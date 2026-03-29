Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı için dev prim

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan ve gözünü üst üste dördüncü şampiyonluğa diken Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek hafta sonunda oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi harekete geçti.

DURSUN ÖZBEK'TEN PRİM MÜJDESİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Dursun Özbek ve ekibi, Trabzonspor maçı için 2 milyon Euro'luk dev bir prim belirledi. Daha öncesinde ligde oynanan Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon Euro, RAMS Başakşehir maçında için ise 1 milyon Euro prim dağıtan sarı-kırmızılı yönetim, bu kez rakamı yükselterek 2 milyon Euro'ya çıkardı. Dev maçın kazanılması halinde primin direkt olarak hesaplara yatırılacağı ifade edildi.

FUTBOLCULARIN ALACAKLARI DA ÖDENDİ

Öte yandan Galatasaray yönetimi, geride bıraktığımız günlerde futbolcuların maaşı, bonservis ödemeleri ve primlerinin hepsinin ödemesini gerçekleştirerek UEFA'dan borçsuzluk kağıdını aldı ve futbolcuların moral ve motivasyonunu artırdı.