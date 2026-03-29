Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy, özellikle Simav fayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"STRESİNİ TAM BOŞALTMADI"

İstanbul'da 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremleri önceden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını belirtti. Üşümezsoy bu fayın 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Kütahya'daki deprem hareketliliğini "piyano tuşlarına" benzeten Üşümezsoy, asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını vurguladı. Kütahya merkezin ise konumu itibarıyla daha düşük risk taşıdığını belirtti.

"6,5'LİK DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

2011 yılında meydana gelen Simav depremine de değinen Üşümezsoy, "5.9 büyüklüğündeki o deprem süreci bitirmedi. Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Simav'ın bu fayın üzerine kurulmuş olması riski artırıyor" dedi.