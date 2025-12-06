İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Cumhuriyet Mahallesi
6647 Sokak, 6647/1 Sokak, 6648 Sokak, 6650 Sokak, 6651 Sokak, 6652 Sokak, 6618 Sokak, 6607 Sokak, 6615 Sokak, 6654 Sokak, 6616 Sokak, 6617 Sokak, 6654/1 Sokak, 6657 Sokak, 6722 Sokak, 6722/2 Sokak, 6617/1 Sokak, 6636 Sokak, 6604 Sokak, 6620 Sokak, 6621 Sokak, 6633/1 Sokak, 6638 Sokak, 6639 Sokak, 6640 Sokak, 6641 Sokak, 6642 Sokak, 6643 Sokak, 6644 Sokak, 6645 Sokak, 6645/1 Sokak, 6645/2 Sokak, 6646 Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
Örnekköy Mahallesi
7437 Sokak, 7402 Sokak, 7428 Sokak, 7428/1 Sokak, 7428/2 Sokak, 7430 Sokak, 7431 Sokak, 7434 Sokak, 7439 Sokak, 7445/1 Sokak, 7517 Sokak, 7517/1 Sokak, Baş Pehlivan Karaali Caddesi, 7442 Sokak
Saat: 09.00 – 13.00
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi Mahallesi
Dumlupınar Caddesi, Osmangazi Caddesi, 558 Sokak, 562 Sokak, 562/2 Sokak, 567/1 Sokak, 567/4 Sokak, 567/5 Sokak, 567/6 Sokak
Saat: 01.00 – 01.30
Atatürk Mahallesi
904/1 Sokak, Bornova Çıkışı K11
Saat: 01.00 – 01.30
Ergene Mahallesi
Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, 555 Sokak, Gediz Caddesi, 520 Sokak, 521 Sokak, 521/1 Sokak, 522 Sokak, 550 Sokak, Mustafa Kemal Caddesi
Saat: 01.00 – 01.30
Kazımdirik Mahallesi
184 Sokak, 185 Sokak, 195 Sokak, 198 Sokak, 200 Sokak, 201 Sokak, 203 Sokak, 203/1 Sokak, 205 Sokak, 206 Sokak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi
Saat: 01.00 – 01.30
Kızılay Mahallesi
Saat: 01.00 – 01.30
Manavkuyu Mahallesi
617 Sokak
Saat: 01.00 – 01.30
Osmangazi Mahallesi
567/1 Sokak, 617 Sokak, Dumlupınar Caddesi, 558 Sokak
Saat: 09.00 – 16.00
Fuat Edip Baksı Mahallesi
1628/1 Sokak, 1609/2 Sokak, Cüneyt Sivarioğulları Sokak, 1626/1 Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
Fuat Edip Baksı Mahallesi
1626 Sokak, 1626/1 Sokak, 1652 Sokak, 1656 Sokak, 1657 Sokak, 1607 Sokak, Cüneyt Sivarioğulları Sokak, 1605 Sokak, 1609/2 Sokak, 1628/1 Sokak, 1624 Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
Fuat Edip Baksı Mahallesi
1622 Sokak, 1623 Sokak, 1624 Sokak, 1626/2 Sokak, 1626/3 Sokak, 1628 Sokak, 1629 Sokak, 1639 Sokak, Şehit Vedat Dayıoğlu Sokak, 1602 Sokak, 1605 Sokak, 1607 Sokak, 1621 Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kazımdirik, Kızılay, Atatürk, Ergene, Osmangazi, Manavkuyu Mahalleleri
Çeşitli sokak ve caddelerde kesinti
Saat: 16.00 – 16.30
Kızılay Mahallesi
472/1 Sokak, 467 Sokak, 468 Sokak, 469 Sokak, 470 Sokak, 471 Sokak, 472 Sokak, 473 Sokak, 474 Sokak, 476 Sokak, 477 Sokak, 483 Sokak, 487 Sokak, 490 Sokak, 491 Sokak, 491/1 Sokak, 492 Sokak, 493 Sokak, 497 Sokak, 498 Sokak, 498/1 Sokak, 499 Sokak, Park İçi Yolu
Saat: 09.00 – 12.00
Ergene ve Kızılay Mahalleleri
473 Sokak, 473/1 Sokak, 478 Sokak, 478/1 Sokak, 479 Sokak, 483 Sokak, 484/1 Sokak
Saat: 13.00 – 15.00
Ergene ve Erzene Mahalleleri
456 Sokak
Saat: 15.00 – 17.00
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gazi Mustafa Kemal Mahallesi
