İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul Şişli'de market alışverişinden evine dönen Sabahat Avcı, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın saldırısına uğradı. Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşarak ensesine vuran saldırgan olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Talihsiz kadın ise yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay, 15 Temmuz'da Şişli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market alışverişini tamamladıktan sonra elindeki poşetlerle evine doğru yürüyen Sabahat Avcı (58) sokak üzerinde ilerlediği sırada arkasından gelen kimliği belirsiz bir şahsın hedefi oldu. Şüpheli şahıs yolda tek başına yürüyen Avcı'nın arkasından sessizce yaklaştı. Kadının savunmasız anından faydalanan saldırgan, aniden kadının ensesine sert bir darbe indirdi. Saldırının etkisiyle neye uğradığını şaşıran Avcı, sarsılıp yere düşerken, şüpheli şahıs hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kadının yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen şahsın bir anda saldırdığı, kadının ensesine vurduktan sonra kadının düştüğü saldırganın ise kaçarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"Ne amaçla yaptı bilmiyorum ama şu anda çok endişeliyim"

Sabahat Avcı, şüphelinin ne amaçla kendisine saldırdığını bilmediğini ifade ederek, "15 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında markete gittim, alışverişimi yaptım. Eve dönerken sokağın başında kendisini hiç fark etmediğim bir şahıs arkamdan enseme çok hızlı bir şekilde vurup beni yere düşürdü ve kaçtı. Arkasından bağırdım ama zaten yüzünü hiç göremedim. Ne amaçla yaptı bilmiyorum ama şu anda çok endişeliyim. Tekrar bir saldırıda bulunur mu? Bir amacı mı var? Arkasında yatan başka bir sebep mi var? Bilmiyorum, bir an önce bulunup cezasının verilmesini istiyorum ve benim gibi başka insanları da mağdur etmesin. Şu anda kalıcı bir hasar yok belki ama benim her yerim darp içinde. Özellikle dizimde büyük sıkıntı var" dedi.

Şikayetçi oldu

Avcı, saldırgan hakkında şikayette bulunduğunu söyleyerek, "Polise 1 gün sonra bildirdim, şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. Polis ilgileneceğini söyledi. Bugüne kadar bir haber çıkmadı ama bekliyorum. İnşallah çıkar diye bekliyorum. Güvenmek istiyorum, bulurlar diye. Allah korusun, sokakta işlenen kadın cinayetlerine dönmez İnşallah. Ben zaten arkadan gördüğüm için şu anda bir şey diyemeyeceğim. Yüzünü de görsem panikleyeceğimi sanıyorum. Birkaç kişiye sordum, burada böyle bir şeyi gördünüz mü, haberiniz var mı diye ama hiç kimse de görmemiş. Hiç kimse de tanımıyor. Zaten o gün sokak 15 Temmuz diye çok ıssızdı. Burada eczaneler var, aile hekimliği var. Bu sokak aslında işlek bir sokak, geleni gideni hiç eksik olmaz ama o gün bir kişi bile yoktu. Nasıl kollamış, nasıl denk getirmiş ben de anlayamadım" diye konuştu.

"Enseme vurunca zaten gözüm karardı"

Aldığı darbe sonrası gözünün karardığını söyleyen Avcı, "Sağ enseme vurdu. Enseme vurunca zaten gözüm karardı. Yere kapaklanırken 'eyvah dedim gözüm parçalanacak' dedim. Allah'tan park halindeki bir aracın arkasına, arka tampona denk geldim. Eğer öyle olmasaydı, yere kapaklansaydım kollarım, parmağım kırılabilirdi, yüzüm parçalanabilirdi. Çok şiddetli vurdu çünkü o şiddetle arabanın arkasına kapandım. Ama ona rağmen dizimde ve kollarımda çürükler var. Beklentim bir an önce emniyet güçlerinin bu kişiyi bulup gereken cezayı vermesi ve başka hiçbir insana da en küçük bir canlıya bile zarar verecek durumda olmaması" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı