konuştuğu cinayette "konum" düğümü çözüldü
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Kağıthane'de binanın 6'ncı katındaki terastan düşen mimar hayatını kaybetti

Kağıthane'de terastan düşen genç mimar hayatını kaybetti
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir

Korkulan oldu! Savaşta yeni aşamaya geçiliyor
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Savaş sürerken Bakan Fidan'dan İslamabad çıkarması

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Bakan Fidan'dan kritik adım