Kaynaklar Caddesi
Saat: 09.00 – 15.00
MENDERES – İzmir
Ahmetbeyli Mahallesi
4077 Sokak, 4062 Sokak, 4060 Sokak, 4058 Sokak, 4056 Sokak, 4054 Sokak, 4052 Sokak, 4050 Sokak, Claros Bulvarı, 4078 Sokak
Saat: 09.00 – 16.00
Cüneytbey ve Kasımpaşa Mahalleleri
Çeşitli sokak ve caddeler
Saat: 09.00 – 13.00
Cüneytbey Mahallesi
Saha Sokak, Cüneyt Bey Sokak, Alan Sokak, 640 Sokak, 619 Sokak, 613 Sokak, 607 Sokak, 628 Sokak, Ürüncü Sokak, İbrahim Turan Caddesi, Tan Sokak, Helvacı Sokak
Saat: 13.00 – 17.00
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Göçbeyli Mahallesi
İlçe geneline yayılmış çok sayıda sokak ve cadde
Saat: 09.00 – 15.00
Fatih Mahallesi
Anafartalar Caddesi, 346/4 Sokak, Çakır Sokak, 351/3 Sokak, 349/3 Sokak, 349/4 Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adatepe Mahallesi
15/1 Sokak, 14 Sokak, 11 Sokak, 9 Sokak, 7 Sokak, 3 Sokak, 26/1 Sokak, 18 Sokak, 16 Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kapukaya, Aşağışakran, Bahçedere, Yüksekköy, Şakran Hasbi Efendi, Yenişakran mahalleleri
Saat: 09.00 – 15.00
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk Mahallesi
46 Sokak, 150 Sokak, 140 Sokak, 168 Sokak, 67 Sokak, Çandede Caddesi, 172 Sokak, 170/1 Sokak, 170 Sokak, 152 Sokak, 166 Sokak, 164 Sokak, 160 Sokak, 174 Sokak, 61 Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Piri Reis, Kılıç Reis, Alsancak, Kültür, Mimar Sinan, İsmet Kaptan, Kahramanlar, Akarcalı, Ballıkuyu, Kocakapı, Etiler, Oğuzlar mahallelerinde çeşitli kesintiler
Saat aralıkları: 02.00 – 17.00 arasında farklı saatlerde
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
Kemalpaşa Torbalı Yolu, Harıldak Küme Evleri, Öteyaka Küme Evleri
Saat: 09.00 – 15.00
Sekiz Eylül Mahallesi
Küplücealtı Küme Evleri
Saat: 09.00 – 15.00
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bozyaka Mahallesi
3153 Sokak, 3129 Sokak, 3128 Sokak, 3124 Sokak, 3151 Sokak, Eski İzmir Caddesi, 3155 Sokak, 3154 Sokak, 3152 Sokak, 3127 Sokak, 3125 Sokak
Saat: 14.00 – 18.00
Gülyaka Mahallesi
3002 Sokak, 3001 Sokak, 3000/1 Sokak, 3000 Sokak
Saat: 14.00 – 18.00
Bozyaka ve Sarıyer Mahalleleri
3136 Sokak ve çevresi
Saat: 14.00 – 18.00
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hacı İsa, Yaka, Yeni mahallelerinde çeşitli sokaklar
Saat: 10.00 – 16.00
Ildır, Küçükbahçe, Eğlenhoca, Balıklıova
Saat: 09.00 – 15.00
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kerpiçlik ve Kızılca mahallelerinde küme evleri bölgesi
Saat: 09.00 – 16.00
BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aktepe
Saat: 09.00 – 15.00
Alakeçili, Adaküre, Cumhuriyet
Saat: 09.30 – 15.30
Cumhuriyet Mahallesi (geniş bölge)
Saat: 10.00 – 16.30
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yakacık, Turan, Sarıyurt, Yeni, Sadıkpaşa, Orta, Mithatpaşa, Kurt, Hatay, Hacı İbrahim, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Lütuflar, Kızıloba, Karahalilli, Kabaağaç, Hisarlık, Gaziler, Ergenli, Dereköy, Çenikler, Buruncuk, Alanköy, Alankıyı, Yusuflu, Zeytinova mahallelerinde geniş kapsamlı kesintiler
Saat: 12.00 – 12.30