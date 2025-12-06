İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Cumhuriyet Mahallesi

6647 Sokak, 6647/1 Sokak, 6648 Sokak, 6650 Sokak, 6651 Sokak, 6652 Sokak, 6618 Sokak, 6607 Sokak, 6615 Sokak, 6654 Sokak, 6616 Sokak, 6617 Sokak, 6654/1 Sokak, 6657 Sokak, 6722 Sokak, 6722/2 Sokak, 6617/1 Sokak, 6636 Sokak, 6604 Sokak, 6620 Sokak, 6621 Sokak, 6633/1 Sokak, 6638 Sokak, 6639 Sokak, 6640 Sokak, 6641 Sokak, 6642 Sokak, 6643 Sokak, 6644 Sokak, 6645 Sokak, 6645/1 Sokak, 6645/2 Sokak, 6646 Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Örnekköy Mahallesi

7437 Sokak, 7402 Sokak, 7428 Sokak, 7428/1 Sokak, 7428/2 Sokak, 7430 Sokak, 7431 Sokak, 7434 Sokak, 7439 Sokak, 7445/1 Sokak, 7517 Sokak, 7517/1 Sokak, Baş Pehlivan Karaali Caddesi, 7442 Sokak

Saat: 09.00 – 13.00

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi Mahallesi

Dumlupınar Caddesi, Osmangazi Caddesi, 558 Sokak, 562 Sokak, 562/2 Sokak, 567/1 Sokak, 567/4 Sokak, 567/5 Sokak, 567/6 Sokak

Saat: 01.00 – 01.30

Atatürk Mahallesi

904/1 Sokak, Bornova Çıkışı K11

Saat: 01.00 – 01.30

Ergene Mahallesi

Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, 555 Sokak, Gediz Caddesi, 520 Sokak, 521 Sokak, 521/1 Sokak, 522 Sokak, 550 Sokak, Mustafa Kemal Caddesi

Saat: 01.00 – 01.30

Kazımdirik Mahallesi

184 Sokak, 185 Sokak, 195 Sokak, 198 Sokak, 200 Sokak, 201 Sokak, 203 Sokak, 203/1 Sokak, 205 Sokak, 206 Sokak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Saat: 01.00 – 01.30

Kızılay Mahallesi

Saat: 01.00 – 01.30

Manavkuyu Mahallesi

617 Sokak

Saat: 01.00 – 01.30

Osmangazi Mahallesi

567/1 Sokak, 617 Sokak, Dumlupınar Caddesi, 558 Sokak

Saat: 09.00 – 16.00

Fuat Edip Baksı Mahallesi

1628/1 Sokak, 1609/2 Sokak, Cüneyt Sivarioğulları Sokak, 1626/1 Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Fuat Edip Baksı Mahallesi

1626 Sokak, 1626/1 Sokak, 1652 Sokak, 1656 Sokak, 1657 Sokak, 1607 Sokak, Cüneyt Sivarioğulları Sokak, 1605 Sokak, 1609/2 Sokak, 1628/1 Sokak, 1624 Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Fuat Edip Baksı Mahallesi

1622 Sokak, 1623 Sokak, 1624 Sokak, 1626/2 Sokak, 1626/3 Sokak, 1628 Sokak, 1629 Sokak, 1639 Sokak, Şehit Vedat Dayıoğlu Sokak, 1602 Sokak, 1605 Sokak, 1607 Sokak, 1621 Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kazımdirik, Kızılay, Atatürk, Ergene, Osmangazi, Manavkuyu Mahalleleri

Çeşitli sokak ve caddelerde kesinti

Saat: 16.00 – 16.30

Kızılay Mahallesi

472/1 Sokak, 467 Sokak, 468 Sokak, 469 Sokak, 470 Sokak, 471 Sokak, 472 Sokak, 473 Sokak, 474 Sokak, 476 Sokak, 477 Sokak, 483 Sokak, 487 Sokak, 490 Sokak, 491 Sokak, 491/1 Sokak, 492 Sokak, 493 Sokak, 497 Sokak, 498 Sokak, 498/1 Sokak, 499 Sokak, Park İçi Yolu

Saat: 09.00 – 12.00

Ergene ve Kızılay Mahalleleri

473 Sokak, 473/1 Sokak, 478 Sokak, 478/1 Sokak, 479 Sokak, 483 Sokak, 484/1 Sokak

Saat: 13.00 – 15.00

Ergene ve Erzene Mahalleleri

456 Sokak

Saat: 15.00 – 17.00

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gazi Mustafa Kemal Mahallesi

