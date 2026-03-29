Haberler

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı, Kars'ta unutulmadı. Genç futbolcunun vefatı, spor camiasında derin üzüntüye neden olurken, takım arkadaşları ve taraftarlar anlamlı bir jestle onu andı.

  • Kars 36 Spor, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı için bir maç öncesi anma etkinliği düzenledi.
  • Kars 36 Spor, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup 21. hafta maçında Murat 2020 Genç Spor'u 2-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup ekiplerinden Kars 36 Spor, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı.

KARS 36 SPOR KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI'YI ANDI

Kars Şehir Stadı'nda Kars 36 Spor, BAL 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Murat 2020 Genç Spor ile karşılaştı. Kars 36 Spor futbolcuları, karşılaşma öncesi Kubilay Kaan Kundakçı'nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyerek, "Seni Unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı. Maç öncesinde ayrıca Kundakçı için saygı duruşunda bulunuldu.

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

'KUBİLAY ÖLMEDİ KALBİMİZDE YAŞIYOR'

Arkadaşları Kundakçı'nın fotoğrafının bulunduğu anma köşesine ve yedek kulübesinde bulunan boş koltuğuna karanfil bıraktı. Taraftarlar ise "Kubilay ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

'ACI BİR KAYIP'

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Toker Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kubilay Kaan Kundakçı'yı rahmetle andıklarını ifade ederek, "Futbolcumuzun ailesinin, Türk sporunun ve camiamızın başı sağ olsun. Acı bir kayıp, söyleyecek kelime bulamıyoruz." dedi.

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

'TERTEMİZ BİR TÜRK EVLADINI KAYBETTİK'

Takım kaptanı Ali İhsan Özkanca da, takım arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Acımızı, üzüntümüzü tarif edecek kelimeler maalesef yok ama sadece bir takım arkadaşımız değil, kardeşimizi kaybettik. Aylardır burada beraber ekmek mücadelesi verdiğimiz, aynı koridorlarda, aynı yemekhanede, aynı antrenmanda aynı sahada bulunduğumuz bir kardeşimizi kaybettik. Her şeyden önce tertemiz bir Türk evladını kaybettik." ifadelerini kullandı.

Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

'KUBİLAY İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Futbolcu Hüseyin Çiray, Kubilay için sahaya çıktılarını belirterek, "Bugün arkadaşımızın üzüntüsüyle bir maça çıkıyoruz. Öncelikle ailesinin, sonra da bütün Kars camiasının başı sağ olsun. Bugün oynayacağımız maçı Kubilay kardeşimiz için oynayacağız." diye konuştu.

KARS 36 SPOR SAHADAN ÜSTÜN AYRILDI

Futbolcu Burak Can Akıncı ise, olayın kendilerini derinden üzdüğünü, Kundakçı ile arkadaşlığının çok güzel olduğunu söyledi. Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar'ın izlediği karşılaşmayı Kars 36 Spor 2-0 kazandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

