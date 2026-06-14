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Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı

Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı
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A Milli Takım'ın yıldızlarından Eren Elmalı, Dünya Kupası öncesindeki antrenmanlarda bandanalı görüntüsüyle dikkat çekmişti. Milli futbolcunun sır gibi sakladığı yeni imajı ortaya çıktı. İşte Eren Elmalı'nın Avustralya maçında sahaya çıktığı esnadaki yeni imajı...

A Milli Takım'ın FIFA 2026 Dünya Kupası'nda maçları öncesindeki antrenmanlarda dikkat çeken isimlerden biri Eren Elmalı olmuştu. Milli futbolcunun başına taktığı bandana, çalışmanın en çok konuşulan detaylarından biri haline gelmişti. 

BANDANA GİTTİ, YENİ İMAJI ORTAYA ÇIKTI

Milli futbolcunun sır gibi Dünya Kupası sahnesine sakladığı yeni saç stili, Avustralya maçına dakikalar kala objektiflere yansıdı. Isınmak için sahaya çıkan Eren Elmalı'nın yeni stili oldukça ilgi çekti. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar, ay-yıldızlı taraftarlardan tam not aldı.

İşte Eren Elmalı'nın yeni tarzı:

Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Aslan:

İz birakacak bir saç modeli

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