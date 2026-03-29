Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

HATAY'da annesini darbettiği iddia edilen Abdulsamet Akay (28), kendisini engel olmak isteyen eşi Emel Akay'ı (26) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdulsamet Akay, henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı annesini darbetmeye başladı. Bu sırada eşi Emel Akay, araya girip, kendisine engel olmak istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulsamet Akay, eşini bıçakladı. 2 çocuk annesi Emel Akay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Emel Akay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akay'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulsamet Akay'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı