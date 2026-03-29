Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ülkede yaşayan iki İsraillinin casusluk suçlamasıyla idam edilmesi talimatını verdiği bildirildi. Söz konusu kişilerin İsrail istihbarat servisi Mossad’a hassas bilgiler sızdırdığı gerekçesiyle hedef alındığı öne sürüldü.

MOSSAD’A BİLGİ AKTARDIKLARI GEREKÇESİ

İddiaya göre, iki İsrailli, Kuzey Kore’deki stratejik ve askeri bilgilere erişim sağlayarak bu verileri Mossad’a iletti. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda söz konusu faaliyetlerin tespit edildiği belirtildi.

KARAR DOĞRUDAN LİDERDEN

Kim Jong-un’un, devlet güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı sert bir tutum sergileyerek idam kararını doğrudan verdiği ifade edildi. Kuzey Kore’de casusluk suçları en ağır şekilde cezalandırılıyor.

ULUSLARARASI YANKI UYANDIRDI

Söz konusu gelişme uluslararası kamuoyunda dikkat çekerken, olayla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

İDAM KARARINI OLASI ETKİLERİ

Öncelikle diplomatik gerilim artar. İsrail ile Kuzey Kore arasında zaten sınırlı olan ilişkiler daha da sertleşir, dolaylı olarak ABD ve müttefikleri de sürece dahil olabilir. İkinci olarak istihbarat savaşları tırmanır. Mossad ve diğer servislerin bölgede daha agresif hamleler yapması, karşı operasyonların artması mümkün. Üçüncüsü uluslararası tepki ve insan hakları tartışmaları gündeme gelir. İdam kararı Batı’da sert eleştirilere neden olabilir. Son olarak bu tür bir hamle, Kuzey Kore’nin “sert güç” mesajı olarak görülür. Yani iç kamuoyuna ve dış dünyaya “devlet güvenliğinde taviz yok” mesajı verir.