Kaynaklar Caddesi

Saat: 09.00 – 15.00

MENDERES – İzmir

Ahmetbeyli Mahallesi

4077 Sokak, 4062 Sokak, 4060 Sokak, 4058 Sokak, 4056 Sokak, 4054 Sokak, 4052 Sokak, 4050 Sokak, Claros Bulvarı, 4078 Sokak

Saat: 09.00 – 16.00

Cüneytbey ve Kasımpaşa Mahalleleri

Çeşitli sokak ve caddeler

Saat: 09.00 – 13.00

Cüneytbey Mahallesi

Saha Sokak, Cüneyt Bey Sokak, Alan Sokak, 640 Sokak, 619 Sokak, 613 Sokak, 607 Sokak, 628 Sokak, Ürüncü Sokak, İbrahim Turan Caddesi, Tan Sokak, Helvacı Sokak

Saat: 13.00 – 17.00

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Göçbeyli Mahallesi

İlçe geneline yayılmış çok sayıda sokak ve cadde

Saat: 09.00 – 15.00

Fatih Mahallesi

Anafartalar Caddesi, 346/4 Sokak, Çakır Sokak, 351/3 Sokak, 349/3 Sokak, 349/4 Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adatepe Mahallesi

15/1 Sokak, 14 Sokak, 11 Sokak, 9 Sokak, 7 Sokak, 3 Sokak, 26/1 Sokak, 18 Sokak, 16 Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kapukaya, Aşağışakran, Bahçedere, Yüksekköy, Şakran Hasbi Efendi, Yenişakran mahalleleri

Saat: 09.00 – 15.00

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Atatürk Mahallesi

46 Sokak, 150 Sokak, 140 Sokak, 168 Sokak, 67 Sokak, Çandede Caddesi, 172 Sokak, 170/1 Sokak, 170 Sokak, 152 Sokak, 166 Sokak, 164 Sokak, 160 Sokak, 174 Sokak, 61 Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Piri Reis, Kılıç Reis, Alsancak, Kültür, Mimar Sinan, İsmet Kaptan, Kahramanlar, Akarcalı, Ballıkuyu, Kocakapı, Etiler, Oğuzlar mahallelerinde çeşitli kesintiler

Saat aralıkları: 02.00 – 17.00 arasında farklı saatlerde

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Kemalpaşa Torbalı Yolu, Harıldak Küme Evleri, Öteyaka Küme Evleri

Saat: 09.00 – 15.00

Sekiz Eylül Mahallesi

Küplücealtı Küme Evleri

Saat: 09.00 – 15.00

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bozyaka Mahallesi

3153 Sokak, 3129 Sokak, 3128 Sokak, 3124 Sokak, 3151 Sokak, Eski İzmir Caddesi, 3155 Sokak, 3154 Sokak, 3152 Sokak, 3127 Sokak, 3125 Sokak

Saat: 14.00 – 18.00

Gülyaka Mahallesi

3002 Sokak, 3001 Sokak, 3000/1 Sokak, 3000 Sokak

Saat: 14.00 – 18.00

Bozyaka ve Sarıyer Mahalleleri

3136 Sokak ve çevresi

Saat: 14.00 – 18.00

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Hacı İsa, Yaka, Yeni mahallelerinde çeşitli sokaklar

Saat: 10.00 – 16.00

Ildır, Küçükbahçe, Eğlenhoca, Balıklıova

Saat: 09.00 – 15.00

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kerpiçlik ve Kızılca mahallelerinde küme evleri bölgesi

Saat: 09.00 – 16.00

BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aktepe

Saat: 09.00 – 15.00

Alakeçili, Adaküre, Cumhuriyet

Saat: 09.30 – 15.30

Cumhuriyet Mahallesi (geniş bölge)

Saat: 10.00 – 16.30

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yakacık, Turan, Sarıyurt, Yeni, Sadıkpaşa, Orta, Mithatpaşa, Kurt, Hatay, Hacı İbrahim, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Lütuflar, Kızıloba, Karahalilli, Kabaağaç, Hisarlık, Gaziler, Ergenli, Dereköy, Çenikler, Buruncuk, Alanköy, Alankıyı, Yusuflu, Zeytinova mahallelerinde geniş kapsamlı kesintiler

Saat: 12.00 – 12.30