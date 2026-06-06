İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7-8 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Aliağa’da 6 Haziran 2026 tarihinde Şehitkemal Mahallesi’nde, 04.00 ile 09.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3720936’dır.

Aliağa’da 6 Haziran 2026 tarihinde Bozköy, Samurlu ve Siteler mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721321’dir.

Aliağa’da 6 Haziran 2026 tarihinde Samurlu ve Siteler mahallelerinde, Aliağa Caddesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721324’tür.

Aliağa’da 6 Haziran 2026 tarihinde Bahri Hayrettin Paşa, Bozköy, Fatih, Mimar Sinan, Şehitkemal ve Yukarı Şehitkemal mahallelerinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721426’dır.

Aliağa’da 6 Haziran 2026 tarihinde Bozköy Mahallesi’nde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721442’dir.

Aliağa’da 8 Haziran 2026 tarihinde Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak ve Karaköy mahallelerinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3720947’dir.

BAYINDIR

Bayındır’da 6 Haziran 2026 tarihinde Hisarlık Mahallesi’nde, Başyayla Sokak ve Hisarlık Sokak çevresinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721642’dir.

Bayındır’da 7 Haziran 2026 tarihinde Çamlıbel, Fırınlı, Hacı İbrahim, Hatay, Karahalilli, Kızılcaağaç ve Söğütören mahallelerinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3720690’dır.

Bayındır’da 8 Haziran 2026 tarihinde Çamlıbel, Fırınlı, Hacı İbrahim, Hatay, Karahalilli, Kızılcaağaç ve Söğütören mahallelerinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721513’tür.

BERGAMA

Bergama’da 6 Haziran 2026 tarihinde Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde, Kaplanköy Köyü İç Yolu çevresinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3720744’tür.

Bergama’da 6 Haziran 2026 tarihinde İslamsaray Mahallesi’nde, 952. Sokak çevresinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722137’dir.

Bergama’da 8 Haziran 2026 tarihinde Atçılar, Avunduk, Balaban, Bayramcılar, Bekirler, İsmailli, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Koyuneli, Maruflar, Öksüzler, Rahmanlar, Seklik ve Tavukçukuru mahallelerinde, 10.30 ile 14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722213’tür.

Bergama’da 8 Haziran 2026 tarihinde Pınarköy Mahallesi’nde, Pınarköy Küme Evleri çevresinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3723115’tir.

BORNOVA

Bornova’da 6 Haziran 2026 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi’nde, 7407 Sokak ve Çanakkale Caddesi çevresinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721388’dir.

Bornova’da 7 Haziran 2026 tarihinde Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde, 11.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722792’dir.

Bornova’da 7 Haziran 2026 tarihinde Kavaklıdere, Naldöken ve Ümit mahallelerinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3723103’tür.

Bornova’da 8 Haziran 2026 tarihinde Kazımdirik Mahallesi’nde, 367 Sokak, 367/2 Sokak ve Sanayi Caddesi çevresinde 11.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722427’dir.

Bornova’da 8 Haziran 2026 tarihinde Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde, 09.00 ile 09.15 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722809’dur.

Bornova’da 8 Haziran 2026 tarihinde Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde, 15.00 ile 15.15 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722817’dir.

Bornova’da 8 Haziran 2026 tarihinde Yakaköy Mahallesi’nde, 10751/2 Sokak ve Özbek Sokak çevresinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722818’dir.

BUCA

Buca’da 6 Haziran 2026 tarihinde Zafer Mahallesi’nde, 12.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721619’dur.

Buca’da 8 Haziran 2026 tarihinde Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722119’dur.

KARABAĞLAR

Karabağlar’da 6 Haziran 2026 tarihinde Maliyeciler, Metin Oktay ve Şehitler mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3712664’tür.

Karabağlar’da 8 Haziran 2026 tarihinde Devrim ve Özgür mahallelerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3723032’dir.

KARŞIYAKA

Karşıyaka’da 8 Haziran 2026 tarihinde Şemikler Mahallesi’nde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numaraları 3721415 ve 3721418’dir.

Karşıyaka’da 8 Haziran 2026 tarihinde Goncalar Mahallesi’nde, 6028, 6029 ve 6032 sokakları çevresinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722845’tir.

MENEMEN

Menemen’de 6 Haziran 2026 tarihinde Fatih ve Hatundere mahallelerinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721426’dır.

Menemen’de 6 Haziran 2026 tarihinde Buruncuk, Fatih, Hatundere, Mermerli, Yahşelli ve Yıldırım mahallelerinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721429’dur.

Menemen’de 6 Haziran 2026 tarihinde İncirli Pınar, Irmak, Kazımpaşa ve Zeytinlik mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3721560’tır.

Menemen’de 7 Haziran 2026 tarihinde Esatpaşa ve Kazımpaşa mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722848’dir.

Menemen’de 7 Haziran 2026 tarihinde 29 Ekim, Ahıhıdır, Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722898’dir.

Menemen’de 7 Haziran 2026 tarihinde Gölcük, İncirli Pınar ve Yeşil Pınar mahallelerinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722913’tür.

Menemen’de 8 Haziran 2026 tarihinde Gazi ve Kemal Atatürk mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722924’tür.

ÖDEMİŞ

Ödemiş’te 6 Haziran 2026 tarihinde Çobanlar Mahallesi’nde, Ayvacık Küme Evleri ve Çobanlar Yaylası Küme Evleri çevresinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722064’tür.

Ödemiş’te 6 Haziran 2026 tarihinde Çobanlar Mahallesi’nde, Ayvacık Küme Evleri çevresinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722069’dur.

Ödemiş’te 6 Haziran 2026 tarihinde Birgi Mahallesi’nde, Fatih Mehmet Bey Caddesi, İsabey Sokak, Karaoğlu Sokak, Şehit Erdal Canpolat Sokak ve Taşpazar Küme Evleri çevresinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722107’dir.

Ödemiş’te 6 Haziran 2026 tarihinde Birgi Mahallesi’nde, Dumlupınar Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Hacı Osman Sokak, Saraçlar Sokak, Şehit Muammer Gönen Sokak ve Umurbey Caddesi çevresinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722114’tür.

Ödemiş’te 7 Haziran 2026 tarihinde Çobanlar Mahallesi’nde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numaraları 3722784 ve 3722787’dir.

Ödemiş’te 8 Haziran 2026 tarihinde Dolaylar Mahallesi’nde, Dolaylar Küme Evleri ve Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri çevresinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722788’dir.

Ödemiş’te 8 Haziran 2026 tarihinde Birgi Mahallesi’nde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722877’dir.

Ödemiş’te 8 Haziran 2026 tarihinde Birgi Mahallesi’nde, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722881’dir.

SEFERİHİSAR

Seferihisar’da 6 Haziran 2026 tarihinde Tepecik Mahallesi’nde, 06.00 ile 08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722053’tür.

TORBALI

Torbalı’da 6 Haziran 2026 tarihinde Eğerci Mahallesi’nde, 13.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722106’dır.

Torbalı’da 6 Haziran 2026 tarihinde 19 Mayıs, Çaybaşı, Eğerci, Muratbey, Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler ve Yeniköy mahallelerinde, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722108’dir.

Torbalı’da 6 Haziran 2026 tarihinde Ertuğrul Mahallesi’nde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722110’dur.

Torbalı’da 6 Haziran 2026 tarihinde Çapak, Torbalı ve Yedi Eylül mahallelerinde, 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722112’dir.

Torbalı’da 6 Haziran 2026 tarihinde Yazıbaşı Mahallesi’nde, Balkan Caddesi, Karakaya Sokak, Saz Yolu Caddesi ve Teba Sokak çevresinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722113’tür.

Torbalı’da 6 Haziran 2026 tarihinde Tulum Mahallesi’nde, 202. Sokak çevresinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722126’dır.

Torbalı’da 7 Haziran 2026 tarihinde Ertuğrul Mahallesi’nde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722900’dür.

Torbalı’da 7 Haziran 2026 tarihinde Çapak, Karakuyu, Ortaköy ve Yedi Eylül mahallelerinde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722903’tür.

Torbalı’da 8 Haziran 2026 tarihinde 19 Mayıs, Pamukyazı ve Subaşı mahallelerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3722910’dur.