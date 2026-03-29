Takıma geri döndü! A Milli Takım'ın Kosova maçı 11'inde değişiklik
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri final maçında Kosova'ya konuk olacak olan A Milli Takım'ın ilk 11'i belirlenmeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral düz koşu yaparken, Zeki Çelik ise takıma geri döndü. Montella, Kosova karşısında Mert Müldür'ün yerine sakatlığını atlatan Zeki Çelik'e şans vermeye hazırlanıyor.
ZEKİ ÇELİK TAKIMA GERİ DÖNDÜ
beIN SPORTS'un haberine göre; Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, bugün yapılan antrenmanda düz koşu yaptı. Romanya maçında kadroda yer almayan Zeki Çelik ise takıma geri dönerek takımla birlikte çalışmalara katıldı.
MUHTEMEL 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Haberde, A Milli Takım'ın Kosova karşısına Romanya maçında çıktığı 11'den bir farkla çıkacağı aktarıldı. Vincenzo Montella'nın Romanya maçının ilk 11'inde olan Mert Müldür'ün yerine sakatlığını atlatan Zeki Çelik'e şans vermesinin beklendiği ifade edildi.