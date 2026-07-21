Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım

İçeriğinde yasaklı madde bulunan çaya özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve 33 gün cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney, cezaevi sürecinin ardından ilk kez konuştu.

Sosyal medya hesabından görüntülü bir açıklama yayınlayan ünlü şarkıcı, yaşadıklarını "büyük bir arınma ve vicdan muhasebesi" olarak tanımladı. Cezaevinde geçirdiği günlerin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Güney, samimi itiraflarda bulundu.

"CEZAEVİ KENDİME GELMEM İÇİN BİR ŞANSTI"

Süreç boyunca ciddi bir kafa karışıklığı ve kaybolmuşluk yaşadığını dile getiren Güney, ilk günlerde öfkeli olduğunu ancak zamanla durumu kabullendiğini belirtti:

"Uzun zamandır kendimle alakalı çok muhasebeler yaptım. Neler yaşamışım, ne evrelerden geçmişim... Çok hatalar yaptım. Kul kendini kaybetmeden Yaradan imdadına yetişmezmiş. Cezaevine girdim, neler gördüm orada... Bana gerçekten kendime gelmem için bir şans verildi. Şu an o kadar mutluyum ki, vesile olan herkese teşekkür ediyorum."

"SIR, SIR OLARAK KALMALIYMIŞ"

Daha önce yaptığı metafizik ve sıra dışı açıklamalara da değinen şarkıcı, "Sır sır olarak kalmalıymış, bunu gördüm. Her şeyin anlatılmaması gerekiyormuş" diyerek öz eleştiride bulundu.

"ÜLKEDE BİR ARINMA YAŞANIYOR"

Türkiye'nin genel durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yusuf Güney, suç ve dolandırıcılık odaklarına yönelik operasyonlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Ülkemizde şu an bir arınma yaşanıyor. Kimse dokunulmaz değilmiş bu hayatta. Daha kimlere dokunacaklar... Temizlik şarttı gerçekten. Yaşadığımız bu kirli hayatın içerisinde asla vicdanınızı ve merhametinizi yitirmeyin. Bir daha böyle insanlara itibar etmeyin."

"YUSUF GÜNEY GERİ GELDİ"

Geçmişte asker ve polis konserleriyle, sosyal sorumluluk projeleriyle tanındığını hatırlatan ünlü sanatçı, müziğe ve projelerine kaldığı yerden devam edeceğinin mesajını verdi:

"Sözüme itibar edenler için söylüyorum; size hiçbir zaman yalan konuşmadım. O sevdiğiniz, şen şakrak, çocuklarla, devletiyle güzel işler yapan Yusuf Güney geri geldi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz."