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Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum Haber Videosunu İzle
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel'in "Yeni partiyi kuruyoruz" açıklamasına ilişkin ilk yorumu Haberler.com stüdyosunda yaptı. Tekin, "Bu geçici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde bu yalan rüzgarının nasıl bir boş bir fırtına yarattığını hep beraber göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Partinin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık ama bundan sonra kimse bizi susturamaz" dedi.

Özgür Özel, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) CHP Grup Toplantısı'nda veda etmek üzere kürsüye çıktı. CHP Grup Başkanı Özel, "Yarın il başkanlarımızla, milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi. Bu sözlere Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. 

"YALAN RÜZGARI BOŞ BİR FIRTINA YARATACAKTIR"

Haberler.com'dan Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Tekin yeni parti ilanıyla ilgili, "Bu geçici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde bu yalan rüzgarının nasıl bir boş bir fırtına yarattığını hep beraber göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Partinin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık ama bundan sonra kimse bizi susturamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Türkiye nin gerçek gündemini kaos diye algılıyorsunuz kursağınızda kalacak memleketin gündemi ile gırgır geçmek kimsenin haddi değil

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Haber YorumlarıManchini:

Nasılda istemiyorlar hep kendi saltanatları devam etsin istiyorlar

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