Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek adına hedeflerinden biri olan Serhou Guirassy transferinde sürpriz bir ismi devreye soktu.

FENERBAHÇE'DEN NURİ ŞAHİN'E RİCA

Borussia Dortmund formasıyla sergilediği üstün performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 30 yaşındaki Gineli golcü için sarı-lacivertli yönetim yoğun bir mesai harcıyor. Fenerbahçe'nin, kulübünü ikna edebilmek için Borussia Dortmund'da da hocalık görevinde bulunan RAMS Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin’den aracı olmasını rica ettiği belirtildi.

İKNA SÜRECİNDE YARDIMCI OLACAK

Yıldız golcü Guirassy’yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Nuri Şahin'in oyuncuyla ve kulübüyle olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor.